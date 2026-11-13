piatok, 13. november, 2026 |  Meniny má Stanislav
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
13. nov 2026 o 07:14
Prečítané: 0x

Odpustenie dlhov nie je komunizmus

Je odpustenie dlhov komunizmom, alebo súčasťou našej civilizačnej histórie už viac ako 4 000 rokov? Nemali by sme o takýchto návrhoch diskutovať viac na základe argumentov a faktov než ideologických predsudkov a emócií?

Ján Košč
Ján Košč Bloger
Odpustenie dlhov nie je komunizmus
(Zdroj: FB Jean-Luc Mélenchon)
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Francúzsky prezidentský kandidát Jean-Luc Mélenchon, líder Nepoddajného Francúzska, navrhol odpustenie alebo dlhodobé zmrazenie časti francúzskeho verejného dlhu. Vo Francúzsku aj na Slovensku vyvolal kritiku pravicových politikov, ekonómov a komentátorov. Popri vecných výhradách k ekonomickým a právnym dôsledkom zazneli aj obvinenia z populizmu či extrémizmu. Radikálnosť samotného návrhu však ešte neznamená, že ide o extrémizmus.

Mélenchon nenavrhuje prestať splácať všetky záväzky ani odoprieť peniaze súkromným veriteľom. Hovorí o približne 600 miliardách eur, teda 17 až 18 percentách francúzskeho verejného dlhu, ktorý drží francúzska centrálna banka v rámci Eurosystému. Uvažuje o jeho odpustení alebo premene na bezúročné dlhopisy na základe európskej dohody. Zástancovia tvrdia, že by sa tak zmiernil tlak na rozpočtové škrty a uvoľnil priestor na investície. Prekážkou však zostávajú bilancie centrálnych bánk aj pravidlá EÚ. Diskutovať o ich demokratickej zmene ale nie je to isté ako svojvoľne ich porušiť.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Odborná diskusia existuje už roky

Ekonómovia Nicolas Dufrêne a Alain Grandjean túto myšlienku rozpracovali už v roku 2020. Vo februári 2021 zverejnilo približne 150 ekonómov z trinástich krajín vrátane Thomasa Pikettyho výzvu na odpustenie dlhov držaných centrálnymi bankami. Navrhovali to ako možnosť financovať ekologickú transformáciu a verejné služby v dobe klimatickej krízy. Olivier Blanchard a Quentin Vandeweyer však v septembri 2026 upozornili, že odpustenie dlhu nemusí vytvoriť nové zdroje a môže ohroziť menovú stabilitu či dôveryhodnosť štátu. Dufrêne v následnej polemike obhajoval investičný prínos návrhu.

SkryťVypnúť reklamu

Nesúhlas ale prichádza aj od odporcov politiky škrtov. V roku 2021 reagovala skupina viac ako osemdesiatich odborníkov vrátane Daniely Gaborovej, Adama Toozeho a Marca Lavoieho. Namiesto vymazania dlhu presadzovali najmä zmeny rozpočtových pravidiel, koordináciu menovej a fiškálnej politiky či progresívnejšie zdaňovanie. Naopak, aj uznávaní ekonómovia Mariana Mazzucato a Alan Donnelly v roku 2022 obhajovali cielené odpúšťanie a reštrukturalizáciu dlhov rozvojových krajín, najmä výmenou za investície do zdravotníctva a klimatických opatrení, pričom kritizovali rozpočtové škrty, ktoré oslabujú schopnosť štátov zabezpečovať verejné služby. Nie je to spor ekonomickej vedy s extrémizmom, ale legitímna debata o účinnosti rôznych riešení.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Spor má 5000 rokov

Antropológ David Graeber v roku 2011 vo svojej knihe tvrdil, že dlh je aj spoločenským a morálnym vzťahom. V starovekej Mezopotámii panovníci rušili vybrané dlhy roľníkov a oslobodzovali dlhových otrokov, aby zabránili rozpadu hospodárskeho a spoločenského poriadku. Tieto prípady skúmal aj historik Michael Hudson, pričom zistil, že obchodných záväzkov sa odpustenie dlho spravidla netýkalo.  V roku 1953 Londýnska dohoda odpustila západnému Nemecku približne polovicu zahraničných dlhov verejných aj súkromných dlžníkov, pričom dohodnuté splátky zohľadňovali schopnosť krajiny platiť. Aj neľavičiar Ivan Mikloš v roku 2011 pripúšťal debatu o reštrukturalizácii gréckeho dlhu ako legitímnu. Hoci ide o rozdielne prípady, potvrdzujú, že reštrukturalizácia dlhov nemusí vyvolať ekonomický chaos. Samozrejme, tieto historické príklady nie sú priamym návodom pre eurozónu, ale ukazujú, že odpustenie dlhov môže systém aj stabilizovať.

SkryťVypnúť reklamu

Diskusia nie je čiernobiela

Dnešný svet je mimoriadne zadlžený, podľa MMF dosiahol globálny verejný dlh v roku 2025 približne 94 percent svetového HDP. A zároveň je omnoho komplikovanejší, ako v minulosti, dlhy jedných sú aktívami druhých, preto ich nemožno bez následkov jednoducho vymazať. No ani nekonečné škrty výdavkov a splácanie za každú cenu nie sú jedinou odpoveďou. Namiesto moralizovania o nezodpovednom zadlžovaní by sme sa mali pýtať, prečo dlhy vznikajú, kto ich drží, na čo slúžia a kto ponesie náklady ich splácania, či ich odpustenia. Potrebujeme predvídateľné pravidlá, právnu istotu aj spravodlivé rozdelenie bremena medzi dlžníkov a veriteľov.

Mélenchonov návrh môže mať zásadné nedostatky, no nie je dôvod označovať samotnú diskusiu, či jeho návrh za extrémizmus. Zodpovedná hospodárska politika totiž nespočíva iba v splácaní dlhov, ale aj v ochrane ekonomických a spoločenských podmienok, ktoré ich splácanie umožňujú.

Ján Košč

Ján Košč
Bloger 
  • Počet článkov:  122
    •  | 
  • Páči sa:  152x

Ekonomicky analytik KOZ SR, spoluzakladateľ občianskeho združenia Pracujúca chudoba a zakladateľ Asociácie sociálno-ekonomických analytikov. Pôsobím na katedre Sociológie Univerzity Komenského v Bratislave. V tomto blogu prezentujem svoje osobné názory, ktoré nemusia byť totožné s oficiálnymi stanoviskami KOZ SR, OZ Pracujúca chudoba, Asociácie sociálno-ekonomických analytikov a ani Univerzity Komenského v Bratislave. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Všetky články
Anna Brawne

Anna Brawne

126 článkov
Tupou Ceruzou

Tupou Ceruzou

330 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Marcel Rebro

Marcel Rebro

336 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

307 článkov
Marian Nanias

Marian Nanias

348 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu