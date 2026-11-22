Francúzsky básnik Jacques Prévert vo svojej básni Je suis comme je suis (Aká som, taká som) vykreslil ženu, ktorá sa odmieta vtesnať do cudzích predstáv:
Aká som taká som Som jednoducho žena Keď sa mi zachce smiať Smejem sa pojašená
Aká som taká som Som žena odpoviete A všetko je to v tom Čo ešte viacej chcete?
Marlene Dietrich, Brigitte Bardot a Madonna. Tri Femme fatale, ktoré vedeli ovládnuť priestor jediným pohľadom. Adéla Jergová (ADÉLA) im nie je podobná - skutočná femme fatale sa nikomu nepodobá a nikoho nenapodobňuje, je originálom sama osebe. No na jej pódiovej precíznosti aj civilnej uvoľnenosti nachádzame práve tie tri rôzne podoby ženskej sily, ktoré ony stelesňovali.
Marlene Dietrich: kontrola ako forma moci
Dietrich budovala svoj mýtus až pedantne. Bola známa tým, že si strážila svetlo, uhly kamery aj každý detail svojho zjavu. Keď sa v tridsiatych rokoch objavila na plátne v pánskom fraku a s cigaretou, bola to premyslená a neslýchaná provokácia. Pozerala pritom s pohľadom, ktorý nežiadal o súhlas. Odstup bol u nej nástrojom, nie prázdnotou. A pod maskou bol pragmatický humor, ktorým vedela vlastný mýtus podkopať.
Adéla pracuje podobne. Roky baletu jej dali disciplínu, ktorú vidno v každom geste. Album PRIMA pôsobí ako dôkladne zostavený svet, v ktorom nič nie je náhoda.
Brigitte Bardot: radosť bez pózy
V roku 1956 režisér Roger Vadim uviedol svoj film Et Dieu... créa la femme (A Boh stvoril ženu), v ktorom Brigitte Bardot stvárňovala ženu, slobodnú bez ospravedlňovania, a kinematografia už nikdy nebola taká ako predtým. Na plátne nepôsobila vypočítavo a mimo kamier odmietala strojené maniere už úplne. Hovorila, čo mala na jazyku, milovala dobré jedlo a správala sa ako nepredvídateľná prírodná sila, ktorá nehľadá žiadnu dokonalú pózu. Pohyb, smiech a odmietanie poslušnosti boli jej zbraňou.
Adéla ukazuje svoju hravú stránku najmä mimo pódia. Napríklad naposledy, v šou Feeding Starving Celebrities, keď sa bez zábran s chuťou pustila do jedla, smiala sa na celé kolo, rozprávala o vianočnom kaprovi vo vani a na výzvu predviedla scénku dvoch „na smrť" rozhádaných petržalských babeniek, rovno v slovenčine. Pôsobí ako niekto, kto sa vie v jednom okamihu vyzliecť z vyladeného pódiového alter ega a bez štipky ostychu byť sama sebou.
Madonna: provokácia ako stratégia
Madonna osemdesiatych a deväťdesiatych rokov využívala provokáciu na to, aby získala kontrolu nad vlastným príbehom aj kariérou. Sexualitu nepodala len ako predmet pohľadu, ale ako priestor, v ktorom si autorka stanovuje pravidlá.
Na EP The Provocateur pracuje Adéla s latexom, erotikou a odvahou, ktoré sú súčasťou jej vizuálu aj zvuku. Je takýto imidž spontánny alebo je to premyslená stratégia? Odpoveď pravdepodobne znie, že oboje. A práve schopnosť prezentovať to naraz je to, čo ju s Madonnou spája najviac.
Dva svety, jedna osobnosť
Adélina príťažlivosť nestojí na jednej polohe. Na pódiu pôsobí disciplinovane a chladne, mimo neho hravo a bezprostredne. Nevnímajme to ako rozpor, ani ako vypočítavosť. Je to prejav suverénnej osobnosti, ktorá sa len tak hocikomu neprispôsobuje.
Prévert to vystihol už pred desaťročiami: žena nemusí vysvetľovať, prečo sa smeje, kedy sa smeje ani prečo je taká, aká je.
Celú báseň nájdete v slovenskom preklade Vladimíra Reisela alebo vo francúzskom origináli.