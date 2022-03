Zápisník z ukrajinskej hranice: Všetci majakú, potrebujeme tu ĽUDÍ, nie šaty, jedlo a peniaze

S priateľmi sme si rozložili základňu pri hraničnom priechode Veľké Slemence. Máme tu stan s elektrocentrálou a ohrievačmi. Našou hlavnou úlohou je robiť teplo, rozdávať teplé pokrmy, dopriať ľuďom oddych a šíriť pokoj.

PRÍCHOD NA MIESTO

Všetky zložky tu robia maximum - polícia, hasiči, záchranári, dobrovoľníci - všetci. Chýba však jednotné vedenie priamo na mieste. Aby ste to zle nepochopili, maká aj koordinačné stredisko, zdvíhajú a ochotne riešia aj o štvrtej ráno a urobia maximum. Len tu na mieste a pokiaľ viem, ani na ďalších dvoch priechodoch nie je jeden človek, ktorý tomu všetkému velí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Preto, keď som potrebovala vedieť, kde zložiť stan, chcel rozhodnúť každý. Ešte sa aj pohádali o mieste, kde má stan stáť a samozrejme ten, podľa ktorého nebolo, sa odul a teraz chodí okolo stanu a frfle, kým my zohrievame a kŕmime ľudí.

Na druhej strane, keď treba prevziať elektrocentrálu veľkú ako pre festival, aby sme mohli kúriť vo všetkých stanoch, vtedy nevelí nikto. Lebo to už je drahá mašinka a teda aj zodpovednosť. Ľudsky tomu úplne rozumiem, ale manažérsky je to problém. Som preto rada, ze ministri toto riešia a už prichádza aj k reálnym zmenám (k lepšiemu) na mieste. Tiež robia maximum. Vďaka za to.

VÄČŠINA PÍŠE AKO BY CHCELA, ALE AKTÍVNE SA NEZAPOJÍ

Naozaj tu nepotrebujeme oblečenie. Materiálnu pomoc len minimálne. Naopak, robí to tu starosti, keď nemáme miesto pre ľudí, lebo stany sú plné zásob. Peniaze pošlite, prosím, charite, ak chcete pomôcť. Tie tiež nepotrebujeme. My tu potrebujeme ľudí. Potrebujeme tých, čo sa budú starať, nalievať čaj, udržiavať oheň, dopĺňať jedlo, navigovať utečencov a komunikovať s ostatnými zložkami na mieste.

Striedame sa 2 smeny, ideme 24/7. Ja som spala 3,5 hodiny a to som jedna z tých šťastnejších, pretože kolegovia ťahali smenu odvčera šiestej rána do jednej poobede dnes. To už som ich musela nasilu poslať vyspať sa, aby vládali pracovať v noci. Vtedy je najväčší nával, čo je pochopiteľné, lebo mrzne a ľudia sa tlačia do teplého stanu. Práve preto sme tu.

Ale keď som napísala a nahrala video na sociálne siete, kde mám dokopy desaťtisíce followerov, tak sa ozvali 2. Slovom - dvaja. Ďakujem Ľuboš a Ivo. Ale teda - vy ostatní, ja to naozaj nemyslím zle a každá pomoc sa počíta. Prosím, ak máte čas a silu prísť sa pomôcť postarať, stačí napísať kedy. Zázemie pre vás máme. Pre týchto ľudí je teplý stan v momentálnej situácii otázka života a smrti.

DVA PPRÍBEHY ZA VŠETKY

Mali sme tu mamičku so štvormesačným bábätkom. Bábo plakalo tak, že sa išlo zadusiť, keď prišli z tej zimy. Čakali tiež hodiny. Pani si u nás sadla, zababušili sme ich do deky, dali sme jej horúci čaj do ruky a malého začala kojiť. Zrazu sa rozplakala a keď som jej - so slzami v očiach - začala hovoriť, že mi je ľúto, čo sa stalo, povedala, že plače od šťastia. Z vďaky. Že je konečne v teple a synček v kľude papá. Najedol sa a zaspal. Ona sa hodiny nepohla, aby sa nezobudil. Pre ňu to v tom momente bola naozaj otázka prežitia a záchrana.

Je tu mnoho takýchto prípadov. Za prvú noc sme ich obslúžili odhadom 50 za hodinu. Staršie deti to ešte ako-tak zvládajú, ale najviac unavení a uzimení prichádzajú najmenší alebo najstarší. Prichádzajú aj starí ľudia a je to pre nich nevýslovné trápenie.

Mali sme tu aj pani, ktorej manžel zomrel pred jej očami - pri výbuchu bomby. Keď sa nejako pozviechala a vyhrabala z trosiek, taxikár ju riadne skasíroval, keď chcela odvoz. Pri odchode z domova - po taxíku, v ktorom sedela - strieľali. Ona sama bez manžela (inú rodinu nemá) nevedela, čo bude robiť. Nemala ani 40, myslím, že ani 35. U nás mala čas posedieť, porozmýšľať, nabiť si telefón. Aj keď sme jej vybavili odvoz a ubytovanie, rozhodla sa pokračovať za známymi do Čiech. Chápem ju, vždy sa začína ľahšie tam, kde aspoň niekoho poznáte. Bola vďačná za vľúdne slovo, kávu a teplo. My sme boli radi, že sme túto šialenú situáciu - aspoň na chvíľku, zlepšili.

HEJTY A HEJTY

Do toho sociálne siete, ale aj naše auto za stanom obchádzajú hejteri, čo prskajú, že si robíme kampaň.

Tak takto.

Vďaka svojmu príjmu by som mohla sedieť doma v kľude, v teple, poslať nejaké peniaze charite a vybavené. Aj to je pomoc a nikto by mi to nemohol vyčítať. Namiesto toho som na nohách nepretržite takmer 30 hodín a čaká ma ešte ďalších 6. Potom budem mať - ak sa pošťastí - 5 hodín na spánok.

Za ten čas, ktorý tu s kolegami sme, postarali sme sa nepochybne o stovky ľudí, odovzdali približne 400 croissantov, 200 detských výživ, 200 polievok, 300 horaliek, kvantá čaju a kávy. Rozviezli sme desiatky ľudí tam, kam potrebovali a zabezpečili prenocovanie niekoľkým rodinám.

Zobrali sme aj na túto noc, k nám na chatu, mamičku s dvoma malými chlapcami, keďže od nás vždy niekto robil. Za teplo a normálnu posteľ boli vďační. Zabezpečili sme festivalovú elektrocentrálu pre viac vyhrievaných stanov a humanitárnu pomoc na ukrajinskú stranu hraníc, do tých nekonečných radov. Keby tu SaSka nebola, všetko toto sa udeje vďaka úžasným dobrovoľníkom, ale náš podiel nebol malý a veľmi by tu chýbal. Najmä v mrazivej noci.

Takže odkazujem všetkým frflošom, nech radšej priložia ruku k dielu. Je jedno kto pomáha, hlavne nech pomôže. A samozrejme, že o tom informujem. Okrem toho, že to robím, aby som motivovala množstvo ľudí, čo ma sledujú, tajne dúfam, že ľudia budú politikov rozlišovať aj na základe skutkov. Že budú rozlišovať tých, čo si prídu na pár minút spraviť videjko a fotečky a tých, čo reálne pomôžu. Vlastne si myslím, že by mali pomôcť všetci.

PS: Odkážte Mizíkovi, že som zatiaľ videla 4 černochov a stovky žien s deťmi. A ešte mu odkážte, že je ľudský odpad.