štvrtok, 29. október, 2026 |  Meniny má Klára
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
29. okt 2026 o 06:03
Prečítané: 0x

Aktuálne (nielen) fotografie (Október 2026)

Tajné miesta, užovka, modlivka, svetlo, Mesiac, Slnko, plochozemci, židovské pamiatky severnej Oravy a južného Poľska, Zakopane, Roháče, Rákoň, práce okolo novej martinskej nemocnice

Miro Jankes
Miro Jankes Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Ešte obrázky z 30. septembra, ktoré sa nedostali do minulomesačného blogu.

Tajné miesta.
Opustený kameňolom. Obrovské nákladné autá, ktoré som tam videl pri mojej poslednej návšteve pred rokmi, zmizli. Zostali po nich iba dve XXXL kolesá, slúžiace ako zábrana na prístupovej ceste.
Kameňolomy ma lákajú od mladosti. Pri jednom som v detstve vyrastal.
Nezvyčajné mikroprostredie praje živočíchom aj rastlinám, ktoré sa inde hľadajú veľmi ťažko.

Obrázok blogu
Obrázok blogu

Mladá užovka obojková. Dlhá asi tridsať centimetrov. Vyhrievala sa v plytkej kaluži, pričom hlavu mala nad hladinou, položenú na skale.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Obrázok blogu

Moja tretia modlivka v živote. Prvú som videl pred tromi rokmi v Hornej Porube, keď som sa vracal z Vápča. Druhú v auguste tohto roka na parkovisku pri bratislavskom letisku.

Obrázok blogu

Tandemové kladenie vajíčok. Mnoho druhov vážok zostáva spojených pri lete počas vypúšťania vajíčok na vodnú hladinu alebo do bahna.

Obrázok blogu

02. október
Svetlo

Obrázok blogu

07. október
Mesiac predvádza svoje pravidelné predstavenie. Každý deň ho ráno nájdem o kúsok ďalej a o trochu tenší.

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

08. október
Slnko, Mesiac a plochá Zem.

Obrázok blogu

Pokus o vyfotenie čo najtenšej fázy mesiaca.
Viem, že toto je maximum, čo dokážem so svojim vybavením a znalosťami vyfotiť. Aby som získal lepšie zábery, musel by som si zaobstarať kvalitnejšiu a hlavne oveľa drahšiu techniku.

SkryťVypnúť reklamu
Obrázok blogu

Plochozemci
Prvý krát som sa s hoaxami stretol paradoxne na kurze angličtiny. Zarazila ma téma diskusie od našej lektorky, či pristáli ľudia na Mesiaci, alebo to bolo všetko natočené vo filmovom štúdiu. Dovtedy som všetko, čo som sa kedy naučil v škole, bral ako nespochybniteľné informácie. Odvtedy som začal pochybovať. Nie o tom, či je Zem guľatá. Skôr o tom, koľko hlúpostí dokážu ľudia akceptovať ako "iný pohľad".
Páči a mi ich argumentácia. Hľadanie "dôkazov", amatérske výpočty, pokusy.
(Asi najbizarnejší bol Američan Mike Hughes, známy aj ako Mad Mike.
Americký kaskadér a zástanca myšlienky, že Zem je plochá si zostrojil vlastnú raketu poháňanú parou. Chcel sa ňou dostať dostatočne vysoko, aby si overil tvar Zeme. Jeho plánovaná výška mala byť okolo 1,5 kilometra. Bežné dopravné lietadlá pritom lietajú vo výške 9 až 12 kilometrov.
Raketa nikdy nedosiahla vesmír. Zomrel 22. februára 2020 vo veku 64 rokov, keď sa jeho vlastnoručne zostrojená raketa, v ktorej bol, zrútila krátko po štarte v kalifornskej púšti.)
Pritom už Pytagoras v šiestom storočí pred naším letopočtom pravdepodobne prvý tvrdil, že Zem je guľovitého tvaru.
Neskôr Aristoteles okolo roku 350 pred našim letopočtom uviedol dôkazy o guľatosti Zeme. Vychádzal z pozorovaní zatmenia Mesiaca, kedy sa tieň Zeme na ňom ukazoval ako tieň gule.
Erastrosthenes v treťom storočí pred našim letopočtom dokázal presne vypočítať obvod Zeme. Použil na to rozdielnu dĺžku tieňov v dvoch egyptských mestách.
Dnes, keď sa na internete objavia nejaké nové fotografie Zeme buď z ISS, alebo z obletu Mesiaca pri misii Artemis II, je len otázkou času, kedy pri nich začnú vyskakovať diskusné príspevky plochozemcov. "Všetko je to vytvorené v počítači, skutočnú plochú Zem je zakázané fotografovať, atď ..."
Nedokážu akceptovať ani rýchlosti, ktorými sa naša Zem vo vesmíre pohybuje. Rýchlosť otáčania Zeme je na rovníku 1 670 km/h. Zem sa rúti okolo Slnka rýchlosťou asi 109 000 km za hodinu a celá slnečná sústava sa pohybuje v štruktúre našej galaxie okolo stredu Mliečnej dráhy rýchlosťou 828 000 km/h.

13. október

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Štyri dni na hornej Orave a v južnom Poľsku.
15. október
Počas nasledovných dní sme navštívili židovské cintoríny v Dolnom Kubíne, Tvrdošíne, Trstenej, Czarnom Dunajci (PL), Námestove. Synagógy v Trstenej, Czarnom Dunajci (PL) a v Dolnom Kubíne.
O Židovské pamiatky sa v posledných rokoch stará množstvo dobrovoľníkov. Najskôr to bola snaha niekoľkých zanietencov, neskôr sa podarilo získať granty na opravy, prispeli aj potomkovia Židov, ktorí žijú v zahraničí a tiež peniaze z rozpočtov miest a obcí.

Židovský cintorín v Dolnom Kubíne

Obrázok blogu
Obrázok blogu

Na jednej z informačných tabulí priamo na cintoríne som sa dozvedel o maliarovi a grafikovi Arnoldovi Petrovi Weisz - Kubínčanovi.
Narodil sa v Poľsku. Študoval v Budapešti a v Berlíne. Od roku 1923 žil v Dolnom Kubíne a od roku 1935 v Martine. Zahynul v koncentračnom tábore.

Dve reprodukcie z jeho diel. Na ľavej strane Autoportrét, okolo roku 1922, na pravej strane Autoportrét, okolo roku 1927.

SkryťVypnúť reklamu
Obrázok blogu

16. október
Synagóga v Trstenej prechádza rozsiahlou rekonštrukciou.

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Jediná časť zachovanej pôvodnej omietky, ktorá by sa mala reštaurovať.

Obrázok blogu

Židovské cintoríny v Trstenej a Tvrdošíne.

Aby som nepublikoval nesprávne informácie, nechávam tu fotky z obidvoch cintorínov spolu. Ležia jeden vedľa druhého, oddelené iba kamenným múrom. Jeden je upravenejší, na druhom je ešte veľa roboty. Ale nezapamätal som si, ktorý je ktorý.

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Židovský cintorín v Czarnom Dunajci (PL).

Obrázok blogu

Na ľavej strane kamene vyznačujú jeden zo štyroch masových hrobov.

Obrázok blogu
Obrázok blogu

Synagógu v Czarnom Dunajci (PL) takisto rekonštruujú.

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Zakopane (PL)
sme navštívili ako bonus. Pozrieť sa, ako robia cestovný ruch na druhej strane hranice. Pripomína to trochu lunapark, jarmok a október fest dohromady. Ale aj tu sa nájde niekoľko zaujímavých prostredí, objektov na vyfotografovanie.

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Obrázok blogu

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

17. október
Neplánovaný výstup na Rákoň.

Chceli sme sa odviezť vláčikom z parkoviska Spálená na Tatliakovu chatu. Chvíľu tam pobudnúť a vrátiť sa na parkovisko. No najbližší vláčik išiel naspäť buď hneď, alebo až za dve a pol hodiny. Inak by sme museli ísť na parkovisko viac ako hodinu pešo. Časť zo skupiny sa rozhodla, že pôjde naspäť až posledným spojom za tri a pol hodiny a vyjde aspoň do sedla Zábrať. Chodník bol osvietený slnkom. Ľad nehrozil. Aj keď som mal iba tenisky, rozhodol som sa ísť s nimi.
Miernymi serpentínami sme sa za pekného počasia s výbornou viditeľnosťou dostali hore asi za hodinu.

Časť hrebeňa oproti.

Obrázok blogu

Tu som prvý krát nachytal AI na hruškách. Vyslovene sa ma pokúsila oklamať. Chcel som si upresniť meno vrcholu na obrázku a ona mi bez mihnutia oka tvrdila, že je o Gerlach! Mala by to byť Spálená.

Obrázok blogu

Pachoľa

Obrázok blogu

Aj pohľad na druhú stranu na majestátnu Osobitú s Oravou v pozadí bol
úchvatný.

Obrázok blogu

Niektorí sa rozhodli vrátiť. Dve kolegyne chceli pokračovať vyššie. Išlo sa mi dovtedy dobre, tak som sa rozhodol ísť s nimi ešte asi do poloviny cesty, ktorá vedie na Rákoň.

Obrázok blogu

Pre mňa zatiaľ neznáme "skalné mesto" na poľskej strane. Pravdepodobne Mnichy Chochołowskie.

Obrázok blogu

Nejasne som si pamätal, že z hrebeňa by mali byť vidieť Tatry.
No keď sme tam došli, prekrýval ich ešte jeden hrebeň.

Obrázok blogu

Tak som po chvíli súhlasil, že vybehnem s kolegyňami až na vrchol ale s tým, že na Volovec ma už určite nepresvedčia.
To čo sme uvideli z vrcholu Rákoňa bolo neskutočné. Zasa iný pohľad, než som zažil doteraz. Výborná viditeľnosť. Fotogenická obloha.

Obrázok blogu

Na Rákoni bolo veľa turistov.

Obrázok blogu

Zaznievala slovenčina, poľština, čeština, maďarčina...

Obrázok blogu

Naposledy som tu bol pred štyrmi rokmi ráno. Vtedy som tu takmer nikoho nestretol.
Toto je asi najlepšia fotka, čo sa mi pred rokmi z toho miesta podarila vyfotiť.

Obrázok blogu

Aj teraz bolo na čo pozerať na každú stranu.
Množstvo ľudí pokračovalo na Volovec.

Obrázok blogu

Posledný obrázok z cesty naspäť ku Tatliakovej chate. Naľavo Volovec, v strede Ostrý roháč, napravo Plačlivé.

Obrázok blogu

Keď sme odchádzali z parkoviska, nad Salatínom lietala helikoptéra. Až o dva dni neskôr som sa dozvedel, že sa tam práve v tom čase pošmykol a spadol poľský turista a jeho telo prevážali na Zverovku.

18. október.
Posledný deň nášho pobytu na Orave.

Židovský cintorín v Námestove na brehu Oravskej priehrady.

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Synagóga v Dolnom Kubíne je už takmer zrekonštruovaná. Prístavba úplne zmenila charakter budovy. Z veľkej časti ju prekrýva.

Obrázok blogu
Obrázok blogu

Bola to trochu iná Orava než akú som doteraz poznal. Videli sme zvyšky stôp po ľuďoch a kultúre, ktoré sa takmer úplne vytratili. Na cintorínoch boli poslední ľudia pochovaní začiatkom vojny. Tisícky, ktorých odvliekli do koncentrákov, svoje hroby nemajú.

28. október
Tradičná bodka.
Aktuálne fotky z výstavby novej martinskej nemocnice.
Trocha sa pokročilo v budovaní prístupovej cesty popod Štefánikov ústav.

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Najvyššie kopce okolo Martina sú už poprášené októbrovým snehom.

Obrázok blogu

Súvisiace články autora

Aktuálne (nielen) fotografie (September 2026)

Miro Jankes

Aktuálne (nielen) fotografie (September 2026)

Existencializmus, Zakyntos, Martinský jarmok, moje šesťdesiate tretie narodeniny, dúhy, medzi lopúchmi, aktuálny stav výstavby novej martinskej nemocnice.

Aktuálne fotografie ( August 2026 )

Miro Jankes

Aktuálne fotografie ( August 2026 )

Belgicko, Holandsko, Island, úplné zatmenie slnka, veľryby, maják, galéria v Reykjavíku, skoro 24 hodinová cesta naspäť, mačky na dvore, nová martinská nemocnica...

Aktuálne fotky (Júl 2026)

Miro Jankes

Aktuálne fotky (Júl 2026)

Leto. Najväčšie horúčavy načas ustúpili. Už sa dá v noci celkom príjemne vyspať. Na chvíľu som prestal úplne fotiť. Môže za to aj daždivé počasie. Oveľa viacej teraz čítam a píšem.

Miro Jankes

Miro Jankes
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  569
    •  | 
  • Páči sa:  1 275x

Raz na to možno prídem - som napísal v roku 2008, keď som uverejnil môj prvý článok na blog. Nie som si istý, ale myslím, že už som na to prišiel.. Zoznam autorových rubrík:  Slovník cudzích slovRozhovoryMoje knihypostrehyAutozážitkycudzie perieFototúlačkyKuchárska kniha pre úplných zamamonárNezaradenéSúkromné80 stránS kreslenými vtipmi

Prémioví blogeri

Všetky články
Marian Nanias

Marian Nanias

348 článkov
Juraj Karpiš - Ako na zlato

Juraj Karpiš - Ako na zlato

13 článkov
Věra Tepličková

Věra Tepličková

1,269 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
Yevhen Hessen

Yevhen Hessen

36 článkov
INESS

INESS

136 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu