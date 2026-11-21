Poznáte ten typ človeka, ktorý sa tvári ako najväčší odborník, kamarát a dobrák v miestnosti? Niekoho, kto si sám nasadil korunu a očakáva, že mu všetci budú tlieskať? V hudobnom svete (a nielen v ňom) sa takýmto ľuďom hovorí samozvaní guruovia. Lenže tento náš nie je nijakým hudobným guru. Nazvime si ho Úhybný Gumimacko.
Navonok pôsobí mäkko, farebne a úplne neškodne. No keď sa ho pokúsite konfrontovať s realitou alebo mu nastaviť zrkadlo, v sekunde sa vyšmykne z rúk, spraví úhyb do strany, dve piruety na rukách a s trojitým premetom odskočí z dosahu.
Dymovnica na úvod
Predstavte si kúzelníka, ktorý skôr, než vytiahne falošnú kartu, hodí obecenstvu pod nohy dymovnicu. Presne to spraví Gumimacko v prvých deviatich minútach svojho tridsaťsedemminútového videa.
Ešte skôr, než vám vôbec predstaví obeť dnešného večera, Adélu Jergovú, prednesie popletenú prednášku o histórii britského labelu PC Music, o A. G. Cookovi, Sophie a Charli XCX, pričom to celé honosne nazve „land acknowledgment“.
Neskôr do toho ešte nenápadne prihodí „fisherovskú hauntológiu“ či odkaz na Franza Kafku.
Načo je dobré toto intelektuálne divadlo? Vytvára dojem odbornej autority ešte predtým, než sa začne samotná kritika. Keď vás Gumimacko hneď na štarte zahltí cudzími slovami a teoretickými odkazmi, váš mozog môže prepnúť do režimu: „Aha, tu rozpráva veľký teoretik, ten vie, o čom hovorí.“ A práve v tom hustom dyme si nemusíte všimnúť, kedy sa skončila hudobná analýza a začala osobná polemika s vylustrovanou obeťou.
Keď sa dym usadí a oči vás dostatočne štípu, Gumimacko siahne do vrecka a vytiahne svoj obľúbený nástroj – rozkladací nožík švajčiarskeho typu. Z jednej strany má jemný masážny nástavec, z druhej úzku ostrú čepeľ.
Najskôr obeť naoko pohladí a vzápätí jej pichne nožíkom medzi rebrá – samozrejme od chrbta. Pridá nenápadné rýpnutie, pasívno-agresívnu poznámku, ironický úškrn či spochybnenie, ktoré sa na prvé počutie tvári ako nevinný dodatok. Publikum pritom sleduje, ako dokonale má svoju obeť v hrsti.
Ak sa uistí, že jeho hru sledujete a že ste kúzla neprekukli, maska dobráka padá definitívne. Gumimacko vytasí spoza chrbta svoje kladivisko a rozpúta bezhlavé mlátenie. Hrubé útoky, verejné zhadzovanie, emocionálne nátlakové argumenty a poriadna dávka bezohľadnosti.
V tej chvíli už hudba ustupuje do pozadia a pravda dostala kladivom po hlave ako prvá. Cieľom sa stáva predovšetkým to, aby svoju obeť pred zrakmi divákov zadupal do zeme a ukázal, kto tu má navrch.
Z najhoršieho sme vo vnútri
Najbizarnejšie divadlo však prichádza až vtedy, keď je všetko „na kašu“. Zrazu nastane ticho. Úhybný Gumimacko akoby precitol a nasadil úplne inú tvár. Pred sekundou pred vami stál agresor s kladivom v ruke, no teraz sa na publikum pozerá nechápavé neviniatko s veľkými očami:
„Čo sa deje? Prečo ste všetci takí precitlivení?“
„Ja som predsa nič zlé neurobil.“
„Všetko ste si to len zle vysvetlili, ja som to myslel v dobrom!“
Agresívna kritika sa zrazu mení na nedorozumenie. Zostáva len nepochopený dobrák, ktorého okolie nespravodlivo obviňuje.
A práve tu sa začína najzaujímavejšia časť Gumimackovej šou. Najskôr sledujeme ostré osobné súdy, potom však príde vysvetlenie, že vlastne nešlo o osobný útok, iba o kritiku niečoho iného. Lenže divák si môže položiť jednoduchú otázku: ak sa kritizovala iba hudba alebo mediálny obraz umelkyne, prečo sa toľko priestoru venovalo jej rodinnému zázemiu, osobným okolnostiam a charakteru?
Gumimacko sa spolieha na to, že jeho zmeny tónu a preformulovanie vlastných výrokov prekryjú rozdiel medzi tým, čo skutočne zaznelo, a tým, ako to neskôr vysvetľuje. A potom sa už ľahko stane, že divák začne pochybovať aj o vlastnom úsudku.
Stopy a dôkazy
Keď už poznáte jeho triky, posvieťme si na konkrétne momenty z jeho videí – z prvého rozboru aj z jeho následnej reakcie na kritiku. Tu je dôkazový materiál, ako Gumimacko predvádza svoju šou na Adéle.
1. Rozkladací nožík švajčiarskeho typu
Poznáte to porekadlo, že všetko, čo sa povie pred „ALE“, je klamstvo? Neexistuje lepší príklad na ilustráciu, ako je Gumimacko. Je majstrom viet, kde prvá polovica pohladí masážnym nástavcom a druhá bodne úzkou čepeľou. Pochvala sa tak často stáva iba predohrou k znehodnoteniu toho, čo práve uznal.
Pichanec do driny: Najprv veľkoryso uzná, že Adéla obetovala hudbe celé tínedžerské roky a odísť v osemnástich do Los Angeles muselo byť ťažké. Vzápätí však vytasí ostrú čepeľ: „...obzvlášť keď tí rodičia sú strašne bohatí, všakže, ale nepochybujem...“ . A jedným dychom jej odvahu relativizuje tým, že mala za chrbtom finančný vankúš, ktorý by jej v prípade neúspechu zaplatil školu.
Takže za úspechom Adély nehľadáme talent, ale rodinný rozpočet. Hudobná kritika, alebo finančná previerka pred vstupom do šoubiznisu?
Pichanec do talentu: Pri skladbe KGB najprv prizná, že je to jeho obľúbený track s najlepšou produkciou a že ho Adéla napísala dobre. Hneď však pichne medzi rebrá: „...ale napísala ho dobre ako keby pre tie americké oči...“. Z dobrej pesničky je zrazu lacný kalkul a „fetišizácia východnej Európy“.
Tu sa ponúka otázka: ak je skladba dobrá, prečo jej kvalitu vzápätí znehodnotiť domnienkou o tom, komu a prečo sa má páčiť?
Pichanec do skúsenosti: Keď Adéla spieva o tom, ako sa po nociach učila po anglicky, Gumimacko ju pred kamerou spochybňuje argumentom, že on predsa zmaturoval na C1 a všetci mladí v jeho okolí po anglicky vedia. To, že školská angličtina a písanie popových textov pre americké publikum sú dva rôzne vesmíry, mu zrazu uniká.
Osobná skúsenosť s jazykom je jedna vec. Schopnosť písať v ňom piesňové texty, ktoré fungujú v inom kultúrnom prostredí, je vec druhá. Jedna skúška z angličtiny túto debatu rozhodne neuzatvára.
2. Kladivo na „dcéru oligarchu“
Keď mu nestačia malé rýpance, vytiahne ťažké kladivo a začne mlátiť hlava-nehlava.
Falošný súboj s Vojtíkom: Postaví Adélu proti slovenskému spevákovi Vojtíkovi a dramaticky vyhlási, že kvôli nej „takýmto spôsobom umiera slovenská hudba“ a že „Slovensku nikdy nič nedala“.
Lenže slovenská hudba nie je jeden americký jablkový koláč, z ktorého si môže ukrojiť iba jeden interpret. Úspech jedného umelca automaticky neznamená prehru druhého. A už vôbec nie je dôvodom vyhlásiť, že niekto svojej krajine nič nedal.
Úder Pentou a nemocnicami: Keď ho ľudia v komentároch upozornili na tieto výroky, natočil druhé video, v ktorom vytiahol slovenskú politiku. Adélinu cestu do USA spojil s peniazmi skupiny Penta a opýtal sa divákov, v akom stave je slovenské zdravotníctvo.
Inými slovami: ak sa vám páči jej pesnička, akoby ste tým schvaľovali stav slovenských nemocníc. Lenže čo má hodnotenie konkrétnej skladby spoločné s tým, ako funguje zdravotníctvo? Takýto argument presúva diskusiu od hudby k emocionálne nabitej politickej téme a vytvára falošnú dilemu.
Dvojaký meter na bohatstvo: V tom istom videu sa Gumimacko pochváli vlastnou štatistikou, že 26 z 50 najpočúvanejších hviezd sveta pochádza z bohatých rodín. No zatiaľ čo pri Lane Del Rey, ktorú s nadšením „miluje“, alebo pri Billie Eilish mu zlatá lyžička v ústach zjavne neprekáža, u Adély z nej urobí zásadný výkričník.
Ak má byť rodinné zázemie relevantným kritériom hodnotenia umelca, malo by platiť rovnako pre všetkých. Inak nejde o princíp, ale o selektívne používanie pravidiel.
3. Úsmev monštra na záver
A po tridsiatich siedmich minútach takéhoto mlátenia príde veľké finále. Gumimacko odloží kladivo, nasadí nevinný pohľad a zahlási: „...nechcem tým nejak akože posielať hejt na Adélu, ako vravím, ja proti nej nič osobné samozrejme nemám...“. A v druhom videu to ešte zaklincuje tým, že on vlastne vôbec neútočil na ňu, ale len na to, ako o nej píšu médiá.
Úsmev, prosím. Cvak. Hororová šou sa skončila.
Ale áno, Gumimacko. Vydymil si nám oči dymovnicou tak dobre, že už takmer nevidíme, čo sa v tých videách skutočne odohralo. Kosti si polámal kladivom, no na záver vysvetlíš, že si vlastne iba naprával zle zrastenú zlomeninu. Ty si predsa najšikovnejší chirurg v meste a všetko, čo robíš, je nevyhnutné.
Čitateľský workshop na úplný záver: Otestujte si svoj radar na Gumimackov
Teraz, keď už poznáte Gumimackovu výbavu zblízka, poďte si vyskúšať malý tréning v teréne. Predstavte si, že ten istý scenár – dymovnicu, masážny nástavec aj ťažké kladivo na bohatých rodičov – by niekto vytiahol na najväčšie ikony svetovej hudby.
Ako by vyzerala „objektívna“ recenzia v štýle Úhybného Gumimacka? Nasledujúce verdikty sú, samozrejme, vymyslenou ukážkou toho, ako by sa jeho kritériá dali uplatniť na iných umelcov.
Lady Gaga (Stefani Germanotta): Narodila sa v manhattanskej rodine úspešného podnikateľa, chodila na drahú súkromnú školu a vyrastala na Upper West Side.
Gumimackov verdikt: „Akože, na klavíri hrať vie, ale keď máte za zadkom manhattanský byt a rodičov z biznisu, ten jej boj o miesto na slnku pôsobí trochu ako luxusné safari.“
Radiohead: Členovia kapely sa stretli na súkromnej chlapčenskej škole v anglickom Abingdone.
Gumimackov verdikt: „Jasné, OK Computer je kultový album, ale spievať o odcudzení v modernom svete z prostredia prestížnej britskej školy je vlastne len taká akademická póza.“
Iron Maiden (Bruce Dickinson): Spevák metalovej legendy študoval na internátnej škole Oundle a v civilnom živote pilotuje dopravné lietadlá.
Gumimackov verdikt: „Hlas má silný, ale keď si medzi koncertmi odskočíte do kokpitu Boeingu, ťažko vám niekto uverí tú pravú robotnícku rebéliu.“
Znie to absurdne, však? Presne tak.
Keď nabudúce narazíte na internete na samozvaného hudobného teoretika, ktorý vám s kamennou tvárou rozpráva o tom, kto má a kto nemá právo robiť hudbu, prežeňte jeho slová cez tieto tri kontrolné otázky:
Rodičovský filter: Hodnotí ten človek naozaj pesničku, spev a produkciu, alebo namiesto hudby lustruje daňové priznanie rodičov a účet za školné?
Dvojaký meter: Platí jeho prísne pravidlo o „zlatej lyžičke“ pre všetkých umelcov rovnako, alebo ho vyťahuje len na tých, ktorí mu nesedia do scenára, zatiaľ čo pri svojich obľúbencoch nad tým mávne rukou?
Skúška Všehomírom: Ak by zajtra z hudobnej histórie zmizli všetci umelci, ktorí nevyrastali v chudobe, zostalo by v playlistoch vôbec niečo, alebo by sme prišli o polovicu svetovej hudby?
Ak pri niektorom videu alebo článku zistíte, že autor namiesto hudby rieši rodokmeň umelca a na záver sa sladko usmeje, že to vlastne „nemyslel v zlom“, gratulujeme. Práve ste v divočine hejtu úspešne identifikovali Úhybného Gumimacka.