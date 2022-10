Blog na záver kampane

Bola to výborná príležitosť spoznať mesto inak. Pri roznose letákov si prejsť znova ulice, v ktorých som snaď od detstva nebol. Vtedy mi prišlo samozrejme preskumavať moje mesto. Veľa sa toho zase nezmenilo: vnútrobloky sú zarastené, preliezky, ktoré si ma pamätajú zpred tridsiatich rokov rozbité, Wolkerová ulica stále deravá, viadukt na Majakovského sa ďalej rozpadáva,... poriadna cyklocesta stále chýba, rozhľadňa je ešte v nedohľadne. Chlapov na Gaštanke stále trápia lokálne, blekové povodne, podobne ako aj Kudlovčanov. V centre a na sídliskách je vlečúci sa problém s parkovaním. Ten vlastne v mojom detstve nebol: aut bolo práve tak akurát no možno aj trochu menej. Ani reštaurácia Vihorlat nehyzdila námestie, to až teraz, keď ju nechal majiteł spustnúť. Novým problémom je však cena tepla pre domácnosti. Úbytok obyvateľov sa tiež ukázal ako vážny problém až v posledných dvoch dekádach. Ľudí trápi dochádzanie za prácou na veľké vzdialenosti. Ale aspoň ja som rád, že sa vracajú.

Som rád , že som bol pri tom, keď sa tvoril program našej koalície, ktorá vznikla na podporu Slava Nováka ako kandidáta na primátora. Máme tam vytvorenie podmienok na diverzifikáciu zdroj tepla v meste. Máme pri tom kde brať inšpiráciu, veľa miest je pred nami. Na rozvoj mestskej infraštruktúry by sa zišlo zlepšiť čerpanie dotácii, v ktorom je naše mestečko na konci chvosta. Tie by mohli pomôct aj v zmysluplnom prepojení Humenného cyklocestami s cieľmi v širšom okolí napr. so Šíravou či Domašou. A uviesť do života nový územný plán a podporiť výstavbu bytov. Máme čosi aj pre psíčkarov: venčoviská a koše s vybavením. Aby bola populâcia v meste viac fit, pomohlo by otvoriť školské outdoorové zariadenia pre verejnosť. Urobiť energetický audit mestských budov a zefektívniť ich hospodárenie s energiami.

Je toho ešte veľa.

Som rád aj za stretnutia s ľuďmi, ktorí s nami zdieľali svoje názory a povedali čo ich trápi. Stále máme rezervy v aktivizme. Bezprostredný kontakt s ľuďmi na ulici pri rozdávani letákov chce odvahu. Zvládli sme to.

Voľby sú už v sobotu. Idem do nich s čislom 40 v 1. obvode, a pre voľbu primátora doporučujem číslo 5. Ostatných mojich kolegov na volebnom lístku spoznáte ľahko: sú z koalície PS, OĽANO, DS, SAS, Zmena zdola, ODS, OKS, Spolu a všetci sú skvelí.

Mojou prioritou je priblížiť okraj Slovenska jeho centrám. Hľadať spôsoby ako zlepšiť rozvoj regiónu a vrátiť ľudi domov.