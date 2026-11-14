Aká som, taká som. Čo ešte viacej chcete?

August 2026. Chicago, Grant Park. Na pódiu legendárneho festivalu Lollapalooza stojí dievča s dlhými ružovými vlasmi a v neónových čižmách. Do mikrofónu kričí: „Ani som nevedela, či existuje slovenská popová hviezda. Ukázalo sa, že nie. Ale teraz už existuje!“
O tri týždne neskôr sa pod obrovským stanom Bravo na holandskom festivale Lowlands tiesnia tisíce ľudí. Vzduch je preplnený basmi, dymom a energiou novej generácie drzého popu. Adéla Jergová, vystupujúca pod menom ADÉLA, už dávno nie je iba dievčaťom zo Slovenska, ktoré sa nepresadilo v televíznej talentovej súťaži. Patrí medzi najvýraznejšie nové mená svetovej popovej scény.
Toto je príbeh dospievania, ktorý sa začal pádom. Nie je to však príbeh odovzdanej Popolušky, ale vzdorovitého Fénixa. Dievčaťa, ktoré svoje zlyhania postupne premieňalo na vlastnú tvorivú energiu.
I. Pád z hollywoodskeho neba a prvý verný partner
Tvrdý dril v Los Angeles pod hlavičkou projektu The Debut: Dream Academy sa 15. septembra 2023 končí pre Adélu šokom. Vypadáva ako úplne prvá. Má 19 rokov a 9 mesiacov.
Namiesto návratu domov však zostáva v Los Angeles. Po sklamaní a strate dôvery v ľudí sa zatvára do svojho sveta. V ňom si nachádza nezvyčajného spoločníka. Nie človeka, ale zariadenie z plastu a kovu, ktoré jej nikdy neodpovie chladom.
Je ním looper BOSS RC-505. Zachytáva jej hlas, vrství ho a vracia späť v nových podobách. Adéla doň môže ukladať hnev, smútok, sklamanie aj nápady, ktoré by inak možno zostali iba v jej hlave. V oficiálnom videu z novembra 2024 predviedla túto techniku aj na coververzii skladby Just for Now od Imogen Heap.
Práve vrstvenie hlasov jej pomáha hľadať vlastný hudobný jazyk. Bez veľkého vydavateľstva za chrbtom, po boku producenta Liama Benayona, začína v Los Angeles premieňať frustráciu na surové, provokatívne demá.
II. Glitch v systéme a sólový výstrel
Nasledujú mesiace práce v úzadí. Svet na ňu takmer zabudol, no na jeseň 2024 sa zrazu znovu pripomína.
Prvé single: Homewrecked a Superscar
V septembri 2024 vydáva singel Homewrecked. Má 20 rokov a 9 mesiacov. O mesiac neskôr nasleduje Superscar. Jej drsný alternatívny pop nemá veľa spoločného s uhladeným obrazom dievčenskej popovej hviezdy. Je drzý, miestami chaotický a osobný. Adéla si postupne vytvára vlastnú podobu popu – bez snahy zapadnúť do vopred pripravenej šablóny.
Kyberpunk s Grimes a globálny prielom
Vo februári 2025 spája sily s Grimes na skladbe MachineGirl. Zvukom nadväzuje na internetovú scénu, digicore a hyperpop, ktoré vyrástli z nezávislej tvorby na SoundCloude a ďalších online platformách. V tom čase má 21 rokov a 2 mesiace.
O niekoľko mesiacov neskôr, v auguste 2025, vydáva pod vydavateľstvom Capitol Records EP The Provocateur. Dievča, ktoré pred necelými dvoma rokmi vypadlo z talentovej súťaže ako prvé, má zrazu vlastnú hudobnú identitu aj publikum na oboch stranách Atlantiku. Má 21 rokov a 8 mesiacov.
V októbri 2025, dva mesiace nato, sa stáva tvárou formátu MTV PUSH. Už nejde iba o nezávislú interpretku, ktorá si skúša vlastné hudobné nápady. Všíma si ju aj širší hudobný priemysel.
III. Mrazivé noci a hudba po rozchode
Adélin príbeh však nie je iba o kariérnom vzostupe. Väčšinu roka 2024 tvorí pár s hudobníkom Henrym Morrisom. Ich vzťah sa končí začiatkom roka 2025.
Niektoré vzťahy sa skončia skôr, než sa človek stihne zorientovať v tom, čo sa vlastne stalo. Iné pokračujú ešte dlho v spomienkach – a niekedy aj v hudbe.
Henry neskôr v rozhovore pre Page Six potvrdil, že Adélinu skladbu Starving Artist vníma ako odkaz na ich vzťah. Aj on napísal pieseň High All the Time, ktorá sa objavila na jeho albume Kiss Me Extra Hard a je podľa jeho slov o Adéle. Po čase sa opäť skontaktovali a rozprávali sa aj o skladbách, ktoré jeden o druhom napísali. Dokonca pripustil možnosť spoločnej porozchodovej skladby, ktorú Adéla predtým navrhla v podcaste Therapuss.
V jej tvorbe sa však osobné skúsenosti neprejavujú iba ako konkrétne odkazy na bývalých partnerov. Niekedy sa menia na oveľa všeobecnejšiu výpoveď o blízkosti, osamelosti a intimite, ktorá sa zo vzťahu postupne vytráca.
Takou skladbou je aj Hitachi.
Pôvodne mala vzniknúť energická, optimistická pieseň. Adéla však počas práce na nej nebola v dobrej nálade. Rozhovor o sexuálnych pomôckach a problémoch vo vzťahoch ju priviedol k inému námetu. Výsledkom je skladba o smútku, vzťahových problémoch a miznúcej intimite.
Na jej vzniku sa podieľali Julia Michaels, Billy Walsh, Dylan Brady a producent Blake Slatkin. Namiesto tanečného hitu vznikla klavírna a sláčiková balada, v ktorej sa Adéla neskrýva za provokáciu ani za pózu. Hovorí o situácii, v ktorej môže byť človek fyzicky blízko niekomu druhému, a predsa sa cítiť úplne sám.
IV. Éra PRIMA: nový prístav a svetové pódiá
Nový vzťah v tieni reflektorov
Koncom roka 2025 – tesne pred svojimi 22. narodeninami – nachadza Adela novú rovnováhu po boku amerického producenta Jacksona Shanksa. Tento vzťah sa stáva jej bezpečným zázemím aj tvorivým motorom pri príprave jej veľkého debutu.
Historický úspech albumu PRIMA
Dňa 4. septembra 2026 vydáva debutový štúdiový album PRIMA. Má 22 rokov a 9 mesiacov.
Album debutuje na štvrtom mieste amerického rebríčka Billboard 200 a na prvom mieste rebríčka predajnosti albumov v USA. Na Slovensku aj v Holandsku sa dostáva na prvé miesto.
S albumom prichádza aj skladba Nicole Kidman. V septembri sa dostáva na prvé miesto amerického rebríčka Spotify. V októbri preniká do prvej desiatky Billboard Hot 100 a napokon vystúpi až na šieste miesto. Pre slovenskú interpretku je to historický úspech.
Oslava úspechu a globálne pódiá
Ešte pred vydaním albumu vystupuje v auguste 2026 na Lollapalooze v Chicagu. Pred skladbou Ain’t In LA sa prihovára publiku slovami, ktoré sa dajú čítať aj ako malé vyhlásenie o jej vlastnej ceste:
„Vždy som mala veľký sen, že raz budem popovou hviezdou na pódiu. Hovorila som si, že ani neviem, či vôbec existuje slovenská popová hviezda. Ukázalo sa, že nie. Ale teraz už existuje!“
O tri týždne neskôr hrá na festivale Lowlands v Holandsku. Nasleduje Red Bottoms Tour, vypredané koncerty a ďalšie veľké pódiá. Z dievčaťa, ktoré kedysi vypadlo z talentovej súťaže ako prvé, je interpretka, ktorá si na svetových pódiách nemusí požičiavať identitu od nikoho iného.
Záver: Popol, z ktorého vyrástla primabalerína
Príbeh Adély Jergovej nie je rozprávkou o zázračnom objave, ktorému všetko spadlo do lona. Je to príbeh dievčaťa, ktoré sa po prvom veľkom neúspechu nevzdalo. Namiesto toho si začalo budovať vlastný svet – hudobne, osobne aj profesionálne.
Adéla bude mat o 13 dní 23 rokov.
Vystupuje na svetových festivaloch, vydáva albumy a premieňa vlastné skúsenosti na hudbu, ktorá si nehľadá povolenie byť taká, aká je.
Fénix vzlietol. A tentoraz už neletí podľa cudzích nôt.
A čo ste robili vy v jej veku?