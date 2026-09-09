Fico si objednal analýzu vlastných zlyhaní.

Volá sa Vízia Slovensko 2040. Nepísali ju politici, nepísala ju opozícia. Napísala ju Slovenská akadémia vied spolu s rektormi univerzít, na objednávku vlády.
Prečítala som ju celú. A je to najväčšia obžaloba vlád Smeru, akú kto za posledné roky napísal.
Smutné štatistiky
Robert Fico je premiérom takmer 13 rokov. Krajinu riadil dlhšie než ktokoľvek iný a zodpovednosť za jej stav nesie predovšetkým on. A toto je stav krajiny podľa dokumentu, ktorý si sám objednal:
Úmrtnosť na príčiny, ktorým sa dá predísť, je na Slovensku o 53% vyššia, než priemer EÚ.
Po 65-ke prežijeme v zdraví o 4 roky menej ako priemerný Európan.
Dojčenská úmrtnosť v chudobných regiónoch je 3x vyššia ako slovenský priemer.
Takmer polovica dospelých žije od výplaty k výplate, alebo siaha na úspory.
Priemerná mzda je približne polovica priemeru EÚ.
22% maturantov odchádza študovať do zahraničia. Vráti sa len 40%.
Verejný dlh presiahol 61% HDP. Najviac v histórii Slovenska.
V tom dokumente nie je popísaná len diagnóza Slovenska. Je tam aj to, ako sa to má zmeniť. Štát, ktorý sa stará o zdravie, vzdelanie a bezpečnosť svojich občanov. Štát, ktorý prestane trestať prácu daňami a hospodári zodpovedne. Štát, ktorý sa bráni pred hrozbami a neútočí na novinárov.
Preto som si pri každom cieli z vízie položila jednu otázku: Môžu ho splniť ľudia, ktorí dnes vládnu? Odpoveď nájdeme v tom, čo za posledné roky predviedli...
Bezpečnosť
VÍZIA: „V úvodnej fáze krízy budú ozbrojené sily brániť územie Slovenskej republiky, chrániť kľúčovú infraštruktúru a vytvárať podmienky pre spojeneckú podporu."
VLÁDA: Pamätáte si, ako Smer zbrojil proti obrannej dohode, pravidelne sabotuje spoluprácu s našimi spojencami...a jediné spojenectvá nadväzuje s Ruskom a nedemokratickými krajinami.
Ale veď čo... ako hovorí minister OBRANY – „Raz ten Rus odíde.“
VÍZIA: „Je potrebné chrániť kritickú infraštruktúru.“
Len ono sa ťažko chráni kritickú infraštruktúru, keď Tibor Gašpar verejne menuje letisko Sliač, fabriku na výrobu dronov a podobne, ako LEGITÍMNE CIELE RUSOV, že áno?
A teda keď sa prekazil útok na fabriku dronov, neprišla žiada bezpečnostná rada, ani predvolanie ruského veľvyslanca.
VÍZIA: „Štát bude kybernetické útoky včas odhaľovať, zvládať a poučí sa z nich.“
VLÁDA: V júli Rada Európskej únie oficiálne vyhlásila, že ruská tajná služba FSB útočila na vládne systémy, kritickú infraštruktúru a zbrojárstvo viacerých štátov, vrátane Slovenska. Naša vláda o tom mlčala, kým sa nezačali pýtať novinári. Samozrejme – ruského veľvyslanca si opäť nepredvolali.
VÍZIA: „V oblasti prevencie radikalizácie a extrémizmu bude Slovensko posilňovať demokratickú odolnosť spoločnosti."
VLÁDA: Úrad vlády sa na svojom Facebooku zastal Daniela Bombica, človeka stíhaného za extrémizmus. Nazval ho influencerom a postup prokurátora aktivizmom. Bombica zastupuje poradca premiéra. Jeho právne služby platí advokátska kancelária ministra obrany. A premiér v televízii tvrdí, že nevie, kto Bombic je, hoci pred dvoma rokmi s ním sedel v diskusii.
VÍZIA: „Slovensko má byť spojencom, na ktorého sa dá spoľahnúť.“
VLÁDA: Naši politici sa chodia plaziť do Moskvy a sabotujú snahy EÚ brániť sa voči vonkajším hrozbám.
S týmito ľuďmi sa Slovensko brániť nebude.
Zdravie
VÍZIA: „Prevencia má podchytiť ochorenia v skoršom štádiu, keď je liečba účinnejšia. Treba lepšiu dostupnosť skríningu.“
VLÁDA: V mnohých prípadoch je najlepšou prevenciou čo? No predsa očkovanie. A čo robí táto vláda ohľadne očkovania? Najala si konšpirátora Kotlára, ktorý tu o očkovaní šíri bludy, klamstvá a nezmysly, na pomoc si prizval ďalších konšpirátorov a postupne sa mu darí znižovať dôveru v očkovanie. Výsledok? Životy a zdravie ľudí. Nie podpora prevencie...
VÍZIA: „Treba zjednodušiť uznávanie kvalifikácií v povolaniach, kde akútne chýbajú ľudia. Predovšetkým u sestier, ktorých nedostatok bude najciteľnejší.“
VLÁDA: V auguste, tri týždne pred predstavením vízie, prišla reportáž z Kramárov. Sestry z Ukrajiny s diplomom tam upratujú. Nemôžu pracovať ako sestry, lebo naše pravidlá uznávania kvalifikácie im to neumožňujú. Odchádzajú do Česka, kde majú program pre zahraničných zdravotníkov a kde sa im práca pod dohľadom skúsenej sestry započítava do praxe. Ministerstvo zdravotníctva na to povedalo, že zmena by bola nespravodlivá.
Voči komu? Chýbajú nám tisícky sestier. A tie, čo tu sú, držia mop. To mi nepríde spravodlivé voči nikomu - najmä voči pacientom.
Financie
VÍZIA: „Verejné financie aj napriek konsolidačným snahám zotrvávajú v pásme vysokého rizika.“... A že ich zaťažujú neadresné sociálne transfery a vysoké prevádzkové výdavky štátu.
VLÁDA: Keď Fico preberal krajinu, dlh bol 56% HDP. Dnes je to 61% - najviac v histórii Slovenska. Medzitým prebehli tri konsolidačné balíčky. Zvýšili vám DPH, zaviedli transakčnú daň. A štát? Podľa Najvyššieho kontrolného úradu minul v roku 2025 na mzdy úradníkov o 171 miliónov eur viac, na odmeny 300 miliónov, na ministerstvách pribudlo 363 ľudí. K tomu miliarda na plošné 13. dôchodky. Vláda šetrila na vás, nie na sebe.
VÍZIA: „Má sa znížiť daňovo-odvodové zaťaženie práce, príjmy sa majú vyhýbať selektívnym, sektorovo cieleným daniam a zmeny majú byť predvídateľné.“
VLÁDA: Transakčná daň. Banková daň. Daň zo sladených nápojov. Vyššia DPH. A všetko narýchlo a bez diskusie. A do startupov k nám vlani prišlo sedem miliónov eur - do Česka dvestosedemdesiatpäť. V pomere k ekonomike získala viac aj Ukrajina. Krajina vo vojne.
A potom sa čudujeme, že sem investori nechcú prísť.
VÍZIA: „Slovensko bude jednou z najrýchlejšie starnúcich krajín Európy, a medzi riešeniami menuje posun veku odchodu do dôchodku.“
VLÁDA: Robert Fico má ako vlajkovú loď dôchodkový strop. Tak som zvedavá, čo spraví.
VÍZIA: „Slovensko prekoná investičný dlh v poľnohospodárstve a podnikateľské prostredie v agrosektore sa zlepší.“
VLÁDA: Ten dlh má aj svoje meno. Volá sa Dobytkár. Roky končili agrodotácie u ľudí napojených na túto kauzu, ktorí investovali namiesto pôdy do víl... Takže konkurencieschopnosť agropotravinárstva sa určite zlepší. V deň, keď dotácie začnú chodiť farmárom.
Dlh rastie, investori odchádzajú, dotácie miznú. Vízia hovorí, ako to zmeniť. Vláda však pri každom bode robí opak.
Právny štát
Vláda si do vlastnej vízie dala napísať, že zákony sa nemajú robiť v skrátenom konaní. Asi dúfala, že si to nikto nevšimne. Lebo oni prijímajú zákony v skrátenom konaní jedna radosť.
Potom sa vo vízii píše, že krajina sa má rozhodovať na základe dát. To je vtipné, lebo do parlamentu nám novým rokovacím poriadkom zakázali nosiť do pléna grafy.
Vízia apeluje aj na znižovanie korupcie a lepšiu vymožiteľnosť práva. Index vnímania korupcie chce zlepšiť o viac než polovicu.
Táto vláda zrušila Úrad špeciálnej prokuratúry - jediný úrad, ktorý riešil korupciu na najvyššej úrovni.
Zmenila Trestný zákon: znížila sadzby za korupciu a skrátila premlčacie lehoty. V skrátenom konaní, samozrejme.
Vyšetrovateľov, ktorí riešili kauzy jej ľudí, postavila mimo službu.
No a netreba zabúdať ani na to, ako tu vlády Smeru uniesli políciu a spravili si z nej súkromnú firmu s vlastnými pravidlami.
V skratke… Nezávislá kontrola - zrušená. Zodpovednosť - nikoho.
Právny štát sa nedá objednať u vedcov. Musí sa žiť. A títo ľudia ho žiť nevedia.
Transparentnosť
VÍZIA: „Moderný štát bude vedieť vysvetliť dôvody rozhodnutia, komunikácia štátu bude pravdivá, rýchla a dôveryhodná - oddelená od politickej propagácie."
Kto má na to dohliadať? Vízia hovorí: nezávislé verejnoprávne médiá a novinári.
VLÁDA: Zrušila RTVS a zákonom si zmenila, ako sa volí vedenie novej STVR. A urobila si z toho vlastné propagandistické médium.
A s novinármi, ktorí sa pýtajú, hovoria takto. Premiér o redaktorke STVR pred študentmi v Bardejove: „Normálna hlupaňa… sto litrov studenej vody… ako v blázinci." Redaktorku Markízy prirovnal k robotickému vysávaču. Ministerka kultúry na otázku novinárky: „A vy ste kto?" A minister Oľha pred novinármi jednoducho uteká.
Dámy a páni, toto je vláda, ktorá si dala napísať, že bude vedieť vysvetliť dôvody svojich rozhodnutí. Tak verím, že nebudeme musieť čakať do roku 2040 a začnú s tým už hneď teraz.
S čím vo vízii nesúhlasím?
Vízia je dobrý dokument, ale v niektorých veciach mám iný názor.
Majetkové dane.
Vízia hovorí, že sa má znížiť zdanenie práce - s tým súhlasím. Ale výpadok chce nahradiť majetkovými daňami. Majetková daň trestá ľudí, ktorí si za zdanené peniaze niečo postavili alebo kúpili. Aký má potom zmysel snažiť sa? A akú motiváciu majú šikovní ľudia ostávať na Slovensku, ak im štát chce z ich úspechu brať stále viac?
Dane na nezdravé potraviny.
Vízia hovorí, že štát má daňami tlačiť ľudí k zdravšiemu životu. Štát ale nemá ľudí vychovávať cez peňaženku. Nefunguje to. Kto chce sladké, kúpi si lacnejšiu náhradu, ktorá je často ešte horšia. chceme zdravšie Slovensko, potrebujeme dostupnú prevenciu, nie drahšie keksíky.
Poplatky u lekára.
V zhrnutí vízie je naoko pekná veta: „dôchodkyňa, ktorá bez poplatkov dostane rýchly termín u lekára". Znie to krásne. Ale dnes za zdravie platí každý - len nikto nevie koľko, komu a za čo, lebo poplatky sú neregulované. Sľubovať „bez poplatkov" je populistický sľub, ktorý sa nikdy nesplní. Je čestné povedať, že poplatky budú, lebo ani najbohatšie krajiny sveta nemajú všetko zadarmo. Ale majú byť transparentné a rozumné a nemajú ich hradiť tí, ktorí sú zraniteľní.
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Vízia Slovensko 2040 je dobrý základ.
Ale kým nám budú vládnuť politici, ktorí robia presný opak a ktorí nás do zlého stavu dostali, bude to len zdrap papiera.
Vízia hovorí, kam máme ísť. Kto tam Slovensko dovedie, rozhodnete vy vo voľbách.