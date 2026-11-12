Keď morálka porazí hudbu. Anatomická pitva jedného „slušného“ lynču

Keď mladá slovenská popová umelkyňa Adéla Jergová prerazila do prvej desiatky amerického rebríčka Billboard, bol to v slovenskom kontexte hudobný úspech, aký sme ešte nezažili. Aj keď mala Adéla v tej chvíli už nemálo fanúšikov, ktorí jej prácu a vývoj pozorne sledovali niekoľko rokov, pre väčšinu Slovákov to bol doslova blesk z jasného neba. Sociálne siete vybuchli a zrazu sa tisíce ich používateľov predháňali v hodnotení, triafaní štýlových prívlastkov žánru, zdieľaní linkov a predpovedaní ďalšieho vývoja.
Na portáli Marker.sk však tento moment nevyvolal debatu o hudobnej produkcii, globálnom trhu ani o popovej avantgarde. Namiesto toho tam vyšiel komentár Moniky Krčmárikovej s otázkou rovno na telo: „Je Adéla pýchou alebo hanbou Slovenska?“
Falošná dilema je najstarší podvod na svete. Ak v rozhovore postavíte človeka pred voľbu buď – alebo a zároveň mu ponúknete len krajné možnosti, debatu o takej zložitej téme, akou je cesta a spôsob vytvárania umeleckého diela, ste zredukovali na krčmové hlasovanie. Umenie naozaj nie je hokejová reprezentácia na majstrovstvách sveta, aby robilo krajine „štátnu pýchu“ alebo „národnú hanbu“. Ak človek povie, že je pýchou, akoby automaticky schvaľoval každý jej provokatívny videoklip. Ak povie, že nie je, dáva jej nálepku národnej hanby. S milým úsmevom ste ho zahnali do kúta, tlačíte ho a postrkujete do pasce zahanbenia. Pôvodne úprimný záujem o debatu a spoločné premýšľanie sa tak mení na jediné: na hľadanie zámienky, ako z vašej spoločnosti čo najrýchlejšie uniknúť. A autorka si môže byť istá, že čitateľ si túto skúsenosť nenechá pre seba.
Pri čítaní podobných komentárov je na mieste ostražitosť. Autorka totiž nepíše len spontánny dojem z pesničky – píše s jasným očakávaním a vedomým zámerom viesť čitateľa k vopred pripravenému rozsudku. Nechce, aby ste nad jej hudbou premýšľali; očakáva, že sa nad ňou pohoršíte.
Na prvý pohľad by sa pritom mohlo zdať, že text Moniky Krčmárikovej je len kultivovanou spoločenskou polemikou. Autorka sa neuchyľuje k vulgárnej agresii ani k priamym osobným urážkam a dokonca formálne uzná speváčkin talent a drinu. Práve v tom však spočíva jej rétorická zručnosť. Zatiaľ čo Adéla pracuje s estetikou fetišu otvorene a divadelne na javisku, autorka robí jej inverzný opak: navlečie si biele rukavičky cnosti, no v ruke drží trestajúci morálny bič. Namiesto hrubej sily používa premyslené argumentačné fauly, sociálny nátlak a psychologické nálepky, ktorými neposlušnú umelkyňu vedome uzatvára do negatívneho svetla.
Slušne o neslušnej. Morálny bič v bielych rukavičkách
[Krátky workshop pre čitateľa]
Skôr než sa pozrieme na to, ako túto techniku nazývali starovekí filozofi, urobme si krátky čitateľský test. Ak si článok rozložíme na drobné, zistíme, že autorka nehodnotí hudbu, ale pracuje v troch presne cielených rovinách:
1. Rovina argumentačných faulov (Ako pokriviť debatu)
Slamený panák (Strawman): Autorka zredukovala celú Adélinu hudobnú produkciu a choreografiu na jedinú karikatúru – na „simuláciu orgazmu“ a „soft porno“. Takto zjednodušený a znetvorený terč sa potom dá ľahko morálne odsúdiť bez toho, aby musela povedať jediné slovo o jej speve či kompozícii.
Útok na osobu a pôvod (Ad hominem): Namiesto hudobnej analýzy autorka nenápadne pripomenie, že Adélu na tréningy vozili „solventní rodičia“. V slovenskom prostredí tak okamžite aktivuje triednu závisť a nálepku „privilegovaného dieťaťa“, ktoré malo cestu k úspechu uľahčenú peniazmi.
2. Rovina sociálneho nátlaku (Ako umlčať nesúhlas)
Apel na tradíciu a rodinu: Poznámka, že štúdium vo Viedni je posledná vec, „ktorú by jej odobrila aj babička“, nie je nevinný vtip. Je to sociálny odkaz čitateľovi: „Ak ju obhajuješ, ideš proti vlastnej rodine a tradícii.“
Morálne vydieranie cez deti: Odkazy na „vzor pre naše dcéry“ a „deti v hľadisku“ slúžia ako spoločenská stopka. Kto by predsa chcel stáť proti ochrane detí?
3. Rovina psychologickej manipulácie (Ako ovládnuť emócie čitateľa)
Projekcia morálnej nadradenosti: Autorka sa stavia do roly pokojnej, rozvážnej sudkyne, ktorá presne vie, čo je pre ženy správne a čo zlé („Mám výhradu k tomu, aký vzťah k žene sa tým pestuje“).
Validácia pocitu ohrozenia: Článok brnká na psychologickú potrebu čitateľov mať veci pod kontrolou. Tým, že Adélu vykreslí ako neriadenú provokatérku (vytiahne obal albumu, kde močí na stenu v podchode), cielene vyvoláva v konzervatívnejšom publiku strach z chaosu a zo straty kontroly nad mládežou.
Devalvácia cez iróniu a pasívnu agresiu: Útoky nie sú priame, ale zabalené do zdanlivo zdvorilého obalu („Moje nadšenie zhaslo ako sviečka vo vetre“, alebo „keď dopoviem ‚je talentovaná‘, ešte som nepovedala, že všetko, čo robí, je dobré“). Kritik sa tak tvári objektívne a veľkoryso, zatiaľ čo podprahovo smeruje emócie čitateľa k jednoznačnému odsúdeniu.
Pod kapotou provokácie
To, čo sa pri pohľade na Adélu stalo nielen Monike Krčmárikovej, ale zrejme mnohým z nás, je v jadre kognitívny a psychologický šok. Nastáva vo chvíli, keď zlyhá naša doterajšia predpoveď sveta a do života nám vstúpi niečo, čo sme vôbec nečakali.
V takejto chvíli máme na výber dva zásadne odlišné prístupy:
Môžeme sa pýtať otázkou PREČO TO JE? Táto otázka je poháňaná potrebou kontroly, pocitom ohrozenia alebo morálnej zodpovednosti („Prečo sme to dopustili?“). Často v sebe nesie prvok sebareflexie, viny alebo hľadania vinníka.
Môžeme sa však pýtať otázkou AKO TO JE? Táto otázka je poháňaná čistou zvedavosťou, fascináciou a snahou pochopiť samotný mechanizmus toho, čo vidíme.
Keďže ten prvý spôsob už Monika Krčmáriková vo svojom článku zvládla na výbornú, navrhujem zamyslieť sa nad týmto novým fenoménom, ktorý nám vstúpil do života, spôsobom druhým: AKO TO JE?
Adéla postavila nástup svojej popovej kariéry na PROVOKÁCII – a reakcie, akou je aj článok na Marker.sk, sú dokonalým potvrdením, že to spravila DOBRE.
Potrebovala definitívne utiecť z profesionálnej role poslušnej baletnej otrokyne a stvoriť si nové umelecké alter ego – uskutočniť „radikálny emancipačný obrat“. Baletná minulosť sa stala jej najväčším nepriateľom, ktorého musela verejne rituálne „zabiť“. Jej baletná minulosť jej však zároveň poskytla zbrane, ktoré žiadna iná popová speváčka nemá!
V čom Adéla posúva tanečné pózy a vizuálnu sexualizáciu ďalej než predchádzajúce popové ikony – Madonna, Janet Jackson, Britney Spears, Christina Aguilera, Lady Gaga či Miley Cyrus? Vychádza z paradoxného kontrastu: zo spojenia elitnej baletnej techniky s agresívnou klubovou dravosťou a ostrou iróniou.
1. Extrémna baletná anatómia v službách sexuality
Madonna, Britney Spears či Dua Lipa pracovali a pracujú s popovou choreografiou – tá stavia na rytme, symetrii a vizuálnej príťažlivosti. Adéla od troch rokov prešla drsným, akademickým baletným tréningom (Viedeň, Moskva, Londýn). Vo svojich tanečných pózach využíva extrémnu flexibilitu, neprirodzený rozsah kĺbov a svalovú kontrolu, akú bežný popový tanečník fyzicky nedokáže. Kombinuje klasické baletné línie (vysoké záklony, dokonale kontrolované rozštepy a prácu na vysokých platformách) s prvkami drsného, takmer animálneho „twerku“ a „floorworku“. Výsledkom je hyper-sexualizovaný pohyb, ktorý však vďaka dokonalej technike nepôsobí len ako lacná póza, ale ako chladný, mechanicky presný útok na zmysly.
TAKTO TO JE.
2. De-estetizácia a explicitná irónia (SexOnTheBeat)
Kým doterajšie popové hviezdy sa snažili pri sexualizovaných pózach vyzerať vždy dokonale zvodne a nedostupne (ako bohyne), Adéla priniesla špinavú realitu a absurdný humor. Ona sex nepredáva ako romantickú ilúziu, ale ako komoditu, z ktorej si strieľa. Už samotný vizuál EP The Provocateur, kde pózuje pri simulácii močenia na ulici (odkaz na feministické umenie Sophy Rickett), búra mýtus o „uhladenej popovej princeznej“. V klipe k hitu SexOnTheBeat posúva latku tým, že pred oltárom naživo simuluje orgazmus so zámerne prehnanými, kŕčovitými pohybmi celého tela. Nie je to ladný, estetický tanec – je to trhavá, surová fyzická reakcia bez filtrov. Priamo v klipe svieti nápis „Sex = Pop“, čím publiku surovo hovorí: „Viem presne, čo odo mňa chcete, a ja vám to dám v takej dávke, až vám to bude nepríjemné.“
TAKTO TO JE.
3. Fyzický prejav submisie a dominancie (Klubový fetišizmus)
Väčšina súčasných speváčok (napr. Beyoncé) tancuje z pozície „nedotknuteľnej vládkyne“. Adéla do mainstreamového masového popu prepašovala estetiku subkultúrneho fetišu a BDSM bez toho, aby stratila milióny poslucháčov. Jej pózy často pracujú s momentom straty kontroly alebo naopak absolútnej predátorskej dravosti. Jej choreografie obsahujú ostré, mechanické zášklby, ktoré evokujú skôr bábku vedenú na nitkách alebo technológiu (čo neskôr rozvinula v spolupráci s Grimes na skladbe MachineGirl). To odlišuje jej prejav od čistého hedonizmu Madonny.
TAKTO TO JE.
4. Ikonický „Swaggerina“ pohyb
Že jej tanečný posun funguje na masy, dokazuje aj to, ako rýchlo sa jej špecifický prejav stal virálnym popkultúrnym fenoménom. Jej podpisový tanečný pohyb Swaggerina (ktorý učila aj Jimmyho Fallona v The Tonight Show) dokonale demonštruje jej štýl: extrémny, hlboký predklon izolujúci panvu a následný bleskový, technicky náročný záklon tela. Tento pohyb je vysoko provokatívny, no vyžaduje si takú úroveň telesnej stability a sily, že okamžite oddelil Adélu od speváčok, ktoré sa na pódiu len „vlnia“.
TAKTO TO JE.
Madonna sexualitou bojovala za slobodu prejavu a oslobodenie od náboženských dogiem. Popové hviezdy po nej premenili sex na komerčný štandard. Adéla Jergová vzala tento hotový komerčný štandard, zbavila ho pozlátka, pridala k nemu extrémnu baletnú disciplínu a naservírovala ho masám s dávkou surovej dravosti a irónie. Neprovokuje tým, že sa dotýka rozkroku; provokuje tým, ako technicky extrémne to robí a ako otvorene sa pritom vysmieva pravidlám samotného šoubiznisu.
TAKTO TO JE.
Lesk a bieda moderných sofistov a tri omyly pri súdení umenia
[Druhý workshop pre čitateľa]
Keď si človek raz osvojí pohľad „AKO TO JE?“, okamžite uvidí, prečo moralizujúca kritika umenia takmer vždy stojí na vode. Namiesto toho, aby skúmala samotný umelecký mechanizmus, skĺzne do metódy, ktorú už pred dvetisíc rokmi odhalili Sokrates a Aristoteles – a neskôr ju v diele Eristická dialektika zhrnul filozof Arthur Schopenhauer.
V starovekom Grécku sa táto metóda volala sofistika. Sofisti neboli hlúpi ľudia – naopak, boli to brilantní rečníci, ktorí dokázali obhájiť čokoľvek. Ich problém spočíval v jedinom: nejde im o hľadanie pravdy o predmete sporu, ale o víťazstvo pred publikom a morálne zničenie súpera.
Ako presne ukázal Aristoteles vo svojej Rétorike a v Sofistických dôkazoch, takýto rečník zámerne vypína Logos (vecné fakty, analýzu a logiku diela) a nahrádza ho Páthosom – útokom na emócie, strach a morálne rozhorčenie publika. Moderný mediálny sofista funguje úplne rovnako. Ak narazí na umenie, ktorému nerozumie alebo ktoré narúša jeho predstavu o svete, nezačne ho študovať. Namiesto toho vytiahne z vrecka tri staré kritické omyly, ktorými dielo diskvalifikuje skôr, než sa vôbec začne skutočná debata o hudbe:
Dnes si kostým nevyzlečieš!
[Omyl prvý – biografický]
V literárnej a umeleckej vede ide o známu chybu, keď posudzovateľ nerozlišuje medzi umeleckou rolou a súkromným životom autora. Ak si filmová herečka oblečie kostým vrahyne alebo zvodkyne, nikto ju po premiére nepošle na prevýchovu – všetci vieme, že je to práca. V prípade Adély však kritika prikáže umelkyni zostať v kostýme aj mimo pódia: rekvizitu z obalu albumu (simuláciu močenia) a štylizovanú choreografiu číta ako civilný úpadok mladej Slovenky. Zamieňa pracovný odev pop-artovej provokatérky za jej občiansky preukaz.
Je mi z toho zle, ale od vášho žalúdka!
[Omyl druhý – afektívny]
Tento omyl nastáva vtedy, keď recenzent hodnotí umelecké dielo výlučne podľa toho, aké pocity v ňom osobne vyvolalo – a svoj vlastný odpor vyhlási za objektívny zákon. Kritik úprimne opíše, že ho klip SexOnTheBeat znechutil, prirovnal sa mu k soft pornu a mal pocit, že to nechce vidieť pred obedom. To je jeho plné právo ako diváka. Sofistický trik však nastáva vtedy, keď povie: „Mne je z toho nevoľno, preto je to morálny odpad.“ Je to asi také vecné, ako keby niekto, kto neznáša ostré jedlá, napísal recenziu o tom, že thajská kuchyňa je ohrozením slovenskej gastronómie.
Je to tu čierne na bielom!
[Omyl tretí – intencionálny]
V literárnej vede znamená intencionálny omyl mylné presvedčenie, že význam umeleckého diela sa rovná len tomu, čo mal autor v hlave alebo čo neskôr povedal v rozhovoroch. Keď však autor dielo zverejní, stráca nad ním monopol – dielo začína žiť vlastným životom a nesie v sebe symboly a významy nezávisle od autorových vyhlásení.
Práve tento omyl je pre slobodu umenia najnebezpečnejší, pretože sa tvári ako čistá logika. Kým pri znechutení recenzenta vidíte, že ide len o jeho osobný pocit, tu sofista vytiahne útržok z novinového rozhovoru (kde speváčka povie, že vlastne nič nekritizuje, len ukazuje samu seba) a víťazoslávne ním máva ako policajným zápisom: „Pozrite, je to tu čierne na bielom! Takže v klipe žiadna satira ani kritika šoubiznisu nie je, je to len obyčajná erotika!“ Namiesto toho, aby čítal samotné dielo (kde priamo v obraze svieti ironický nápis „Sex = Pop“ pred oltárom), nahradí analýzu umenia výsluchom autorky. Ak by sme túto metódu brali vážne, museli by sme zahodiť diela Kafku či Davida Lyncha len preto, že v rozhovoroch odmietali vysvetľovať, „čo tým chceli povedať“.
Keď vývesný štít klame
Na konci tejto debaty tak pred nami nestojí otázka, čo si máme myslieť o Adéle Jergovej. Stoja pred nami dvaja iní aktéri – a obaja odchádzajú s nepríjemným vysvedčením.
Autorka článku si nasadila aureolu ochrankyne žien a našich dcér, no v skutočnosti nepriniesla ani jediný vecný hudobný argument. Namiesto toho urobila presne to, čo speváčke vyčíta – len v opačnom garde. Kým Adéla pracuje s estetikou provokácie a moci otvorene a ironicky na javisku, jej kritička si v civile navliekla biele rukavičky cnosti, aby mohla z bezpečia redakčného stola švihať morálnym bičom. Priznala, že o speváčke donedávna netušila, no s o to väčšou istotou nad ňou vyniesla rozsudok. To nie je obrana hodnôt. To je len pohodlná pýcha človeka, ktorý vlastnú bezradnosť pred moderným umením zakryje pohŕdaním.
Ešte horšie však v tomto príbehu obstála samotná redakcia Marker.sk. Portál sa vo svojom kréde hrdo bije do pŕs, že jeho autori „nepodliehajú ideológiám“, „zdôrazňujú, čo je dôležité“, „slobodu nestavajú proti Bohu“ a „prispievajú k suverénnemu uvažovaniu o Slovensku“. Tento text je však priamym popretím každej jednej z týchto viet.
• Namiesto suverénneho uvažovania ponúkol čitateľom malomeštiacke pohoršenie nad tým, čo by povedala babička.
• Namiesto dôrazu na to, čo je dôležité, premenil historický prienik mladej Slovenky do svetového rebríčka na moralistickú frašku.
• A namiesto sľubovanej slobody od ideológií ukázal, že aj konzervatívny moralizmus je len ďalšia ideológia – rovnako slepá voči vlastným manipuláciám ako každá iná.
Keď si novinár oblečie brnenie morálneho strážcu, prestane vidieť vlastnú zaujatosť. A ak by sme na záver použili presne tú istú sofistickú pascu, akú Monika Krčmáriková nastražila na Adélu, museli by sme sa opýtať jej vlastnými slovami: Je Monika Krčmáriková pýchou alebo hanbou portálu Marker.sk?
Odpoveď je rovnaká ako pri Adéle – samotná otázka je falošná a hlúpa. No to, že takýto manipulatívny text vyšiel pod hlavičkou média, ktoré sľubuje slovenským čitateľom poctivú žurnalistiku bez ideológií, už falošná otázka nie je. Je to len ďalší zbytočný slovenský omyl.
Keď morálka porazí hudbu. Anatomická pitva jedného „slušného“ lynču
„Je Adéla pýchou alebo hanbou Slovenska?“ Keď niekto v debate postaví otázku takto, tlačí vás do pasce falošnej dilemy. O tom, ako sa vyrába slušný morálny lynč a čo v skutočnosti poháňa popovú provokáciu.
Keď mladá slovenská popová umelkyňa Adéla Jergová prerazila do prvej desiatky amerického rebríčka Billboard, bol to v slovenskom kontexte hudobný úspech, aký sme ešte nezažili. Aj keď mala Adéla v tej chvíli už nemálo fanúšikov, ktorí jej prácu a vývoj pozorne sledovali niekoľko rokov, pre väčšinu Slovákov to bol doslova blesk z jasného neba. Sociálne siete vybuchli a zrazu sa tisíce ich používateľov predháňali v hodnotení, triafaní štýlových prívlastkov žánru, zdieľaní linkov a predpovedaní ďalšieho vývoja.