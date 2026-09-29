Aktuálne (nielen) fotografie (September 2026)

01. september
V detstve sme mali na povale skriňu s poličkami, v ktorej bolo množstvo kníh. Mama odoberala edíciu Nová sovietska tvorba. Bol to celý rad takmer rovnako vyzerajúcich kníh, ktorých prebaly boli odlíšené iba rôznym odtieňom farieb. Z tých som nečítal ani jednu.
Okrem nich tam bolo dosť kníh z edície Stopy, nejaké verneovky, detektívky. Neviem akou cestou sa tam dostala aj jedna kniha od Senecu - Listy Luciliovi a tiež Eseje Od Michela de Montaigne.
Tak som sa v štrnástich - šestnástich rokoch mohol zoznámiť so stoicizmom a existencializmom.
Po takmer päťdesiatich rokoch sa vraciam k filozofii. Našiel som, čo mi najviac vyhovuje. Okrem Junga - aj keď to bol psychiater a psychológ, ale jeho myšlienky majú výrazný filozofický rozmer, sú pre mňa dôležití aj existencialisti. Vypočul som si internetovú prednášku Antonína Doláka o Sørenovi Kierkegaardovi. Zaujal ma jeho život aj dielo. Ovplyvnilo ma to natoľko, že som "skonštruoval" môj prvý existenciálny obrázok.
Listy benjamínov na balkóne boli v lete vystavené niekedy teplotám aj nad 35 stupňov. Slnko na nich nechalo svoje stopy. Listy to prežili a okrem vypálených škvŕn zostali zelené. Až teraz začínajú pomaly žltnúť a opadávať.
Søren Kierkegaard (5. máj 1813 – 11. november 1855, dánsky filozof) trpel celý život melanchóliou. Zdedil ju od svojho otca. Ten mu na smrteľnej posteli povedal, že keď mal asi desať rokov, pásol ovce a začalo pršať. Pršalo veľa a on sa nahneval na Boha a vybehol na kopec a tam Boha preklial. Odvtedy si v sebe niesol vinu. Bál sa, že bude zatratený. A pretože bol veľmi veriaci - bol kalvínsky protestant, prenášal ten pocit viny do svojej rodiny a ovplyvnil ním aj svojho syna.
Kierkegaard bol spoločenský, zábavný. Dokázal byť stredom pozornosti na večierkoch, ktorých sa zúčastňoval. No po návrate z nich cítil prázdnotu a uvažoval nad samovraždou. Trpel depresiami a hľadal zmysel života vo viere. No pritom pochyboval. Neveril, že Boh na sto percent existuje. Ľudia majú iba jedinú možnosť. Volal to skok viery, kedy je, obrazne povedané, treba skočiť a počítať s tým, že tam bude láskyplná náruč ktorá ho príjme. No môže sa stať, že tam bude iba tvrdá skala, o ktorú si rozbije lebku. Alebo tam nebude nič.
Blaise Pascal ( 19. jún 1623 - 19. august 1662 ) si všíma fenoménu odvedenia pozornosti. Úteku k neškodným hrám, aby človek nemusel premýšľať nad svojou smrteľnosťou.
Celý bežný svet je tak vymyslený. Televízia, zábava, šport, politika, počítačové hry ... Všetko toto a milión iných vecí, nás dokáže "zamestnať" tak, že zabúdame na základné otázky, ktoré nemajú jednoduché odpovede.
Dá sa tak prežiť celý život. Načo sa zaoberať "hlúposťami", keď treba chodiť do roboty, zarábať peniaze, živiť rodinu.
Ale tá otázka, aj keď sa ju snažíme vytesniť, v nás stále ostáva.
Kamkoľvek sa dostanem, vyskakujú stále nové a nové otázky.
(Musel som si naštudovať, aký je rozdiel medzi vytesnením a vedomým potlačením myšlienok.)
Aby som ale neužíval iba jedy, hľadám aj protijed. Môže ním byť akýkoľvek rozhovor s psychiatrom a neurovedcom Jiřím Horáčkom, ktorý sa zaoberá výskumom a liečbou existenciálnej tiesne.
03. - 10. september
Ostrov Zakyntos, mesto Zakyntos, Laganas
Úmyselne som si pred dovolenkou nič o ostrove nehľadal. Nechcel som vidieť ani žiadne obrázky na internete. Nechal som sa prekvapiť.
A urobil som dobre.
Až pri návšteve som sa dozvedel, že v auguste 1953 postihla túto oblasť séria zemetrasení a následných požiarov, ktoré takmer úplne zničili mesto.
Z pôvodnej benátskej architektúry, ktorá sa budovala a menila roky, nezostalo takmer nič.
Zrútili sa meštianske domy, kostoly. Zachoval sa iba chrám Agios Nikolaos of Molos - kostol svätého Mikuláša z Molosu na námestí Solomos.
Časť mesta, ktorá nevydržala otrasy, bola vtedy postavená aj na umelo navozenom nábreží. Pri zemetrasení kleslo o pol metra a objavila sa voda a tekuté piesky. Mesto potom celé postavili znova. No už podľa nových bezpečnostných noriem, aby vydržalo aj silné zemetrasenie.
Spýtal som sa AI, aké najzaujímavejšie pamiatky je tam možno vidieť. Jednou z možností boli pozostatky benátskej pevnosti na vyvýšenine nad mestom. Z autobusovej stanice mi cesta hore pešo trvala trištvrte hodiny. Bolo veľmi teplo. Takmer pred vrcholom som narazil na supermarket, kde som si doplnil tekutiny.
Vstupné hradby so zachovanou benátskou cestou.
Pevnosť zaberá rozsiahlu plošinu porastenú borovicami, medzi ktorými je niekoľko zrúcanín historických objektov. Napríklad kostol z konca dvanásteho a začiatku trinásteho storočia.
Na oblúku nad vchodom vidno zvyšky nástenných malieb.
Zo samotnej pevnosti zostali zachované iba základy.
V dobrom stave je veľký sklad strelného prachu z obdobia benátskej nadvlády z polovice sedemnásteho storočia.
Páčila sa mi aj zrúcanina kostola svätého Jána Prodromosa. Začali ho stavať na konci 15 storočia a dokončený mal byť až v sedemnástom storočí.
Fragmenty za kostolom.
Pozostatky väznice.
Z kopca sú výhľady na tri strany.
Pohľad do vnútrozemia ostrova smerom na sever.
Južným smerom.
Pohľad na juhozápad.
Centrum
Pri návrate som sa prestal spoliehať na AI a nechal som to na intuíciu. Našiel som najskôr málo upravenú, dosť strmú cestičku, ktorá ma doviedla k prvým domom. Odtiaľ už viedli dolu síce kľukaté, ale udržiavané uličky. Zbehol som dole za pätnásť minút.
Korytnačky
Malé Karety
Naša delegátka nám na úvodnom stretnutí na recepcii okrem iného povedala, že kúsok od našej pláže (Laganas) je miesto, kde Karety obyčajné kladú vajcia. A ak chceme vidieť malé korytnačky, treba si privstať.
Bol som sa tam ráno pozrieť. Je to dosť dlhá časť pláže, kde sú vyznačené miesta, kde korytnačky znášajú vajcia.
Každé ráno kontrolujú piesok od hniezd ku moru ochranárky.
Na morskom piesku počítajú stopy, ktoré idú od hniezd do mora a podľa toho majú takmer presný počet, koľko korytnačiek sa počas noci narodilo. Po sčítaní stopy zametú tak, aby bol piesok pripravený na zaznamenanie pohybu malých korytnačiek nasledovnú noc.
Malé, čerstvo narodené korytnačky som nevidel. Stopy v piesku áno.
Prečítal som si, že na pláž by sa po západe slnka vôbec nemalo chodiť. Nemalo by sa na malé korytnačky svietiť lampášmi ani mobilmi.
Rešpektujem to. Aj tak tam chodí príliš veľa zvedavcov.
Veľké Karety
Aby sme videli veľké korytnačky, kúpili sme si výlet loďou ku neďalekému polostrovu.
Kormidelník nám povedal, že do zálivu prichádzajú iba samičky. Tie tu nakladú vajcia a potom sa vrátia do svojich pôvodných miest. Počas sezóny sa tu vystrieda do štyristo dospelých korytnačiek.
Každá korytnačka môže zniesť až tri znášky. Za sezónu sa dá napočítať aj 2 000 hniezd, z ktorých odchádzajú do mora malé Karety.
Náladovky, experimenty, iné obrázky.
Pristávajúce, alebo štartujúce lietadlá boli každodennou súčasťou nášho pobytu na pláži.
Idylka po západe slnka.
Ráno
Grécky večer
Aj holuby sa pred horúčavou skryli do chládku.
V letovisku vám splnia akékoľvek želanie. Aj také o ktorom ani neviete, že by ste ho mali mať.
Čím ma pobyt na ostrove zaujal?
Rád utekám z dosahu cestovných kancelárií. Páči sa mi zažívať skutočnú, nevyumelkovanú realitu prostredia. Tak sa mi na mojich cestách po svete viackrát podarilo dostať do situácií a prostredí, kam by som sa s cestovkou nikdy nedostal.
Napríklad tu:
- linkový autobus išiel do mesta inou trasou, než ktorou sa vracal. Našťastie som vystupoval aj nastupoval na konečnej, tak som si to všimol hneď pri prvej ceste. Aj do cieľa sme prišli vždy z inej strany.
- v autobuse predával lístky sprievodca. To som zažil na Slovensku iba v detstve. Sprievodcov zrušili z ekonomických dôvodov. Pamätám si, ako vtedy šoféri frflali, keď mali začať predávať lístky.
- na stanici boli dve pokladne. Aj keď tam neboli skoro žiadni cestujúci, žena pri jednej pokladni ma poslala ku druhej. Že ona predáva lístky iba na vzdialenejšie trasy.
- na ostrove sú ceny potravín približne rovnaké ako na Slovensku. Niektoré sezónne ovocie a zelenina boli o dosť lacnejšie. Drahšie boli pohonné hmoty - všetko cez dve eurá za liter.
- nájomné pri mori je vyššie ako v centrálnej časti. Ale veľmi vysoké sú ceny za energie. Takmer stále tam bežia klimatizácie. V noci by sa tam človek pri teplotách nad dvadsaťpäť stupňov nevyspal.
Týždeň v úplne inom prostredí. Trocha kontrast s Islandom, ktorý som videl minulý mesiac. Hlavne teplotný skok z 13 - 15 stupňov na 34 - 35.
Mal som dostatok času premýšľať, do čoho sa pustím na jeseň.
Halo z lietadla
Podľa AI to nie je halo, ale glory.
Na Slovensku skôr poznáme výraz vidmo. Je to atmosférický jav, ktorý vzniká vtedy, keď je slnko nízko nad obzorom a tieň človeka sa premieta do hmly za ním, pričom sa okolo tieňa vytvára dúhový kruh. Spôsobuje to lom svetla cez ľadové kryštáliky. V horách som ho ešte nezažil. Z lietadla som ho pri lete nad Chorvátskom videl už druhý krát v živote. Často je v strede dúhového kruhu tieň lietadla, v ktorom pozorovateľ sedí.
17. september
Martinský jarmok
18. september
Edvard Munch The Scream
19. september
Moje 63. narodeniny.
Cítim sa tak na päťdesiat, aj keď niektoré súčiastky by som v sebe už potreboval vymeniť.
Viem, že na niektoré kopce, kam som v minulosti vybehol bez problémov, už nikdy nevybehnem. Pozerám sa na ne zdola. Viem, ako to tam vyzerá. Ako som sa cítil, keď som tam bol.
Asi je už aj čas na bilancovanie. Čo som kedysi chcel, a či sa to podarilo.
Za socializmu, v ktorom som prežil detstvo a mladosť, som nemal žiadne veľké očakávania. Vedel som, že sa napríklad do Rakúska, alebo do akéhokoľvek kapitalistického štátu, nikdy nedostanem. Tá takmer nulová pravdepodobnosť sa ešte znížila, keď som si zobral ženu, ktorej brat v roku 1968 zostal v západnom Nemecku.
Že padne socializmus, o tom sa mi ani nesnívalo. Aj keď sa to pred koncom totality pomaly začalo uvoľňovať. Nechápal som napríklad, prečo komunisti zakázali Hanákov film Obrazy starého sveta. Keď to dávali prvý krát v kine vo filmovom klube, niekedy tesne pred revolúciou, vyhŕkli mi slzy. Veď takí istí ľudia bývali aj v našej dedine. Chodievali ku otcovi na strihanie, keď sa v nedeľu vracali z kostola. Komunistom vadilo, že tam bola zobrazená realita. Nebolo to natočené podľa propagandistických príručiek. Nebola tam "hrdinská" výstavba socializmu. Boli tam obyčajní, chudobní ľudia, ktorí sa pretĺkali svojimi boľavými životmi. A pritom nestratili ľudskosť.
A potom som sa stal súčasťou toho zázraku. Bol som v novembri 1989 v Prahe na Václaváku. (V ten deň na Letnej prebiehala obrovská demonštrácia.) V podchode na Můstku bola nainštalovaná vo výklade televízia, v ktorej nevysielali každodennú propagandu, na ktorú sme boli roky zvyknutí. Myslím, že Jiří Bartoška tam rozprával, že treba zrušiť vedúcu úlohu KSČ a pripraviť demokratické voľby. Vtedy som si uvedomil, že toto sa už nebude dať zastaviť. Všetkých tých ľudí predsa nemôžu pozatvárať. Na to nemajú kapacitu.
Zrazu sme dostali do rúk dar, s ktorým sme nepočítali. A podľa toho to aj dopadlo. Tí "šikovnejší" - bez žalúdka, bez chrbtovej kosti, bez škrupulí, chytili a využili šancu, ktorá sa už nikdy nezopakuje.
Stali sa z nich zo dňa na deň milionári. Predtým neriadili ani desať ľudí a zrazu dostali za korunu celé fabriky. Chvíľu sa v nich pomotali a potom to s obrovským ziskom rozpredali.
Novú Slovenskú republiku zakladali pohrobkovia gardistov, nacionalistov a komunistov. Iba keď sa im to na chvíľu vymklo z rúk, zdalo sa, že by to mohlo byť aj lepšie.
Prešlo skoro štyridsať rokov a zdá sa mi, že sa pomaly vraciame tam, kde sme boli pred revolúciou.
Ekonomika ide dolu vodou a tí, ktorí by to mali opraviť tvrdia, že všetko je v poriadku. Iba ich neprajníci to vidia inak.
Pomaličky sa salámovou metódou dostaneme k diktatúre. Ideálom sa stáva vláda jednej strany, jedného človeka. Naši papaláši sa to chodia učiť do Ruska, Číny, Vietnamu. Zákony sa neprijímajú také, aby dokázali ochrániť obyčajných ľudí. Prijímajú sa také, ktoré zmierňujú, alebo úplne rušia tresty papalášom.
Spravodlivosť a demokracia sa začínajú krčiť niekde v kríkoch.
Napriek tomu si myslím, že môj osobný život zatiaľ dopadol oveľa lepšie, než mohol. Viacero mojich spolužiakov neprežilo ani časť z toho čo ja a už nie sú medzi nami.
Precestovali sme so ženou a deťmi kus sveta. Dostal som sa niekoľkokrát v živote k zaujímavej robote. Stretol som niekoľko výnimočných ľudí, od ktorých som sa veľa vecí naučil.
Zistil som, na čo sa hodím a tiež o čo sa nemám vôbec usilovať, pretože na to nemám predpoklady.
To je asi podstata života. Nájsť sám seba. Nehnať sa do vecí, na ktoré nemám. Človek sa vyhne frustráciám, neuspokojeným ambíciám. Nájde si svoj kľud, svoju rovnováhu.
Viem, že som oveľa bližšie k smrti, než pred štyridsiatimi, päťdesiatimi rokmi. Chcem využiť zostávajúci čas, aby som sa ešte niečo naučil, niekoho potešil.
22. september
Dúha sa objavila niekoľko krát za deň.
28. september
Pred obedom som zaviezol auto do servisu na kontrolu. Odmietol som odvoz domov. Radšej som si išiel sadnúť na dve hodiny ku Turcu medzi lopúchy.
Posledné motýle.
Svetlo a tieň
Farebné štruktúry
Môj tieň, moja prítomnosť.
Pred západom slnka.
Dodržím tradíciu a na záver pripájam pár aktuálnych fotografií zo stavby novej martinskej nemocnice.
Cestu ku nemocnici okolo Štefánikovho ústavu celú rozkopali. pravdepodobne tam urobili prepojenie na kanalizáciu. Okrem cesty ku nemocnici tam má pribudnúť aj cyklochodník.
Na druhej strane smerom od tomčianskej cesty tiež občas vidieť robotníkov.
Ubudlo žeriavov. Inak už nejaké viditeľné posuny na samotnej budove nevidno. Plášť je kompletný zo všetkých štyroch vonkajších strán.