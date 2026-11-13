Odpustenie dlhov nie je komunizmus

Francúzsky prezidentský kandidát Jean-Luc Mélenchon, líder Nepoddajného Francúzska, navrhol odpustenie alebo dlhodobé zmrazenie časti francúzskeho verejného dlhu. Vo Francúzsku aj na Slovensku vyvolal kritiku pravicových politikov, ekonómov a komentátorov. Popri vecných výhradách k ekonomickým a právnym dôsledkom zazneli aj obvinenia z populizmu či extrémizmu. Radikálnosť samotného návrhu však ešte neznamená, že ide o extrémizmus.
Mélenchon nenavrhuje prestať splácať všetky záväzky ani odoprieť peniaze súkromným veriteľom. Hovorí o približne 600 miliardách eur, teda 17 až 18 percentách francúzskeho verejného dlhu, ktorý drží francúzska centrálna banka v rámci Eurosystému. Uvažuje o jeho odpustení alebo premene na bezúročné dlhopisy na základe európskej dohody. Zástancovia tvrdia, že by sa tak zmiernil tlak na rozpočtové škrty a uvoľnil priestor na investície. Prekážkou však zostávajú bilancie centrálnych bánk aj pravidlá EÚ. Diskutovať o ich demokratickej zmene ale nie je to isté ako svojvoľne ich porušiť.
Odborná diskusia existuje už roky
Ekonómovia Nicolas Dufrêne a Alain Grandjean túto myšlienku rozpracovali už v roku 2020. Vo februári 2021 zverejnilo približne 150 ekonómov z trinástich krajín vrátane Thomasa Pikettyho výzvu na odpustenie dlhov držaných centrálnymi bankami. Navrhovali to ako možnosť financovať ekologickú transformáciu a verejné služby v dobe klimatickej krízy. Olivier Blanchard a Quentin Vandeweyer však v septembri 2026 upozornili, že odpustenie dlhu nemusí vytvoriť nové zdroje a môže ohroziť menovú stabilitu či dôveryhodnosť štátu. Dufrêne v následnej polemike obhajoval investičný prínos návrhu.
Nesúhlas ale prichádza aj od odporcov politiky škrtov. V roku 2021 reagovala skupina viac ako osemdesiatich odborníkov vrátane Daniely Gaborovej, Adama Toozeho a Marca Lavoieho. Namiesto vymazania dlhu presadzovali najmä zmeny rozpočtových pravidiel, koordináciu menovej a fiškálnej politiky či progresívnejšie zdaňovanie. Naopak, aj uznávaní ekonómovia Mariana Mazzucato a Alan Donnelly v roku 2022 obhajovali cielené odpúšťanie a reštrukturalizáciu dlhov rozvojových krajín, najmä výmenou za investície do zdravotníctva a klimatických opatrení, pričom kritizovali rozpočtové škrty, ktoré oslabujú schopnosť štátov zabezpečovať verejné služby. Nie je to spor ekonomickej vedy s extrémizmom, ale legitímna debata o účinnosti rôznych riešení.
Spor má 5000 rokov
Antropológ David Graeber v roku 2011 vo svojej knihe tvrdil, že dlh je aj spoločenským a morálnym vzťahom. V starovekej Mezopotámii panovníci rušili vybrané dlhy roľníkov a oslobodzovali dlhových otrokov, aby zabránili rozpadu hospodárskeho a spoločenského poriadku. Tieto prípady skúmal aj historik Michael Hudson, pričom zistil, že obchodných záväzkov sa odpustenie dlho spravidla netýkalo. V roku 1953 Londýnska dohoda odpustila západnému Nemecku približne polovicu zahraničných dlhov verejných aj súkromných dlžníkov, pričom dohodnuté splátky zohľadňovali schopnosť krajiny platiť. Aj neľavičiar Ivan Mikloš v roku 2011 pripúšťal debatu o reštrukturalizácii gréckeho dlhu ako legitímnu. Hoci ide o rozdielne prípady, potvrdzujú, že reštrukturalizácia dlhov nemusí vyvolať ekonomický chaos. Samozrejme, tieto historické príklady nie sú priamym návodom pre eurozónu, ale ukazujú, že odpustenie dlhov môže systém aj stabilizovať.
Diskusia nie je čiernobiela
Dnešný svet je mimoriadne zadlžený, podľa MMF dosiahol globálny verejný dlh v roku 2025 približne 94 percent svetového HDP. A zároveň je omnoho komplikovanejší, ako v minulosti, dlhy jedných sú aktívami druhých, preto ich nemožno bez následkov jednoducho vymazať. No ani nekonečné škrty výdavkov a splácanie za každú cenu nie sú jedinou odpoveďou. Namiesto moralizovania o nezodpovednom zadlžovaní by sme sa mali pýtať, prečo dlhy vznikajú, kto ich drží, na čo slúžia a kto ponesie náklady ich splácania, či ich odpustenia. Potrebujeme predvídateľné pravidlá, právnu istotu aj spravodlivé rozdelenie bremena medzi dlžníkov a veriteľov.
Mélenchonov návrh môže mať zásadné nedostatky, no nie je dôvod označovať samotnú diskusiu, či jeho návrh za extrémizmus. Zodpovedná hospodárska politika totiž nespočíva iba v splácaní dlhov, ale aj v ochrane ekonomických a spoločenských podmienok, ktoré ich splácanie umožňujú.