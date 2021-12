Decembrové zamyslenie jedného občana

Keď som sa nad tým počas dnešnej prechádzky trošku zamyslel, pripadalo mi to ako niečo, čo som už niekedy niekde počul. A potom mi došlo, že veľmi podobné výzvy smerovali z prezidentského paláca k vláde už pred rokom. Vlastne to vyzerá tak, že práve prezidentkina kritika pred rokom vo vypätej spoločenskej situácií a boji s neznámym vírusom spustila prvé trhliny vo vládnom bloku. Pokračovalo to turbulenciami v koalícií, ktoré skončili vládnou krízou a rošádami na poste premiéra.

Uplynul rok a vyzerá to presne ako cez kopirák. Neviem, či december patrí k obľúbeným mesiacom prezidentského paláca, počas ktorého sa nejlapšie útočí na výkonnú moc. Neviem, či v súčasnom stave takéto útoky na premiéra a vládu, ktorí robia čo môžu proti vlne dezinformácií, Ficovej extrémnej ofenzívy a problémami v celej Európe niečomu pomôžu. Skôr to vyzerá tak, že prezidentský palác bez zodpovednosti a bez výkonných kompetencií robí politické ťahy, ktoré môžu vyhovovať materskej strane prezidentky Čaputovej- Progresívnemu Slovensku. Táto strana je mimo parlamentu a akékoľvek mocenské pohyby vedúce k nestabilnej vláde a napríklad aj k predčasným voľbám im politicky veľmi vyhovujú. Zamýšľam sa ale takto:

Keď v marci 2019 bola Zuzana Čaputová zvolená za prezidentku, premiérom bol práve Peter Pellegrini. Všetci už v tej dobe vedeli, čo je Smer zač a aj to, akú úlohu plnil pri Robertovi Ficovi Peter Pellegrini. Napriek tomu som od prezidentky nezaregistroval podobne tvrdú kritiku vlády, ako sa to deje od začiatku vládam Eduarda Hegera a Igora Matoviča. Naopak, keď som si pozrel mediálne výstupy, vyzeralo to napríklad takto: V júni 2019 prezidentka Čaputová vyhlásila, že dôveruje pri vyšetrovaní káuz prokurátorom aj polícii. Peter Pellegrini okamžite vyhlásil, ako ho to potešilo. Nuž, dôveryhodnosť tej polície a prokuratúry sa ukázala hneď po voľbách, keď sa skorumpovaný systém ukázal v plnej kráse. Ale pani prezidentka nemala problém pochváliť, aj keď dôvodov na pochybnosti a kritiku bolo mnoho.

Koncom roka 2019 Fico potopil Pellegrinimu reformu zdravotníctva. Pamätáte si na tú frašku? Premiér Pellegrini priniesol reformu do parlamentu, jeho stranícky šéf Fico ju potopil. Prezidentka Čaputová pri demisii ministerky zdravotníctva povedala, že "jej sklamaniu rozumie". Inak som ale nepočul vyhlásenia, aké dnes adresuje premiérovi- napríklad: "členovia koalície si vzájomne hádžu pod nohy polená, na ktorých sa "potkýna celá krajina". Zaujímavé, že podobné polená pod nohami nevidela pri Ficovi a Pellegrinim v decembri roku 2019.

Otázka očkovania. Vláda sa pokúša celý rok zvýšiť zaočkovanosť (áno, aj cestou pomerne nešťastných nápadov), avšak nedá sa jej uprieť snaha o boj proti pandémií a jej dôsledkom. Čo robí Pellegrini? Okrem hlúpostí s distribúciou lieku proti parazitom Ivermektínom (ktoré sa nehanbí potom verejne popierať), od začiatku pandémie spoločne s Ficom a extrémistami krútil, sabotoval a brzdil snahy o príčetnú a jednotnú snahu o boj s covidom. Na začiatku sa so Sakovou bavil na tom, ako celý problém padne na novú vládu. Potom sa krúti ako had pri otázke očkovania. Po takmer dvoch rokoch pandémie sa horko- ťažko k očkovaniu prihlási a ešte sa chváli, ako ho za to prezidentka pohladkala. Na rozdiel od Hegera, ktorý robí čo môže a prezidentka ho sfúkla ako malého chlapca. Výborne tento dvojaký meter popisuje aj podpredseda parlamentu Gábor Grendel tu .

Nie je problémom to, že prezidentka sa vyjadruje k ťažkostiam a zlyhaniam vlády. Je problémom, ak sa uplatňuje dvojaký meter tak, že to nevyzerá ako apel prezidentky všetkých občanov. Skôr to vyzerá ako politický kalkul a vstupovanie do politickej hry spôsobom, ktorý vyhovuje hlavne domovskej strane prezidentky- Progresívnemu Slovensku. Z vývoja, ktorý nám ukázala predchádzajúca vládna kríza so zapojením SaS a prezidentského paláca sa skôr kroky prezidentky blížia k inému scenáru, ako k zjednocovaniu spoločnosti v boji proti pandémií. Občanovi skôr pripomínajú základy budúcej koalície s účasťou pohladkaného Pellegriniho, Progresívneho Slovenska a niektorého člena súčasnej vládnej koalície. Je nehorázne, ako sa v nadväznosti na prezidentkine vystúpenie píše médium napojené na Progresívne Slovensko- DenníkN. V zásade už apeluje na najväčšiu destabilizáciu vlády- na odvolanie ministra Matoviča premiérom Hegerom. Aký výsledok by takýto krok mal, je úplne jasné a ja už vidím vysmiateho Fica a Pellegriniho v príprave na návrat k moci. Zo strany paláca preto napriek snahe vyzerať chrumkavo sa útok na vládu javí len ako veľmi neférová hra. A namiesto spoločnej snahy sú to len politické šachy s ešte väčším rozdelením a chaosom na konci. Takto sa to naozaj nerobí...