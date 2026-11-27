Dobré ráno, pán Klišejski! Espresso bez mlieka?
Dvojité. Ďakujem.
Ako ste sa dnes vyspali?
Štvrtkové rokovanie v Národnej rade nabralo spád. Poslanci až do večera debatovali o návrhu na zrušenie trestného činu prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody. Opozičné hnutie (PS) na tlačovej konferencii ostro kritizovalo snahu zrušiť takzvané prikrmovanie cez pozmeňujúci návrh. Podpredseda parlamentu (Gašpar, Smer-SD) však na brífingu deklaroval, že vládne zákony majú naďalej podporu sedemdesiatich deviatich poslancov. Karty sú tak rozdané jasne.
Prepáčte, ale tento týždeň som zachytil videá, kde Kaliňák riadne nakopal prezidenta, že by zradil aj najbližších. A ministri sa verejne hádajú o eurofondy. Ako môže mať koalícia úplnú jednotu a sedemdesiatdeväť hlasov, keď sa medzi sebou takto trhajú?
V konečnom dôsledku ide o širšie súvislosti a celkový kontext vládnutia. Na politickej scéne sa navyše rozpútala ďalšia búrlivá diskusia. Podpredseda parlamentu a predseda koaličnej strany (Danko, SNS) nenechal na mimoparlamentnom hnutí (Republika) nitku suchú. Dôvodom je video jej členky z počítačovej hry, ktoré vyvolalo vlnu nevôle. Široká verejnosť zostala v šoku. Padali ostré slová a výzvy na dištancovanie.
Mhm.
Ani v opozičnom tábore však nie je pokoj. Poslanec a líder opozičného hnutia (Šimečka, PS) si na tlačovej konferencii posvietil na majetky bývalého poslanca (Andrej Kolesík, Smer-SD). Do toho zasiahol bývalý premiér a predseda opozičného hnutia (Matovič, Slovensko), ktorý otvoril otázku budúcej povolebnej spolupráce progresívcov s koaličnou stranou (Hlas-SD). Situácia tak vzbudzuje vážne otázniky. Ďakujem, to je pre Vas. Dovidenia.
Počkajte.. a čo si teda o tom celom máme myslieť? Ako to vidite vy?
Nuž, no.... Tak, je potrebné sa na to pozrieť na základe toho, že tí, čo sú v koalícii, naďalej koalične vládnu, avšak opozícia by sa mala podľa toho zamerať na širšie súvislosti, aby si zamedzila opozičnú nečinnosť. Lebo, na základe toho, že keď sú v hre viaceré scenáre, mohla by oponovať naďalej.
Eh?
Totiž, keďže na svetlo sveta vyplávali šokujúce skutočnosti, ak politickí aktéri pozerajú na parlamentný svet ináč, než tí v koalično-opozičnom priestore okolo nich, zostáva len dúfať, že si okolo seba spravia nastavenia vzájomných stykov a adekvátne si urobia poriadok medzi sebou. Čas ukáže, či sa ľady pohnú. Situáciu naďalej monitorujeme. Dovidenia
Aha. Pekný deň vám prajem.