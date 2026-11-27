Názov je to posledné, čo by mi vadilo.
O zastávke sa hovorilo viackrát za posledných tridsať rokov. Niečo sa vymyslelo, naplánovalo. Potom bolo roky ticho. Občas to niekto oprášil, pred voľbami sa nasľubovalo a zasa nič. Až po dlhých rokoch by tam mal v decembri zastaviť prvý vlak.
Prvé pripomienky:
- Niekto na internete písal, že doteraz chodieval ranným vlakom po šiestej z nočnej. V novom grafikone zmenili odchod. Vlak ide o 15 minút skôr a všetci tí potenciálni cestujúci musia čakať skoro hodinu na ďalší spoj.
- Pri novej stanici nie je parkovisko ani zástavka mestskej hromadnej dopravy. Pritom je tam dostatočne veľký pozemok, kde by sa niekoľko parkovacích miest dalo vytvoriť. Pred vrútockou železničnou stanicou je zákaz státia. Známy, ktorý išiel pomôcť zaniesť kufor rodine na perón, dostal papuču. Parkoviská na neďalekej pešej zóne aj v priľahlých uličkách bývajú plné.
V Martine môže pri stanici zaparkovať asi päť aut.
( V Belgicku, kde často cestujem vlakmi, je pri každej väčšej stanici veľké bezplatné parkovisko, prístrešok pre bicykle, aby sa tie vlaky oplatilo používať. Vlaky tam nejazdia prázdne. A takmer vôbec nemeškajú.)
Možno by sa aj na Slovensku našiel niekto, koho by to mohlo napadnúť. Že keby ľudia za vlaky platili, keby sa pri staniciach vybudovali bezplatné parkoviská, keby sa odchody vlakov prispôsobovali požiadavkám cestujúcich a zharmonizovali sa napríklad s prímestskou dopravou, možno by sa tie trate ani nemuseli rušiť. Možno by naopak bolo tých staníc a vlakov málo.
V pondelok dáme vlaky zadarmo, v utorok zrušíme trate, lebo na ne nemáme peniaze
V Martine by mali začiatkom decembra otvoriť novú vlakovú zastávku. Pôvodne sa mala volať Martin - Fatra. Keď som sa tam bol nedávno pozrieť, na tabuliach je názov Martin - Sever
Názov je to posledné, čo by mi vadilo.