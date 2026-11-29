No áno. Že vraj načo si odkladať bokom na horšie časy, keď teraz konečne slušne zarábame. A že rezerva je len pre ustráchaných ľudí, ktorí neveria, že im veci vyjdú. Tak, presne takto vyzerá jeho plán na náš spoločný rozpočet. V plátených topánkach čakáš na dážď a zimu.
A on mi to celé podal s takým úsmevom, akoby práve vynašiel recept na slobodu. Vraj si konečne začneme užívať prítomnosť a nebudeme sa zbytočne stresovať tým, čo možno nikdy nepríde.
Veď ja viem, Zuzana, že on to myslí dobre. Inak by som s ním nežila – čo si myslíš. Mne sa na tebe ten tvoj ľahký nadhľad páči – ty vždy vieš, ako žiť prítomný okamih. Ale aj ty si predsa vždy nechávaš zadné vrátka.
Ja ho nejako musím naučiť, že má mať zodpovednosť za nás oboch. Jemu akosi nedochádza, že už nežije sám a iba za seba. A ja už chcem dieťa...
Pípa mikrovlnka. Bežím. Čau a pekný deň!