Vieš, čo tým myslím? Taký ten detský, hladký zúbok, čo ti narastie zadarmo, ale iba na také dočasné mudrlantské pochrumkanie. Nič ťa pri tom nebolí, nemusíš kvôli tomu prebdieť ani jednu noc a vyzeráš s ním strašne roztomilo. On si teraz myslí, že ním rozlúskne celý náš život.
A pritom ten jeho veľký prerod trval presne desať minút včera večer v kuchyni.
Miešal si ten svoj vychladnutý čaj, zrazu na mňa hodil hlboký pohľad, akoby práve objavil Ameriku, a slávnostne mi oznámil, že mu to všetko došlo, že doteraz riešil iba samé totálne blbosti. A že konečne pochopil, čo potrebujem, a odteraz to už medzi nami bude navždy iné.
Normálne žiaril z toho, aký je zrazu vyrovnaný a nad vecou. A ja som sa naňho pozerala od linky a prišlo mi ho až ľúto, lebo on tomu fakt veril.
Ale prosím ťa, Zuzana, nebuď naivná! To je blbosť. Nikto sa nevie zo dňa na deň zmeniť. Keď si uvedomí, tak si aj „oduvedomí“. Počkaj do piatka, príde zničený z roboty, a keď zistí, že som zase zabudla kúpiť ten jeho obľúbený syr, zase budeme presne tam, kde sme boli… v pondelok. Alebo keď budem mať ja blbý deň a zabudnem sa naňho usmievať ako na malé dieťa...
OK. Pípa mi mikrovlnka. Čau. Aj tebe dobrú chuť a pekný deň!