Mechanický klavír: Keď nás stroje pripravia o dôstojnosť

Kedysi dávno, keď ešte nikto netušil, čo je to IP adresa, čítal som román Mechanický klavír od Kurta Vonneguta. Môže byť tento príbeh o naplnených obavách paralelou práve dnešnej doby?
Vonnegut napísal knihu v roku 1952, v čase nástupu automatizácie a prvých veľkých počítačov. Nepredpovedal robotov, ktorí nás vyhubia ako Terminátor. Predpovedal niečo oveľa nepríjemnejšie: svet, v ktorom nás stroje pripravia o prácu, dôstojnosť a pocit, že sme užitoční.
Keď človek prestane byť potrebný
1. Spoločnosť užitočných a zbytočných
Vo Vonnegutovom svete pracuje iba úzka skupina manažérov a inžinierov, ktorí ovládajú stroje. Ostatní ľudia zostávajú bez práce. Spoločnosť ich už jednoducho nepotrebuje.
Znie to povedome? Aj dnes sa obávame, že umelá inteligencia prehĺbi rozdiel medzi tými, ktorí technológie vlastnia, a tými, ktorých prácu dokážu nahradiť.
2. Počítač rozhoduje o našom živote
V románe zohráva dôležitú úlohu superpočítač EPICAC. Pomáha riadiť výrobu a rozhoduje aj o tom, aké miesto v spoločnosti človeku patrí.
Dnes algoritmy triedia životopisy, posudzujú žiadosti o úvery a vyhodnocujú pracovný výkon. Rozdiel je možno iba v tom, že EPICAC mal vo Vonnegutovom svete väčšie právomoci. Otázka však zostáva rovnaká: Koľko rozhodovania sme ochotní prenechať strojom?
3. Človek nepotrebuje iba jesť a bývať
Ľudia v románe netrpia hladom. Stroje vyrábajú všetko potrebné a materiálne majú zabezpečený život. Napriek tomu sú nešťastní.
Chýba im práca, pocit užitočnosti a dôvod ráno vstať z postele. Niektorí sa upíjajú k smrti. Iní sa snažia nájsť zmysel v nezmyselných štátnych zamestnaniach.
Aj dnešná debata o základnom príjme ako riešení nezamestnanosti spôsobenej AI naráža na podobný problém. Peniaze môžu vyriešiť existenčné starosti. Dokážu však nahradiť pocit, že nás spoločnosť potrebuje?
4. Keď klaviristu nahradí klavír
Najkrajšia metafora knihy je ukrytá v jej názve.
Mechanický klavír dokáže zahrať skladbu bez klaviristu. Niekto ju však musel najskôr zahrať, aby sa jej podoba zaznamenala do mechanického systému. Umelec vytvoril niečo, čo ho napokon dokázalo nahradiť.
Pri dnešnej umelej inteligencii je táto metafora až nepríjemne aktuálna. Modely sa učia z diel miliónov umelcov, fotografov, spisovateľov a programátorov. Potom dokážu vytvárať obsah bez ich priamej účasti.
Klavír hrá ďalej. Klavirista už nie je potrebný.
A čo keď stroje zničíme?
Hlavná postava románu, inžinier Paul Proteus, sa vzbúri proti systému a pridá sa k hnutiu odporu. Ľudia začnú ničiť stroje a továrne.
Vonnegutov záver je však ironický. Po víťaznej vzbure ľudia zistia, že bez strojov sa nudia a nevedia, čo robiť. A tak ich začnú opäť zostavovať.
Je v tom zvláštny paradox. Systém, ktorý nás oberá o dôstojnosť, zároveň nechceme opustiť. Pohodlie a technický pokrok sú príliš lákavé.
Vonnegut a budúcnosť, ktorá nás dobehla
Podobné otázky nájdeme aj v ďalších Vonnegutových knihách. V Kolíske sa vedecký objav vymkne spod kontroly svojich tvorcov. V Raňajkách šampiónov autor spochybňuje predstavu človeka ako slobodnej bytosti.
Mechanický klavír má blízko aj k Huxleyho Prekrásnemu novému svetu či Orwellovmu 1984. Všetky tieto knihy zobrazujú spoločnosť, v ktorej človek postupne stráca slobodu. Vonnegut však pridáva osobitný rozmer: nemusí nás nikto zotročovať. Možno sa vlastného postavenia vzdáme dobrovoľne, výmenou za pohodlie a efektivitu.
A práve preto stojí za to vrátiť sa k tejto knihe aj dnes.
V roku 1952 sme sa mohli pýtať, či raz stroje dokážu robiť všetko za nás. Dnes sa musíme pýtať, či ešte budeme vedieť, prečo by sme to mali robiť sami.