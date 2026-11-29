Pre internetovú úderku v komentároch je 15-sekundový zostrih z americkej šou okamžitým dôkazom morálneho úpadku a nevychovanosti. Stačí si však pozrieť celú hodinovú epizódu, z ktorej klip pochádza, aby sme zistili, že realita je presne opačná.
Ak ste v posledných dňoch narazili na toto video, pravdepodobne ste videli len ten istý vytrhnutý moment. Mladá žena s ružovými vlasmi sa v kuchyni pozrie na americkú moderátorku a s kamennou tvárou vychrlí sériu najťažších slovenských vulgarizmov.
Pre človeka, ktorý nepozná kontext, to pôsobí bizarne. Problém je, že internetové algoritmy neodmeňujú kontext, ale pohoršenie. A presne v tom spočíva tragikomický paradox celej situácie: kým svet dostal z tohto rozhovoru hodinu skvelej zábavy, autenticity a neplatenej reklamy pre Slovensko, časť domáceho publika si z neho vystrihla desať sekúnd hejtu.
Celá šou ako kultúrny preklad, ktorému nie každý rozumie
Inkriminovaný moment pochádza z populárnej americkej internetovej relácie Feeding Starving Celebrities, ktorú moderuje komička a influencerka Quenlin Blackwell. Formát tejto šou má od klasického televízneho rozhovoru na míle ďaleko – je postavený na riadenom chaose, prehnanom humore generácie Z, bizarnom varení (v tejto epizóde sa im podarí spáliť moriaka na uhoľ v polofunkčnej rúre) a absurdných výzvach.
Jednou z nich je aj rubrika rýchlych otázok, v ktorej moderátorka vyzve Adélu: „Vynadaj mi po slovensky.“
V americkom šoubiznise ide o staré a obohrané klišé pre zahraničných hostí. Američania nerozumejú obsahu slov. Cudzie jazyky vnímajú ako zvukovú rekvizitu – baví ich tvrdosť spoluhlások, kadencia a herecká emócia. Moderátorka nechcela vyvolať konflikt, chcela od speváčky hlasový kaskadérsky kúsok, rovnako ako keď ju o pár minút neskôr prosila o „slovanský pohľad“ do kamery či imitáciu austrálskeho prízvuku.
A prečo Adéla nadávala tak neprirodzene, strojene a až groteskne prehnane? Práve preto, že jej to nie je vlastné.
Nadávať na povel do kamery v prostredí, kde vám nikto nerozumie, je pre každého Slováka neprirodzené. Adéla nechcela pokaziť zábavu a odmietnuť zadanie hostiteľky, no zároveň sa od toho potrebovala vnútorne dištancovať. Zvolila preto formu paródie – navrstvila slová do takej absurdnej podoby, aby bolo jasné, že ide o karikatúru na objednávku, nie o jej bežný slovník. Hneď v nasledujúcej sekunde sa navyše rázne ohradila („Nie, nie, nie! Ty si mi to kázala!“) a o chvíľu nato diplomaticky odmietla menovať najhoršiu pieseň v hitparáde či akúkoľvek drzú celebritu, pretože odmieta verejne hádzať špinu na kolegov.
Hodina slávy pre svet
Kto si však pozrie celú šou bez predsudkov, uvidí niečo úplne iné než „vulgárnu hviezdičku“. Uvidí mladú Slovenku, ktorá v tvrdej americkej konkurencii obstála s obrovským nadhľadom, suchým stredoeurópskym sarkazmom a pevnými hranicami.
Autenticita namiesto lacných trikov
Keď sa jej moderátorka priamo opýta na sexuálnu orientáciu, Adéla rázne odmietne populárny trend tzv. queerbaitingu – teda predstierania bisexuality či gej identity len kvôli sympatiám publika. Rovnako bez okolkov odmietne ponuku, aby sa pred kamerou potierala tortou ako vo svojom videoklipe Nicole Kidman, pretože v kuchárskej šou by to už nepôsobilo ako umenie, ale ako lacný cirkus.
Drina namiesto pózy
Hoci pôsobí uvoľnene, otvorene hovorí o tom, že svoju disciplínu získala v ruskej baletnej škole, ktorú prirovnáva k armáde (vrátane momentu, keď si na tréningu vykĺbila bedro a učiteľka jej neverila, že nevie chodiť). Bez príkras priznáva aj to, ako plakala v zákulisí počas svojich prvých arénových koncertov na turné s Demi Lovato, keď ju publikum ešte nepoznalo a ona si čítala hejty na sieťach.
Slovensko bez pátosu
Adéla sa nehrá na veľkú patriotku a úprimne prizná, že jej domov nechýba natoľko, aby sa vracala. Napriek tomu Slovensko v rozhovore rezonuje neustále. S nadhľadom vysvetľuje Američanom tradíciu vianočného kapra vo vani, kapustnicu aj bryndzu. Pobaví príhodou o Američanovi, ktorý sa jej vážne opýtal, či máme na Slovensku autá, a ona mu s kamennou tvárou odpovedala, že jazdíme na koňoch – a on jej uveril. A čo je najdôležitejšie: prezradila, že keď si u vydavateľstva vydupala vydanie piesne Ain't In LA ako singla, presadila si, že videoklip musia natočiť priamo v Bratislave a obsadiť doň jej mamu a mladšiu sestru.
Aký príjemca, taký prínos
Kontrast medzi tým, ako rozhovor vnímalo zahraničné publikum a ako naň zareagovala časť slovenského internetu, je až bolestivo výpovedný.
Na samom konci epizódy totiž americká moderátorka zastaví nakrúcanie, aby svojim miliónom divákov prízvukovala, že speváčkino meno sa nečíta anglicky ako „Adele“, ale správne po slovensky Adéla. Následne vyzve celý štáb, aby do kamier skandoval: „Slovakia!“
V tejto jednej relácii sa naplno ukázalo pravidlo, ktoré platí pre celý internet: aký príjemca, taký prínos. Každý si z toho hodinového videa odniesol presne to, na čo mu stačil rozhľad a vnútorné nastavenie.
Svet v ňom uvidel dravú, talentovanú Euróanku, ktorá má vlastnú hlavu, rešpektuje svoje korene a robí Slovensku najlepšiu možnú reklamu – výsledkom bola hodina slávy pre svet. Naopak, tí, ktorí nerozumejú jazyku, kontextu ani formátu modernej zábavy a hľadajú len zámienku, ako niekoho stiahnuť dolu, si vystrihli desať sekúnd hejtu pre Slovensko.
Možno by nabudúce celkom stačilo, keby sme si pred napísaním rozhorčeného komentára pozreli aspoň to, čo bolo desať sekúnd predtým a desať sekúnd potom.