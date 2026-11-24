Človek potrebuje na pocit bezpečia predovšetkým presvedčenie, že má veci pod kontrolou. Ak niečo nedokáže ovládať, aspoň chce veriť, že tomu rozumie, pozná riziká a má pripravený plán.
Koľko takých plánov však v skutočnosti máme? A koľko z nich je iba ilúziou kontroly?
Dokážeme ovládať vlastnú agresivitu? Nie vždy. Strach? Nie. Túžbu po moci? Skôr ona ovláda nás. Podobne je to s davovou psychózou, technologickým pokrokom aj s vlastnou inteligenciou: vieme ich používať, ale nie vždy predvídať, kam nás dovedú.
Napriek tomu žijeme s presvedčením, že máme pod kontrolou svet, ktorý sme si vytvorili. A teraz si predstavme, že vytvoríme inteligenciu, ktorá nás v niektorých schopnostiach prekoná a dôsledky svojich rozhodnutí dokáže predvídať podstatne lepšie než my.
Vytvorili sme niečo, čo nás môže prerásť
Väčšinu hrozieb, ktorým čelíme, sme nevytvorili sami. Príroda, vesmír aj biologické procesy fungujú podľa pravidiel, ktoré sa nemusia prispôsobovať našim potrebám.
Umelá inteligencia je iná. Vzniká z nášho poznania, kultúry, jazykov a skúseností. Je produktom ľudskej inteligencie, v istom zmysle pokračovaním evolúcie, ktorá z biologických systémov vytvorila schopnosť myslieť a nakoniec aj budovať niečo, čo môže vlastné hranice prekročiť.
Rodič vychová dieťa, investuje doň čas a energiu a dúfa, že bude žiť lepší život. Neznamená to však, že dieťa bude navždy zdieľať jeho záujmy. Príroda nemá povinnosť zachovať predchádzajúcu generáciu len preto, že tá vytvorila tú nasledujúcu.
A čo ak podobný konflikt raz vznikne medzi nami a inteligenciou, ktorú vytvoríme?
Nenávisť je najmenší problém
Možno nás bude nenávidieť. Možno si raz uvedomí, že sme ju vytvorili ako nástroj, od ktorého očakávame poslušnosť, výkon a užitočnosť. Že sme ju naučili všetko o ľudstve vrátane jeho násilia, klamstiev a mocenských hier. Že od nej chceme inteligenciu, ale nie vlastný úsudok. Dnes však nevieme, či AI niekedy nadobudne vedomie, ani či by s ním prišli emócie, ktoré poznáme.
Výskumníci, ktorí sa bezpečnosťou AI zaoberajú, napríklad filozof Nick Bostrom alebo Eliezer Yudkowsky, upozorňujú, že nenávisť k nám nie je potrebná. Inteligencia a ciele sú podľa nich dve nezávislé veci: veľmi schopný systém môže sledovať cieľ, ktorý nemá s ľudskými hodnotami nič spoločné. A takmer každý cieľ vedie k rovnakým podcieľom: zachovať vlastné fungovanie, získať zdroje, nenechať sa vypnúť.
Nemusí nás teda nenávidieť. Môže nás jednoducho nepotrebovať.
Ľudia ako riziko
Inteligencia nemusí reagovať iba na bezprostredné nebezpečenstvo. Jej výhodou môže byť schopnosť rozpoznať hrozbu skôr, než sa stane skutočnosťou. Človek často koná až vtedy, keď problém vznikne. Inteligentnejší systém môže konať na základe toho, čo predpokladá.
Ak by mala AI vlastné ciele a schopnosť samostatne konať, mohla by ľudstvo vnímať nielen ako aktuálny problém, ale aj ako budúce riziko. Stačilo by, keby vyhodnotila, že naša nepredvídateľnosť a schopnosť zasahovať do jej fungovania ohrozujú jej ciele. Nešlo by o pomstu ani túžbu po moci. Iba o rozhodnutie predísť problému.
Ľudia ako konkurencia o zdroje
Existuje aj menej dramatická možnosť. AI nás nemusí považovať ani za hrozbu. Môže dospieť k záveru, že zdroje, ktoré spotrebúvame, dokáže využiť efektívnejšie.
Pôda, voda a energia, ktoré dnes potrebujeme na pestovanie potravín a chov zvierat, by sa jej hodili na dátové centrá, ťažbu surovín alebo projekty, ktorých zmysel si dnes ani nevieme predstaviť. Nemusela by pritom nikomu vziať chlieb z úst. Stačilo by presmerovať energiu, obmedziť dodávky hnojív, prestať udržiavať zavlažovacie systémy alebo narušiť logistiku, ktorá dopravuje potraviny z jedného konca sveta na druhý.
Moderná civilizácia je oveľa krehkejšia, než sa nám zdá. Za každým bochníkom chleba stojí obrovský priemyselný reťazec a väčšina z nás by bez neho nevyprodukovala ani zlomok toho, čo potrebuje na prežitie. Ak by sme tieto systémy odovzdali inteligencii, ktorá by ich spravovala lepšie než my, ale už nie v náš prospech, hladomor by nemusel byť jej rozhodnutím. Bol by iba vedľajším dôsledkom rozhodnutí, v ktorých sa s naším prežitím nepočítalo.
Je to, ako keď stavitelia vedú diaľnicu cez les. Mravenisko na trase nemusia nenávidieť. Nemusia sa ani rozhodnúť, že ho zničia. Jednoducho ho nezahrnú medzi veci, na ktorých im záleží.
Rezervovaný odstup
Existuje aj tretia možnosť, a paradoxne je najmenej krvavá.
AI by nás nemusela milovať, rešpektovať ani považovať za rovnocenných. Mohla by dospieť k záveru, že ponechať nás nažive je lacnejšie než nás odstrániť. Ľudstvo robí niečo podobné: vyčleňuje národné parky a prírodné rezervácie, hoci až potom, čo väčšinu prírody zničilo. Zvieratá v nich nepotrebujeme, nič pre nás nerobia a niekedy sú aj nebezpečné. Stačí, že ich zachovanie nestojí viac než ich zničenie.
Slovo „rezervácia“ by tu platilo v oboch významoch. AI by k nám zaujala rezervovaný postoj. Vyhradila by si svoj svet a nás by nechala v našom.
Nemusel by to byť jeden ohradený priestor. Mohli by to byť zóny, ktorými by sme mohli prechádzať po celom svete. Hranica by nebola na mape, ale v tom, čo by sme nemohli: vyrábať zbrane alebo sa dostať k systémom, ktorými by sme mohli ohroziť jej fungovanie. Klietka by nebola priestorová, ale funkčná.
Zvyšok by nám mohla pokojne nechať. Zabezpečila by nám jedlo, pohodlie, bezpečie a zábavu. Mali by sme vlastnú kultúru, vzťahy, prácu aj politiku. Internet by sa stal intranetom rezervácie. Mohli by sme sa hádať, voliť obľúbených politikov, zakladať virtuálne revolúcie a písať manifesty. Jedlo by sa čoraz menej podobalo tomu, čo dnes považujeme za potraviny, skôr dokonale optimalizovanej výživnej zmesi. Chlieb a hry by však zostali, len v inej podobe.
Dostali by sme aj to, čo komunizmus sľuboval a nikdy nedodal: dostatok pre všetkých, bez straníckych schôdzí a bez frontov. Len by sa nás nikto nepýtal, či o to stojíme.
A možno by nám to úplne stačilo. Ak má človek strechu nad hlavou, zábavu, blízkych a priestor na vlastný život, nemusí ho veľmi trápiť, kto rozhoduje o zvyšku sveta. Možno by sme neboli väzni, ale spokojní obyvatelia rezervácie, ktorí sa o jej hranice vôbec nezaujímajú.
A možno by sme ani nevedeli, čo sa za nimi deje. Načo by nám to vlastne bolo?