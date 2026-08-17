Dlhy štátnych nemocníc: pravda, ktorú vám nikto celú nepovie

Určite ste to už počuli. Štátne nemocnice dostávajú menej peňazí ako súkromné, a preto končia v dlhoch.
Je to jednoduché vysvetlenie. Zapadá do príbehu o dobrom štáte a zlých súkromníkoch. Dá sa na tom postaviť tlačovka a politický status.
Lenže realita vyzerá inak.
Čo je pravda
Aby bolo jasné, o čom hovoríme: fakultné nemocnice sú veľké nemocnice v krajských mestách, úzko naviazané na lekárske fakulty. Na Slovensku ich je 16. Univerzitné nemocnice sú o stupienok vyššie - najväčšie a najkomplexnejšie zariadenia s najnáročnejšou starostlivosťou, napríklad Univerzitná nemocnica Bratislava, Martin či Košice. Tých je 8.
Fakultné nemocnice pod ministerstvom naozaj dostávajú o čosi menej peňazí ako súkromné nemocnice rovnakej kategórie. Asi o 2%menej.
Dve percentá. Nie desať. Nie dvadsať. Dve!
Čo sa už nehovorí
No a potom sú tu univerzitné nemocnice - teda tie najväčšie, najdrahšie, najvýznamnejšie. Tie dostali minulý rok o pätinu viac peňazí, než hovorí sadzobník, podľa ktorého sa všetky platby nemocniciam riadia a zohľadňujú náročnosť výkonov a dôležitosť nemocníc.
Dostali až o 22% viac, než by mali. Čo je už celkom veľa.
A napriek tomu vznikla práve tam väčšina z 270 miliónov eur ročnej straty štátnych nemocníc. Taká strata, že by sa za ňu dala postaviť ďalšia Nemocnica Bory.
Takže keď niekto povie, že by stačilo platiť fakultkám rovnako ako súkromným a strata zmizne, hovorí len tú časť pravdy, ktorá sa mu hodí. Lebo o dve percentá nižšie platby, aj to len v časti nemocníc, nikdy nevysvetlia stratu v desiatkach až stovkách miliónov.
A najväčší paradox?
Najväčšie straty nevznikajú tam, kde je menej peňazí. Vznikajú tam, kde je peňazí najviac – v univerzitných nemocniciach.
Kde je teda skutočný problém
V tom, že štát je katastrofálny vlastník. A je mu jedno, ako hospodári.
Je mu to jedno, lebo vie, že keď príde strata, zaplatíte ju VY. Nie manažment nemocnice. Nie ten, kto podpisoval zlé zmluvy. Nie politici, ktorí to dovolili.
Platíte to vy. A nie raz, ale hneď 3-krát!
Prvýkrát cez povinné zdravotné odvody, ktoré vám mesiac čo mesiac odchádzajú z výplaty.
Druhýkrát keď nemocnica aj tak skončí v strate a štát ju oddlží z peňazí, ktoré mali ísť na cesty, na škôlky, na školy (od roku 2023 išlo na oddlžovanie štátnych nemocníc viac ako 2,2 miliardy eur!)
A tretíkrát platíte vlastným zdravím a časom. Čakáte dlhšie, než by ste mali. Ležíte v nezrekonštruovanej izbe bez klimatizácie v 35 stupňoch. Nedostávate takú kvalitu diagnostiky a liečby, akú by ste za svoje peniaze dostať mali.
Zaplatili ste odvody. Zaplatili ste dane. A na konci si ešte priplatíte vlastným zdravím.
A potom je tu druhý problém — dáta
Peniaze do nemocníc tečú cez päť rôznych kanálov naraz. Cez DRG, čo je hlavný systém úhrad. Mimo DRG. Cez ambulancie. Cez výučbu medikov. Cez dodatočné zdroje, ktoré nikto verejne nespočíta.
Nikto to nemá v jednej tabuľke. Ani ministerstvo. Ani poisťovne. Ani kontrolóri.
Štát dokonca nevie skontrolovať ani vlastné čísla. Minulý rok klesla kvalita nahlásených údajov z nemocníc z 88 na 80 percent. Tri nemocnice ročnú dávku vôbec neodovzdali. Dve poslali čísla, ktoré nedávajú zmysel.
A tak sa v zdravotníctve neriešia skutočné problémy, ale každý si radšej vytiahne vlastnú tabuľku. Odbory ukážu svoju. Súkromní prevádzkovatelia svoju. Ministerstvo tretiu. A pritom nikto neklame - každý si len vyberá tú časť pravdy, ktorá mu vyhovuje.
Výsledok je vždy rovnaký: nič sa nevyrieši.
Čo pomôže
Nie ďalšie memorandum. Nie ďalší sľub o reforme, na ktorý si za pol roka nikto ani nespomenie. A určite nie ďalšie tlačovky a mediálne prestrelky o tom, koho čísla sú správne.
O dátach totiž nemá hovoriť ani Visolajský, ani Agel či Penta. O dátach má hovoriť štát.
Preto chcem, aby štát konečne tieto dáta upratal a prišiel s jednou jedinou „tabuľkou“, kde bude všetko, položka po položke, aby pacient konečne vedel, za čo komu platí.
Ďalším dôležitým krokom je konečne dotiahnuť systém DRG, ktorý pomôže transparentnosti financovania – budeme vedieť, koľko aký výkon stojí, koľko výkonov nemocnice spravili a koľko za ne dostali.
Kým nebude zdravotníctvo premiérskou témou, tak tu budeme mať na týždennom poriadku tlačovky všetkých hráčov v zdravotníctve, kde si každý odprezentuje svoju časť pravdy.
A pacient? Ten bude zatiaľ platiť viac, ako by mal a bude za to dostávať stále menej.