Mnohí diváci vnímajú Doctor Who (Pán času) ako farebné rodinné dobrodružstvo o cestovaní v čase. Scenáris8ta Steven Moffat však v desiatej epizóde tretej série ukázal, že tento formát dokáže vytvoriť mimoriadne účinný horor – aj bez toho, aby hlavný hrdina strávil na obrazovke viac než pár minút.
Príbeh, ktorý funguje bez manuálu
Hlavnou hrdinkou nie je samotný Doktor, ale obyčajná mladá fotografka Sally Sparrowová. Pri prieskume opusteného viktoriánskeho domu narazí na podivné kamenné sochy anjelov zakrývajúcich si tvár a na záhadné odkazy ukryté pod starou tapetou.
Tým, že scenárista odsunul Doktora na vedľajšiu koľaj, zbavil diváka akejkoľvek záchrannej siete. Neexistuje tu hrdina, ktorý by situáciu vyriešil jedným stlačením tlačidla, ani technológia, ktorá by všetko vysvetlila. Sally je na to sama a divák sa ocitá v rovnakom informačnom vákuu ako ona. Práve preto je Blink ideálnym vstupným bodom pre každého, kto seriál nikdy predtým nevidel.
Mechanika strachu: Zbraňou je vlastné telo
Plačúci anjeli (Weeping Angels) patria medzi najpôsobivejšie monštrá modernej televízie, pretože zneužívajú základný ľudský reflex. Žmurkanie je niečo, čo robíme podvedome a nedokážeme to dlhodobo ovládať. Moffat tak premenil vlastné telo diváka na zdroj napätia.
Strach tu nevzniká z krvi ani z lacných ľakačiek, ale z práce kamery, strihu a ticha. Kedykoľvek zhasne svetlo, preblikne žiarovka alebo sa zmení uhol záberu, sochy môžu byť o krok bližšie. Z nehybných dekorácií sa stávajú predátori, ktorých jedinou slabinou je náš zrak – a jedinou zbraňou proti nim vlastná pozornosť.
Od viktoriánskych cintorínov k tradícii gotického hororu
Hoci sú Plačúci anjeli fiktívnym mimozemským druhom, ich vizuálna a psychologická sila čerpá z hlboko zakorenených kultúrnych motívov:
Viktoriánsky kult smrti
Dizajn sôch evokuje náhrobné monumenty z 19. storočia. Cintoríny v tom období zdobili melancholickí anjeli symbolizujúci smútok, ochranu a nádej. Ich nehybná krása však v spojení s hororom nadobúda znepokojivý rozmer.
Strach z oživnutých neživých predmetov
Motív sôch či bábik, ktoré ožívajú, keď sa nikto nepozerá, patrí k starým a stále účinným hororovým trópom. To, čo má byť nehybné a bezpečné, sa zrazu stáva nepredvídateľným. Práve rozpor medzi tým, čo vidíme, a tým, čoho sa obávame, vytvára priestor pre strach.
Kvantová fyzika v službách strachu
Scenárista tento motív zabalil do moderného kabáta takzvaného „kvantového uzamknutia“. V rámci fikčného sveta seriálu ide o princíp, podľa ktorého anjeli zostávajú nehybní, ak ich niekto pozoruje. Nie je to doslovné vysvetlenie fungovania kvantovej fyziky, ale nápaditá sci-fi hra s predstavou pozorovania a reality.
Prečo nás Blink desí aj dnes?
Aj roky po svojej premiére má epizóda presah do nášho každodenného života a súčasných spoločenských úzkostí:
Ekonomika pozornosti a neustála bdelosť
Žijeme v dobe, ktorá od nás vyžaduje nepretržitú pozornosť. Notifikácie, správy, obrazovky a nekonečný prúd informácií nás nútia neustále kontrolovať, čo sa deje. Blink zhmotňuje obavu, že ak na chvíľu poľavíme, odvrátime zrak alebo zaspíme, niečo dôležité nám unikne. Alebo nás to dostihne.
Ilúzia bezpečia vo verejnom priestore
Epizóda majstrovsky pracuje s miestami, ktoré poznáme z vlastného života. Po jej dopozeraní sa možno začnete inak pozerať na kamennú sochu v parku, na fasáde historickej budovy alebo na nenápadný monument, okolo ktorého ste predtým prechádzali bez povšimnutia.
Verdikt
Blink dokazuje, že na účinný horor nepotrebujete krv, monštruózne CGI ani neustály hluk. Stačí nápad, ktorý naruší jeden z najprirodzenejších ľudských reflexov, a schopnosť vyťažiť z neho maximum.
Táto epizóda vás nenúti báť sa toho, čo nepoznáte. Prinúti vás báť sa niečoho, čo poznáte až príliš dobre – vlastného žmurknutia.
Ak hľadáte inteligentné napätie, ktoré vo vás zostane aj po záverečných titulkoch, Blink je výborná voľba. Len pri jej sledovaní nezabudnite dýchať.
Časová os a vrcholy deja
POZOR: Nasledujúca časť obsahuje prezradenie zápletky / spoilery!
Ak ste už epizódu videli alebo si chcete prejsť jej geniálne vystavanú časovú slučku, tu sú jej kľúčové momenty:
Nález v opustenom dome
Sally Sparrowová objavuje chátrajúce sídlo Wester Drumlins a pod starou tapetou nachádza tajomné varovania určené priamo pre ňu.
Prvý útok a list z minulosti
Jej kamarátka Kathy Nightingaleová náhle zmizne po dotyku anjela, ktorý ju pošle do minulosti. Vzápätí zaklope na dvere jej vnuk a doručí Sally list z roku 1920.
Osud policajta Billyho
Detektív Billy Shipton je anjelmi prenesený do roku 1969, kde stretne uväzneného Doktora. Sally sa s Billym stretáva o pár minút neskôr – no pre neho uplynuli desaťročia a leží pred ňou ako starec na smrteľnej posteli v nemocnici.
Rozhovor naprieč časom
Sally zistí, že skryté bonusy na 17 DVD nie sú obyčajným záznamom, ale obojsmernou konverzáciou s Doktorom v reálnom čase, počas ktorej jej vysvetlí pravidlá prežitia.
Obkľúčenie
Plačúci anjeli obkľúčia celý dom. Sally a jej kamarát Larry unikajú pred nehybnými, no neustále sa približujúcimi sochami do temnej pivnice.
Hlavný vrchol v pivnici
Svetlá v pivnici začnú blikať a anjeli útočia. Sally a Larry v poslednej sekunde spúšťajú TARDIS, ktorá zmizne. Anjeli zostávajú stáť v kruhu oproti sebe, navzájom sa pozerajú do očí, a tak sú navždy uväznení v kamennej podobe.
Uzavretie kruhu
O rok neskôr stretáva Sally na ulici Doktora s Marthou, ktorí ešte neprežili udalosti epizódy. Odovzdá im dokumentáciu, vďaka ktorej sa uzavrie časová slučka, a epizóda končí desivým varovaním priamo pre divákov: „Nežmurkajte!“
V tejto sérii článkov vám postupne ukazujem tie najzaujímavejšie epizódy Doctor Who, vysvetľujem ich najlepšie momenty a rozoberám, prečo práve tieto príbehy patria k absolútnej špičke televíznej tvorby. Nabudúce sa ocitneme v malej kabíne na smrteľne nebezpečnej planéte v mrazivej epizóde Midnight, kde zistíte, že najdesivejším monštrom vo vesmíre nie sú mimozemšťania, ale obyčajní ľudia zahnaní do kúta.