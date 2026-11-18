Na Slovensku sa úspech neodpúšťa.
Ešte prežijeme, keď vo svete prerazí niekto cudzí spoza oceánu. Ale keď nás takto „prekročí“ niekto, kto ešte včera chodil popri nás po tom istom chodníku a nakupoval to isté pečivo v tom istom obchode ako my, naše ego utrpí zdrvujúci úder.
Zdravý rozum okamžite vypne bezpečnostné protokoly a v sekunde sa meníme na konšpirátorov. Začneme fabulovať o jeho živote, hľadať za ním zákulisné ťahy a dôkazy porušenia všetkých písaných aj nepísaných pravidiel.
V diskusiách sa okamžite rozsvieti tá istá mantra: „Keby som mala ja tie peniaze, tak som ja tam, kde je ona.“ Je to starý obranný mechanizmus. Ak úspech druhého označíme za kúpený, nemusíme sa pýtať, čo sme mohli urobiť inak my sami.
Lenže táto pohodlná ilúzia má zásadnú chybu. Pozrime sa na ňu najprv chladnou logikou a potom ju konfrontujme s realitou.
Pozícia na štarte sa nerovná umiestneniu v cieli
Peniaze od rodičov vám nekúpia víťazstvo. Uľahčia vám cestu na štart. A poskytnú poistku, ak sa vám prvý pokus nepodarí.
Nikto však za vás neodjazdí preteky. Bez talentu, disciplíny a hladu po víťazstve narazíte do zvodidiel – len o niečo vyššou rýchlosťou.
Zázemie zaplatí štúdium v Londýne, umožní vám získať potrebné zručnosti skôr ako iným a vytvoriť si náskok. Nekúpi vám charizmu ani schopnosť strhnúť desaťtisíce ľudí.
„Keby som mala ja tie peniaze, som tam, kde ona.“
Táto obľúbená veta skrýva hlbokú logickú pascu.
V predstave to znie skvele – nechám si svoje skúsenosti a svoj rozum, ale vylepším svoj život jej kreditnou kartou. Takto však život nefunguje. S inými podmienkami by ste mali aj iné povinnosti, museli by ste sa vyrovnávať s inými nárokmi a ovládali by vás iné strachy. Neboli by ste to vy, iba vy s iným zázemím.
Možno práve nedostatok na štarte vo vás vybudoval dravosť a odolnosť. Keby ste sa narodili do vatičky, ľahko by sa mohlo stať, že by ste dnes len míňali rodinný účet a nikdy by ste nič vlastné nevytvorili.
Možno by ste sa nestali Baddest Bitch. Možno by ste len nikdy nemuseli zistiť, čo vo vás vlastne je.
Rovnaký štart, rozdielna „totálka“
Poďme si to dokázať na ostrom príklade zo slovenskej hudby. Pozrime sa na dve mladé ženy – Emu Lacovú a Adélu Jergovú (ADÉLU). Ani jedna nezačínala z nuly. Obe pochádzajú z finančne zabezpečeného prostredia a mali možnosť venovať sa tomu, čo si vybrali. Obe vstúpili do hudby s výrazne lepšími štartovacími podmienkami, než má väčšina ich rovesníkov. Výsledky ich cesty sa však diametrálne líšia.
Ema Lacová obohatila scénu o virálny opus Skromná (známy anatomickým motívom opakovaným s kadenciou zbíjačky). Odkaz diela je priamočiary: oslava vlastných genitálií, priznanie, že autorka „nechytá žiaden takt“, a recesistický humor postavený na jedinom výrazovom prostriedku. Je to jazda, ktorá na pár sekúnd šokuje algoritmus, no v prvej zákrute končí totálnou haváriou. Po nej ostane len dym a pocit trápnosti.
Adéla Jergová urobila pravý opak. Aj ona pracuje s provokáciou a sexualitou, no u nej nie je vulgárnosť cieľom, ale premysleným nástrojom. Kým jedna stavia na tom, že nevie trafiť rytmus, druhá pretavila svoj talent, disciplínu a ambície do svetového konceptu a totálneho víťazstva na globálnych pódiách aj v rebríčkoch.
Poťukajme si na čelo a opýtajme sa: Ako je to možné, ak mali na štarte údajne „rovnaké podmienky“? Ak by rozhodovali len peniaze, prečo je na jednej strane kuriozita o vlastnom rozkroku a na druhej svetová popová hviezda?
Hrať s kartami, ktoré držíme v ruke
Nalejme si na záver čistého vína, vážení. Svet nie je fér a nikdy nebude. Karty na začiatku života sú rozdané nerovne. Nikto si nevyberá rodinu, krajinu ani dobu.
Pozrite sa na tú vašu logiku bez príkras. Ukazujete prstom na Adéliných rodičov za to, že svojmu dieťaťu dali viac než tí vaši vám. Vlastných rodičov za to, že vám nedali dosť, obviniť nemôžete – pred svetom by ste sa úplne zhovadili. A tak svoj hnev otáčate proti Adéle a znevažujete jej vlastné úsilie.
Čo vlastne čakáte? Že sa vám ospravedlní? Že uzná, že s baletom, drinou a svojimi snami mala v trinástich prestať len preto, lebo nebolo fér, že dostávala viac možností než vy?
Dožeňme túto hru na vinníka ad absurdum. Ak za to nemôže ona a nechcete obviniť vlastnú rodinu, posuňte vinu o poschodie vyššie. Obviňujte systém, štát a geopolitickú lotériu, ktorá vás hodila do strednej Európy namiesto Kalifornie. Nestačí? Obviňujte osud, Boha či celý všehomír.
A čo tým dosiahnete? Vôbec nič. Vesmír nemá zmysel pre ľudskú morálku. Nie je voči vám zlý ani nespravodlivý – je mu to absolútne jedno. Férovosť je náš vynález. Na úrovni hviezd neexistuje.
Prestaňte vyplakávať nad krupiérom, že vám rozdal slabé karty. Ani silný vietor v plachtách neznamená, že nemusíte kormidlovať v búrke. Zhoďte rolu obete a začnite konečne stavať z toho, čo držíte v rukách vy sami.