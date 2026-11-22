Pri hľadaní kvalitného sci-fi na mňa v databáze IMDb neustále vyskakoval seriál s mimoriadne vysokým hodnotením – Doctor Who (u nás uvádzaný aj ako Pán času). S očakávaním nadupanej, technicky prepracovanej vesmírnej akcie som si pustil prvé diely modernej éry.
Prišlo však sklamanie. Všetko mi pripadalo detinské, triky pôsobili smiešne, príbehy naivne a herci mi boli vyslovene nesympatickí. Povedal som si, že vysoký rating musela umelo naklikať nejaká sfanatizovaná sekta britských fanúšikov, a seriál som odložil.
Všetko sa zmenilo až vtedy, keď som sa neskôr náhodou dostal k sériám s Petrom Capaldim, predstaviteľom Dvanásteho Doktora. Zrazu predo mnou nestála lacná rozprávka, ale temná, filozofická a strhujúca dráma.
Moja počiatočná chyba bola, že som čakal tvrdú vedeckú fantastiku. Doctor Who sa pohybuje na pomedzí sci-fi, dobrodružstva a fantasy – a jeho hlavná postava je oveľa komplexnejšia, než sa na prvý pohľad zdá.
Odpadlík z planéty Gallifrey
Ďaleko vo vesmíre leží planéta Gallifrey, domov prastarej a takmer božskej civilizácie Pánov času (Time Lords). Hoci dokázali ovládnuť samotný čas a priestor, uväznili sa v skostnatenom systéme pravidiel, politiky a nezasahovania. Stali sa z nich povýšeneckí pozorovatelia, ktorí dianie vo vesmíre sledujú z bezpečnej vzdialenosti, bez ochoty komukoľvek pomôcť.
Proti tejto ľahostajnosti a stagnácii sa vzbúril jeden z nich. Ukradol zastaraný, tak trochu pokazený stroj času v tvare modrej britskej policajnej búdky – TARDIS, ktorá je zvnútra väčšia než zvonka – a utiekol naprieč vesmírom. Dal si meno Doktor. Nie ako titul, ale ako záväzok: pomáhať, liečiť a napravovať veci, ktoré ostatní nechali napospas osudu.
Nie všetci jeho krajania však mali rovnako ušľachtilé úmysly. Na svojich cestách pravidelne naráža na ďalších renegátov z vlastnej rasy, ktorí si zvolili nemenej veľkolepé tituly, no svoje schopnosti využívajú na manipuláciu, moc a ničenie. Patrí medzi nich jeho úhlavný nepriateľ Master (Majster), s ktorým ho spája komplikovaná história, či bezohľadná vedkyňa Rani.
Aby toho nebolo málo, Páni času dokážu oklamať aj smrť. Keď utrpia smrteľné zranenia, regenerujú. Zmenia tvár, telo aj niektoré povahové črty, no zachovajú si spomienky. Tento geniálny mechanizmus umožnil tvorcom obsadiť do hlavnej úlohy celý rad skvelých hercov bez toho, aby museli meniť samotnú identitu postavy.
Mesiášsky komplex aj najväčší masový vrah vo vesmíre
Práve v povahe samotného Doktora spočíva najväčšie napätie celého seriálu. Na jednej strane trpí obrovským mesiášskym komplexom. Nedokáže sa len prizerať nespravodlivosti, neustále zachraňuje celé civilizácie, zásadne sa vyhýba používaniu zbraní a snaží sa dávať druhú šancu aj monštrám. Jeho verný sonický skrutkovač pritom funguje tak trochu ako čarovný prútik – otvára zámky, analyzuje, opravuje a rieši problémy, pri ktorých by bežný človek siahol po zbrani.
Na druhej strane má na svedomí čin, ktorý z neho robí jedného z najdesivejších aktérov vesmírnej histórie.
Počas ničivej Časovej vojny medzi Pánmi času a ich úhlavnými nepriateľmi Dalekmi stál pred nemožným rozhodnutím: buď nechá vojnu spáliť celý vesmír, alebo ju ukončí za cenu zničenia oboch strán. A tak stlačil tlačidlo, ktorým zdanlivo vyhubil vlastnú rasu aj nepriateľov.
Hoci sa tento osud neskôr v seriáli komplikovane vyvíja, Doktor si v sebe neustále nesie obrovskú vinu, temnotu a hnev. Jeho minulosť z neho robí postavu, pred ktorou majú rešpekt aj tie najdesivejšie vesmírne armády. A občas aj samotný divák.
Prečo potrebuje mladé dievčatá zo Zeme?
Každý, kto si seriál pustí, si okamžite všimne jeden výrazný vzorec: takmer nesmrteľný, stáročia starý mimozemšťan so sebou často berie na cesty mladé, atraktívne a bystré dievčatá zo súčasnej Zeme – takzvané spoločníčky.
Na prvý pohľad to môže pôsobiť ako klišé, no v príbehu to má hlbší psychologický zmysel. Nejde primárne o romantické vzťahy, hoci iskrenie občas nechýba, ale o morálnu kotvu.
Doktor, ktorý videl zrod aj zánik hviezd a dokáže uvažovať s odstupom, aký by obyčajný človek nikdy nedosiahol, potrebuje ľudské oči, aby mu pripomínali, prečo na obyčajných, krehkých životoch záleží. Spoločníčky sú často jeho svedomím. Brzdia ho v momentoch, keď by sa jeho mesiášsky komplex mohol zvrhnúť na krutú tyraniu, a zároveň mu svojím úžasom vracajú radosť z objavovania sveta.
Nie sú iba pasažierkami v stroji času. Sú to ľudia, ktorí Doktora menia, spochybňujú a občas mu nastavujú zrkadlo, do ktorého sa sám odmieta pozrieť.
Čo vás tu čaká ďalej?
Doctor Who je obrovský svet s desiatkami sérií. Ak by ste doň skočili naslepo, ľahko by ste mohli naraziť na slabšie triky či uletenú zápletku, ktorá vás zbytočne odradí – presne tak, ako sa to na začiatku stalo mne.
Nemusíte však nikam odchádzať ani prácne hľadať, kde začať. V tejto sérii článkov vám postupne ukážem najzaujímavejšie epizódy, priblížim ich najlepšie momenty a rozoberiem, prečo práve tieto príbehy patria k absolútnej špičke televíznej tvorby.
Začneme hneď tým najznepokojujúcejším – epizódou Blink, po ktorej sa už nikdy nebudete pozerať na kamenné sochy tak ako predtým.