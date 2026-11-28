Dobré ráno, pán Klišejski. Dnes trochu neskôr.
Espresso. Bez mlieka. Dvojité. A jeden croissant. Situácia si vyžaduje celkový nadhľad.
Nech sa páči. Ako nám dopadol týždeň?
Uplynulý pracovný týždeň sa uzavrel do dokonalej kruhovej symetrie. V utorok koalícia v parlamente presadila zrušenie voľby poštou zo zahraničia sedemdesiatimi deviatimi hlasmi. Presne v piatok sa tá istá téma vrátila v podobe výzvy študentov smerom k prezidentovi, aby zákon nepodpísal. Začiatok a koniec týždňa sa tak zrkadlovo prepojili.
Mhm. A čo v tom Bruseli?
Mimoriadny samit Európskej únie o sedemročnom rozpočte priniesol nočné rokovania a ostrú výmenu názorov. Dohoda sa zatiaľ nezrodila, keďže členské štáty sú rozdelené do troch táborov. Premiér však na brífingu deklaroval, že Slovensko patrí medzi priateľov kohézie, je pripravené na kompromisy a ostane čistým prijímateľom. Z môjho pozorovania vyplýva, že kým v domácich správach dominovalo od utorka do štvrtka slovo „prikrmovanie“ s celkovým počtom štyridsaťdva výskytov, v piatok ho na európskej úrovni presne vyvážilo slovo „kompromis“.
Prepáčte, ale ak premiér v Bruseli hovorí o priateľoch kohézie a kompromisoch, ako to ladí s tým, čo som tento týždeň počul v domácich videách – že Brusel nám chce diktovať a brať peniaze?
V konečnom dôsledku ide o širšie súvislosti a celkový kontext vyjednávania. Aj na domácej scéne v piatok naďalej padali ostré slová. Opozičné hnutie (PS) si na tlačovej konferencii posvietilo na ministra vnútra (Šutaj Eštok, Hlas-SD) pre údajné šikanovanie podnikateľov. Predsedníčka mimoparlamentnej strany (Remišová, Za ľudí) zase vo foyeri parlamentu nenechala na ministrovi životného prostredia (Taraba, nom. SNS) nitku suchú. Do toho vyšiel novembrový prieskum preferencií, v ktorom by koalícia opozičných strán (PS a Demokrati) skončila prvá, kým jedna z koaličných strán (SNS) by sa do parlamentu nedostala. Karty sú tak rozdané jasne.
Ďakujem, to je pre vás. Dovidenia.
Počkajte... Ale čo to celé, tie vaše počty slov a uzavreté kruhy, vlastne znamená pre bežného človeka?
Nuž, no... Tak... Je potrebné sa na to pozrieť na základe toho, že tí, čo sú v koalícii, naďalej koalične vládnu v symetrii utorka a piatka, avšak opozícia by sa mala podľa toho zamerať na celkový kontext, aby si zamedzila neúspech v prieskumoch na základe toho, že keď sú v hre viaceré kompromisy, mohla by oponovať naďalej.
Eh?
Totiž, keďže na svetlo sveta vyplávali šokujúce skutočnosti, že opoziční politickí aktéri pozerajú na prikrmovanie a kohéziu ináč, než tí v koalično-opozičnom priestore okolo nich, zostáva len dúfať, že si medzi sebou nastavia tie mechanizmy konštruktívnych prienikov a strategických konsenzov. Čas ukáže, či sa ľady pohnú. Situáciu naďalej monitorujeme.
Jasné... No tak: Pekný víkend vám prajem.
Zdroje:
Teraz.sk: Mimoriadny rozpočtový samit EÚ je o hľadaní kompromisov
Správy STVR: Premiér Robert Fico odcestoval do Bruselu na mimoriadny samit EÚ
TA3: Samit o rozpočte sa skončil predčasne, lídri EÚ chcú dohodu do konca roka
Progresívne.sk: To, čo dnes vláda robí podnikateľom pri goAML, mohla byť pársekundová maličkosť
Naše Košice: Tlačová konferencia Veroniky Remišovej k aktuálnym politickým témam
Správy STVR: Prieskum Focus vidí na čele koalíciu PS a Demokratov