Aktuálne (nielen) fotografie (Október 2026)

Ešte obrázky z 30. septembra, ktoré sa nedostali do minulomesačného blogu.
Tajné miesta.
Opustený kameňolom. Obrovské nákladné autá, ktoré som tam videl pri mojej poslednej návšteve pred rokmi, zmizli. Zostali po nich iba dve XXXL kolesá, slúžiace ako zábrana na prístupovej ceste.
Kameňolomy ma lákajú od mladosti. Pri jednom som v detstve vyrastal.
Nezvyčajné mikroprostredie praje živočíchom aj rastlinám, ktoré sa inde hľadajú veľmi ťažko.
Mladá užovka obojková. Dlhá asi tridsať centimetrov. Vyhrievala sa v plytkej kaluži, pričom hlavu mala nad hladinou, položenú na skale.
Moja tretia modlivka v živote. Prvú som videl pred tromi rokmi v Hornej Porube, keď som sa vracal z Vápča. Druhú v auguste tohto roka na parkovisku pri bratislavskom letisku.
Tandemové kladenie vajíčok. Mnoho druhov vážok zostáva spojených pri lete počas vypúšťania vajíčok na vodnú hladinu alebo do bahna.
02. október
Svetlo
07. október
Mesiac predvádza svoje pravidelné predstavenie. Každý deň ho ráno nájdem o kúsok ďalej a o trochu tenší.
08. október
Slnko, Mesiac a plochá Zem.
Pokus o vyfotenie čo najtenšej fázy mesiaca.
Viem, že toto je maximum, čo dokážem so svojim vybavením a znalosťami vyfotiť. Aby som získal lepšie zábery, musel by som si zaobstarať kvalitnejšiu a hlavne oveľa drahšiu techniku.
Plochozemci
Prvý krát som sa s hoaxami stretol paradoxne na kurze angličtiny. Zarazila ma téma diskusie od našej lektorky, či pristáli ľudia na Mesiaci, alebo to bolo všetko natočené vo filmovom štúdiu. Dovtedy som všetko, čo som sa kedy naučil v škole, bral ako nespochybniteľné informácie. Odvtedy som začal pochybovať. Nie o tom, či je Zem guľatá. Skôr o tom, koľko hlúpostí dokážu ľudia akceptovať ako "iný pohľad".
Páči a mi ich argumentácia. Hľadanie "dôkazov", amatérske výpočty, pokusy.
(Asi najbizarnejší bol Američan Mike Hughes, známy aj ako Mad Mike.
Americký kaskadér a zástanca myšlienky, že Zem je plochá si zostrojil vlastnú raketu poháňanú parou. Chcel sa ňou dostať dostatočne vysoko, aby si overil tvar Zeme. Jeho plánovaná výška mala byť okolo 1,5 kilometra. Bežné dopravné lietadlá pritom lietajú vo výške 9 až 12 kilometrov.
Raketa nikdy nedosiahla vesmír. Zomrel 22. februára 2020 vo veku 64 rokov, keď sa jeho vlastnoručne zostrojená raketa, v ktorej bol, zrútila krátko po štarte v kalifornskej púšti.)
Pritom už Pytagoras v šiestom storočí pred naším letopočtom pravdepodobne prvý tvrdil, že Zem je guľovitého tvaru.
Neskôr Aristoteles okolo roku 350 pred našim letopočtom uviedol dôkazy o guľatosti Zeme. Vychádzal z pozorovaní zatmenia Mesiaca, kedy sa tieň Zeme na ňom ukazoval ako tieň gule.
Erastrosthenes v treťom storočí pred našim letopočtom dokázal presne vypočítať obvod Zeme. Použil na to rozdielnu dĺžku tieňov v dvoch egyptských mestách.
Dnes, keď sa na internete objavia nejaké nové fotografie Zeme buď z ISS, alebo z obletu Mesiaca pri misii Artemis II, je len otázkou času, kedy pri nich začnú vyskakovať diskusné príspevky plochozemcov. "Všetko je to vytvorené v počítači, skutočnú plochú Zem je zakázané fotografovať, atď ..."
Nedokážu akceptovať ani rýchlosti, ktorými sa naša Zem vo vesmíre pohybuje. Rýchlosť otáčania Zeme je na rovníku 1 670 km/h. Zem sa rúti okolo Slnka rýchlosťou asi 109 000 km za hodinu a celá slnečná sústava sa pohybuje v štruktúre našej galaxie okolo stredu Mliečnej dráhy rýchlosťou 828 000 km/h.
13. október
Štyri dni na hornej Orave a v južnom Poľsku.
15. október
Počas nasledovných dní sme navštívili židovské cintoríny v Dolnom Kubíne, Tvrdošíne, Trstenej, Czarnom Dunajci (PL), Námestove. Synagógy v Trstenej, Czarnom Dunajci (PL) a v Dolnom Kubíne.
O Židovské pamiatky sa v posledných rokoch stará množstvo dobrovoľníkov. Najskôr to bola snaha niekoľkých zanietencov, neskôr sa podarilo získať granty na opravy, prispeli aj potomkovia Židov, ktorí žijú v zahraničí a tiež peniaze z rozpočtov miest a obcí.
Židovský cintorín v Dolnom Kubíne
Na jednej z informačných tabulí priamo na cintoríne som sa dozvedel o maliarovi a grafikovi Arnoldovi Petrovi Weisz - Kubínčanovi.
Narodil sa v Poľsku. Študoval v Budapešti a v Berlíne. Od roku 1923 žil v Dolnom Kubíne a od roku 1935 v Martine. Zahynul v koncentračnom tábore.
Dve reprodukcie z jeho diel. Na ľavej strane Autoportrét, okolo roku 1922, na pravej strane Autoportrét, okolo roku 1927.
16. október
Synagóga v Trstenej prechádza rozsiahlou rekonštrukciou.
Jediná časť zachovanej pôvodnej omietky, ktorá by sa mala reštaurovať.
Židovské cintoríny v Trstenej a Tvrdošíne.
Aby som nepublikoval nesprávne informácie, nechávam tu fotky z obidvoch cintorínov spolu. Ležia jeden vedľa druhého, oddelené iba kamenným múrom. Jeden je upravenejší, na druhom je ešte veľa roboty. Ale nezapamätal som si, ktorý je ktorý.
Židovský cintorín v Czarnom Dunajci (PL).
Na ľavej strane kamene vyznačujú jeden zo štyroch masových hrobov.
Synagógu v Czarnom Dunajci (PL) takisto rekonštruujú.
Zakopane (PL)
sme navštívili ako bonus. Pozrieť sa, ako robia cestovný ruch na druhej strane hranice. Pripomína to trochu lunapark, jarmok a október fest dohromady. Ale aj tu sa nájde niekoľko zaujímavých prostredí, objektov na vyfotografovanie.
17. október
Neplánovaný výstup na Rákoň.
Chceli sme sa odviezť vláčikom z parkoviska Spálená na Tatliakovu chatu. Chvíľu tam pobudnúť a vrátiť sa na parkovisko. No najbližší vláčik išiel naspäť buď hneď, alebo až za dve a pol hodiny. Inak by sme museli ísť na parkovisko viac ako hodinu pešo. Časť zo skupiny sa rozhodla, že pôjde naspäť až posledným spojom za tri a pol hodiny a vyjde aspoň do sedla Zábrať. Chodník bol osvietený slnkom. Ľad nehrozil. Aj keď som mal iba tenisky, rozhodol som sa ísť s nimi.
Miernymi serpentínami sme sa za pekného počasia s výbornou viditeľnosťou dostali hore asi za hodinu.
Časť hrebeňa oproti.
Tu som prvý krát nachytal AI na hruškách. Vyslovene sa ma pokúsila oklamať. Chcel som si upresniť meno vrcholu na obrázku a ona mi bez mihnutia oka tvrdila, že je o Gerlach! Mala by to byť Spálená.
Pachoľa
Aj pohľad na druhú stranu na majestátnu Osobitú s Oravou v pozadí bol
úchvatný.
Niektorí sa rozhodli vrátiť. Dve kolegyne chceli pokračovať vyššie. Išlo sa mi dovtedy dobre, tak som sa rozhodol ísť s nimi ešte asi do poloviny cesty, ktorá vedie na Rákoň.
Pre mňa zatiaľ neznáme "skalné mesto" na poľskej strane. Pravdepodobne Mnichy Chochołowskie.
Nejasne som si pamätal, že z hrebeňa by mali byť vidieť Tatry.
No keď sme tam došli, prekrýval ich ešte jeden hrebeň.
Tak som po chvíli súhlasil, že vybehnem s kolegyňami až na vrchol ale s tým, že na Volovec ma už určite nepresvedčia.
To čo sme uvideli z vrcholu Rákoňa bolo neskutočné. Zasa iný pohľad, než som zažil doteraz. Výborná viditeľnosť. Fotogenická obloha.
Na Rákoni bolo veľa turistov.
Zaznievala slovenčina, poľština, čeština, maďarčina...
Naposledy som tu bol pred štyrmi rokmi ráno. Vtedy som tu takmer nikoho nestretol.
Toto je asi najlepšia fotka, čo sa mi pred rokmi z toho miesta podarila vyfotiť.
Aj teraz bolo na čo pozerať na každú stranu.
Množstvo ľudí pokračovalo na Volovec.
Posledný obrázok z cesty naspäť ku Tatliakovej chate. Naľavo Volovec, v strede Ostrý roháč, napravo Plačlivé.
Keď sme odchádzali z parkoviska, nad Salatínom lietala helikoptéra. Až o dva dni neskôr som sa dozvedel, že sa tam práve v tom čase pošmykol a spadol poľský turista a jeho telo prevážali na Zverovku.
18. október.
Posledný deň nášho pobytu na Orave.
Židovský cintorín v Námestove na brehu Oravskej priehrady.
Synagóga v Dolnom Kubíne je už takmer zrekonštruovaná. Prístavba úplne zmenila charakter budovy. Z veľkej časti ju prekrýva.
Bola to trochu iná Orava než akú som doteraz poznal. Videli sme zvyšky stôp po ľuďoch a kultúre, ktoré sa takmer úplne vytratili. Na cintorínoch boli poslední ľudia pochovaní začiatkom vojny. Tisícky, ktorých odvliekli do koncentrákov, svoje hroby nemajú.
28. október
Tradičná bodka.
Aktuálne fotky z výstavby novej martinskej nemocnice.
Trocha sa pokročilo v budovaní prístupovej cesty popod Štefánikov ústav.
Najvyššie kopce okolo Martina sú už poprášené októbrovým snehom.