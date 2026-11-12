Keď sa v hudobnom nebi rozdeľovali dary do vienka

V slovanskej mytológii prichádzajú po narodení dieťaťa ku kolíske tri sudičky, aby mu upriadli nitku osudu a vložili do vienka vlastnosti, ktoré ho budú sprevádzať celým životom. Aká zostava stála pri hudobnej kolíske Adély Jergovej? Boli to bytosti z najvyššieho piedestálu svetovej avantgardy.
Prvý z nich mal pod nosom ikonické fúzy a v očiach cynický výsmech voči všetkým hudobným korporáciám. Druhý dokázal meniť tváre, pohlavia aj hudobné galaxie rýchlejšie, než publikum stihlo zatlieskať. A tá tretia – islandská víla, ktorá nikdy nepatrila na túto planétu – jej vložila do vienka surovú zvukovú aj vyjadrovaciu slobodu, pri ktorej sa slušní poslucháči ošívajú v kreslách.
Frank Zappa, David Bowie a Björk. Na prvý pohľad nemajú s moderným rádiovým popom nič spoločné. No práve v prieniku ich troch svetov sa skrýva kľúč k tomu, prečo Adéla dnes valcuje americké rebríčky – a prečo na ňu doteraz nestačia ani kritici, ani internetoví prognostici.
Frank Zappa: Chladný stratég a hrdý zloduch šoubiznisu
Frank Zappa bol v dejinách modernej hudby zjavom, ktorý sa nedal kúpiť ani skrotiť. Na hudobné korporácie a umelé hviezdičky z továrne na pop sa pozeral s chladným odstupom a iróniou. Celý život si strážil absolútnu kontrolu nad vlastnými nahrávkami aj imidžom a vedel, že ak chce umelec prežiť v šoubiznise so zdravým rozumom, musí mať o krok rýchlejšiu hlavu než jeho manažéri.
Presne tento postoj vložil do vienka mladej Slovenke a tá ho využila vo chvíli, keď by sa väčšina začínajúcich speváčok zrútila. Po tom, čo Adélu vyradili z globálnej talentovej šou Dream Academy a strih dokumentu na Netflixe z nej v očiach internetu vyrobil zápornú hrdinku, ostala bez zmluvy, bez vydavateľstva a bez podpory veľkého priemyslu.
Namiesto toho, aby sa stiahla do úzadia a sypala si popol na hlavu, zareagovala presne v zappovskom duchu. S dvoma kamarátmi v domácom štúdiu napísala a nahrala debutový singel Homewrecked – a jeho vydanie chirurgicky presne načasovala na deň premiéry dokumentu. Urážku a nálepku „mrchy“, ktorú jej prischol internet, nepoprela. Zobrala ju ako surovinu, premenila ju na značku a svoje prvé EP drzo nazvala The Provocateur.
Zappov ironický nadhľad nad mašinériou šoubiznisu naplno zaznel aj neskôr v skladbe MachineGirl, na ktorej spolupracovala s Grimes. Kým bežné popové hviezdy v rozhovoroch ďakujú vydavateľstvám za splnený sen, Adéla v texte otvorene pomenuje obchodníkov s hudbou ako chladné stroje (machines), ktoré chcú z umelca vyžmýkať dušu a predať ju na kusy. Zappa by spokojne prikývol: pochopila, že ak neovládneš systém vlastným kalkulom, systém ovládne teba.
David Bowie: Popový chameleón a architekt vlastných ér
David Bowie nikdy nebol len spevákom. Bol koncepčným umelcom, divadelníkom a majstrom premien, ktorý z vlastného tela aj mena urobil živé plátno. Od mimozemského Ziggyho Stardusta cez chladného Thin White Duka až po berlínsku avantgardu – každú etapu svojej kariéry budoval ako premyslený vizuálny a hudobný svet. Bowie pochopil, že popová hviezda nemá pôsobiť ako obyčajný človek odvedľa, ale ako fascinujúci mýtus.
Práve túto schopnosť vniesol do Adélinej umeleckej DNA. Jej prístup k vlastnej kariére pripomína skôr prácu režiséra než spontánne skladanie pesničiek. Adéla otvorene priznala, že si o svojej umeleckej identite vedie podrobný dokument, v ktorom o sebe premýšľa v tretej osobe, priraďuje jednotlivým obdobiam konkrétne farby, vizuálne motívy a kľúčové skladby.
Rovnako ako Bowie, aj ona má za sebou tvrdú pohybovú a divadelnú školu. Roky akademického baletného drilu vo Viedni, Moskve a Londýne pretavila do pódiového prejavu, v ktorom každý záklon či mechanický zášklb rozpráva príbeh. Navyše dokáže bez zaváhania meniť umeleckú kožu – z drsnej, provokatívnej éry neónových vlasov a klubového fetišu na EP The Provocateur plynulo prešla do nostalgického, baletne štylizovaného sveta debutového albumu PRIMA a globálneho hitu Ain't in LA.
Keby žili a tvorili v rovnakom období a stretli sa na jednej scéne, Bowie by v nej okamžite spoznal spriaznenú dušu. V dobe, keď sa popové speváčky predháňajú v tom, ktorá z nich bude pôsobiť „obyčajnejšie“ a „zraniteľnejšie“, Adéla vracia na scénu veľkú hru s alter egom, maskou a štylizáciou.
Björk: Islandská víla a rebelka bez kompromisov
Kým Zappa priniesol chladný rozum a Bowie divadelnú masku, Björk vložila do Adélinej kolísky surový, neskrotný inštinkt. Islandská ikona od začiatku svojej sólovej dráhy odmietala pravidlá o tom, ako má vyzerať a znieť „povolná“ popová speváčka. Jej hudba je nepredvídateľnou zmesou intímnej krehkosti, elektronického hluku a radikálnych vizuálnych obrazov – od ikonických labutích šiat až po surrealistické masky –, kde odev nikdy nie je len peknou ozdobou, ale priamym pokračovaním skladby.
V Adélinej tvorbe tento odkaz cítiť všade tam, kde opúšťa uhladené melódie a púšťa do popu drsnú avantgardu. Jej hudobná cesta viedla od raných emo-rockových pokusov až po industriálne, takmer metalom nasiaknuté elektronické plochy v skladbe DeathByDevotion. Rovnako nekompromisná a hravá je aj v móde, kde oblečenie používa ako výtvarnú metaforu. Sama otvorene vyhlásila, že „pre módny moment urobí čokoľvek“ – a dokazuje to nielen na vlastnom pódiu a v klipoch, kde bez zábran skombinuje vysokú módu od Alexandra McQueena s korzetom zo škatúľ od mlieka potlačených motívom slovenského ľudového kroja, ale aj v ateliéroch svetových návrhárov a na prestížnych módnych podujatiach od Paríža až po udeľovanie cien CFDA v New Yorku.
Nie je náhoda, že Adélin talent na TikToku ako jedna z prvých objavila alternatívna elektronická vizionárka Grimes – umelkyňa, ktorá kráča priamo v šľapajach Björk – a sama ju oslovila na spoluprácu. V oboch prípadoch totiž platí rovnaké pravidlo: ak sa umelec nebojí byť čudný, nepohodlný a surovo úprimný, stane sa nenahraditeľným.
Anti-anti-pop ako recept na úspech
Keď sa pozrieme na prienik týchto troch sudičiek, zrazu zmizne akákoľvek záhada okolo Adélinho raketového vzostupu. Jej kariéra nie je náhodným virálnym výstrelkom, ale výsledkom vzácnej alchýmie: Zappovho strategického kalkulu, Bowieho divadelného chameleónstva a Björkinej zvukovej aj vizuálnej nekompromisnosti.
Súčasný mainstreamový pop je už roky presýtený estetikou „dievčaťa odvedľa“ – speváčkami v teplákoch, ktoré stavajú na civilnosti, zraniteľnosti a bezprostrednosti. Adéla na tento trend zareagovala vytvorením vlastného priestoru, ktorý by sa dal nazvať anti-anti-popom. Neponúka ilúziu obyčajného dievčaťa, ktoré si môžete pozvať na kávu, ale premyslenú, technologicky presnú a dráždivú umeleckú konštrukciu.
Práve preto dokázala ako prvá Slovenka preniknúť do amerického rebríčka Billboard – a zároveň tým dokonale zmiatla všetkých, ktorí si mysleli, že vedia, ako má pop fungovať. Zmiatla časť publika v USA aj na rodnom Slovensku, ktoré od popovej hviezdy stále čaká buď roztomilý dievčenský idol, alebo aspoň milý úsmev a nekonfliktnú rádiovú melódiu. Zmiatla profesionálnych hudobných kritikov, ktorým sa nevošla ani do škatuľky komerčného popu, ani do klubovej alternatívy. A najviac zmiatla internetových prognostikov a youtubových analytikov, ktorí jej po vyradení z talentovej šou veštili okamžitý pád do zabudnutia.
Čo bude ďalej?
Môžeme očakávať, že:
• podobne ako Bowie (obal Earthling), aj Adéla bude ostatným hudobným umelcom ešte neraz ukazovať chrbát,
• podobne ako Zappa, aj Adéla bude svojim fanúšikom posielať zašifrované nonverbálne odkazy ako pomôcky na odomknutie práve tých rébusov, ktorými všetkých zmiatla,
• podobne ako Björk, aj Adéla kedykoľvek bez varovania opustí bezpečnú pevninu a vynorí sa v novom zvukovom či vizuálnom vesmíre skôr, než ju ktokoľvek stihne zaškatuľkovať.