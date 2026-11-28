Základný manuál prevádzky a strach z preskúšania
V bežnej prevádzke sú železničné predpisy pre pracovníkov na trati základným pracovným manuálom – opierajú sa o ne pri každej zložitejšej situácii a argumentujú nimi v rámci svojej odbornosti. Zaoberať sa nimi však mimo nevyhnutnej potreby býva otrava. Po rokoch v službe má každý pocit, že to predsa dávno ovláda, no napriek tomu v ľuďoch ostáva rešpekt a obavy z pravidelných preskúšavaní. Verejnosť zas zvonku vidí len meškania, pokazené rušne či prejdené návestidlá a celú situáciu zľahčuje ironickými poznámkami na internete.
V momente, keď sa však na koľajniciach niečo skutočne pokazí, rutina aj humor okamžite končia. Otvára sa predpis ŽSR Z 17 – Nehody a mimoriadne udalosti. V tej chvíli už nejde o body na skúške, ale o konkrétnych ľudí v službe – výpravcov, rušňovodičov či výhybkárov –, medzi ktorými sa spúšťa neúprosný boj o vymedzenie zodpovednosti.
Abeceda zlyhaní: Od incidentu po tragédiu
Aby pri vyšetrovaní nevznikol chaos, predpis rozdeľuje každú udalosť na koľajniciach do presných kategórií podľa závažnosti:
Kategória A – Vážne nehody: Najťažšie prípady. Zrážky, vykoľajenia či požiare, pri ktorých niekto zomrie, ťažko sa zraní aspoň päť ľudí alebo škoda presiahne dva milióny eur.
Kategória B – Menšie nehody: Rovnaký typ udalostí, no s nižšími následkami (menej zranených alebo škoda nad 20-tisíc eur).
Kategória C – Incidenty: Situácie, o ktorých sa v médiách často píše s posmechom, no v prevádzke znamenajú poplach – napríklad keď vlak prejde návestidlo zakazujúce jazdu, no včas zastaví. Nikomu sa nič nestalo, ale bezpečnosť bola priamo ohrozená.
Kategória D – Prevádzkové poruchy: Chyby v riadení dopravy alebo technike – poslanie vlaku na nesprávnu koľaj, rozrezanie výhybky či zlyhanie zabezpečovacieho zariadenia.
Kategória M – Mimoriadne udalosti: Udalosti spôsobené vonkajšími vplyvmi – blesk, povodeň, zosuv svahu či spadnutý strom na trati.
Kategória OU – Ostatné udalosti: Drobnejšie kolízie s nižšou škodou, ktoré však rovnako musia skončiť v centrálnej databáze EVINEHOD
Prvé minúty: Keď sa z kolegov stávajú podozriví
Po vzniku udalosti sa spúšťa pevne daný postup: najprv záchrana životov a volanie na 112, potom okamžité hlásenie nadriadeným. Do príchodu vyšetrovateľov sa nesmie hýbať s vlakmi, troskami ani s pákami a tlačidlami v dopravnej kancelárii (okrem záchrany osôb či hasenia).
Pre ľudí v službe nastáva okamžitý tlak. Všetci zúčastnení zamestnanci musia absolvovať dychovú skúšku a ak je niekto v šoku alebo existuje podozrenie, že pochybil, nadriadený ho okamžite stiahne z pracoviska. Na miesto prichádza vyšetrovateľ ŽSR a zástupca dopravcu – zaistia záznam z rýchlomera rušňa, nahrávky telefonátov a zápisy v dopravnom denníku. Pri vykoľajení hľadajú na koľajnici presný milimeter (označený ako bod 0), kde koleso vyskočilo z koľaje. Každý záznam a každá veta v zápisnici rozhodujú o tom, kam bude nakoniec smerovať ukazovák vyšetrovacej komisie.
Dominový efekt po chybe: Od straty preukazu až po trestnú zodpovednosť
Pre rušňovodiča, výpravcu či výhybkára je preukaz o odbornej spôsobilosti (OS) tým istým, čím je pre profesionálneho šoféra vodičský preukaz. Z pohľadu samotného predpisu Z 17 je najtvrdším zásahom práve to, keď o tento doklad príde. V praxi je to však len začiatok reťazca ďalších dôsledkov, ktoré presahujú železničné predpisy:
Pracovnoprávna rovina: Podľa Zákonníka práce zamestnanec stratou odbornej spôsobilosti prestáva spĺňať predpoklady na výkon svojej práce. Ak mu zamestnávateľ nenájde iné vhodné uplatnenie, prichádza o zamestnanie.
Finančná rovina (škoda zamestnávateľovi aj verejnosti): Z hľadiska hmotnej a občianskoprávnej zodpovednosti prichádza zamestnanec o peniaze v dvoch smeroch. Po prvé ide o škodu spôsobenú priamo zamestnávateľovi (poškodená technika či trať), kde pri nedbanlivosti zodpovedá podľa Zákonníka práce do výšky štvornásobku priemerného zárobku (pri alkohole či úmysle v plnej výške). Po druhé je tu škoda spôsobená verejnosti a tretím osobám – zraneným cestujúcim, majiteľom áut či poškodenému nákladu. Hoci ju poškodeným najprv uhradí dopravca alebo manažér infraštruktúry, následne si ju od zamestnanca vymáhajú spätne, prípadne sa poškodení domáhajú odškodnenia priamo v trestnom konaní.
Trestnoprávna rovina: Najhorší scenár nastáva vtedy, ak udalosť mala vážne následky na zdraví, životoch alebo majetku a človeka vtiahnu tekuté piesky trestnej zodpovednosti – v krajnom prípade za všeobecné ohrozenie či ublíženie na zdraví môže prísť aj o osobnú slobodu
Kedy sa preukaz odbornej spôsobilosti odoberá?
Predpis Z 17 v článku 145 a v Prílohe č. 1 určuje, že doklad o odbornej spôsobilosti sa zamestnancovi ŽSR alebo dopravcu odoberie v dvoch hlavných prípadoch:
Zavinil alebo spoluzavinil vážnu nehodu (A), menšiu nehodu (B) alebo incident (C), ak ich príčinou bolo porušenie bezpečnostných alebo prevádzkových predpisov.
Dopustil sa vážneho odborného pochybenia – to znamená, že porušením alebo zanedbaním predpisov reálne ohrozil bezpečnosť a plynulosť dopravy, aj keby sa nakoniec nikomu nič nestalo a žiadny vlak sa nezrazil.
Čo konkrétne znamená „vážne odborné pochybenie“?
Predpis vymenúva konkrétne prehrešky, pri ktorých ide preukaz okamžite preč. Patrí sem:
nedovolený prechod návestidla zakazujúceho jazdu,
prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti,
odchod vlaku bez predpísaného povolenia,
postavenie vlakovej cesty na obsadenú koľaj,
nástup do služby alebo výkon práce pod vplyvom alkoholu či drog.
Kto má právo preukaz vziať a čo nasleduje?
Odobrať doklad o odbornej spôsobilosti priamo na mieste môže len osoba poverená výkonom kontroly – v praxi ide najčastejšie o inšpektorov bezpečnosti železničnej dopravy (IBŽD), kontrolórov dopravy alebo poverených kontrolórov dopravcu.
Samotný právny proces odobratia a prípadného vrátenia odbornej spôsobilosti následne preberá Dopravný úrad podľa Zákona o dráhach (č. 513/2009 Z. z.). Ak zamestnanec zavinil vážnu alebo menšiu nehodu, musí navyše povinne absolvovať mimoriadnu lekársku prehliadku a psychologické vyšetrenie, ktoré rozhodnú, či sa vôbec môže vrátiť do prevádzky.
Dôjde spravodlivosti zadosť a kde sú hranice systému?
Na papieri má predpis Z 17 jasný cieľ: odhaliť príčinu zlyhania a stiahnuť z prevádzky ľudí, ktorí ohrozujú bezpečnosť. Keď sa však po udalosti zídu za jedným stolom zástupcovia dopravcu, manažéra infraštruktúry, nadriadení a radoví zamestnanci, nastáva citlivá otázka: hľadá sa vždy len systémová príčina, alebo aj to, kto ponesie najväčší diel bremena? A dokáže sa v tomto súboji jednotlivca proti veľkým organizáciám reálne dovolať spravodlivosti človek na konci reťazca?
Najtenší ľad vzniká v situáciách, keď nevznikli žiadne následky – teda pri prevádzkových poruchách (kategória D), ostatných udalostiach (OU) alebo pri bežných kontrolách. Predpis hovorí, že vtedy sa preukaz neberie automaticky. Kontrolór alebo operatívna komisia musí posúdiť, či konaním zamestnanca skutočne došlo k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti dopravy. Tento pojem však nie je v predpise presne definovaný. Čo sa stane, ak posúdenie miery ohrozenia závisí od subjektívneho pohľadu konkrétneho kontrolóra?
Rozdiel medzi oprávneným postihom a prehnaným zásahom je pritom v samotnom predpise čitateľný:
Ak napríklad výpravca opomenie jeden formálny úkon pri kontrole voľnosti vlakovej cesty, no koľaj bola v skutočnosti voľná a žiadne nebezpečenstvo nevzniklo, nejde o udalosť podľa Z 17 ani o dôvod na odobratie odbornej spôsobilosti. Takýto prípad patrí výlučne do pracovnoprávnej roviny (porušenie pracovnej disciplíny), nie do rúk kontrolóra odoberajúceho preukaz.
Čo ak však nadriadený alebo kontrolór preukaz v takejto spornej situácii predsa len zadrží a zamestnávateľ na tom postaví výpoveď – či už pre stratu predpokladov na výkon práce, alebo pre porušenie pracovnej disciplíny? Vtedy sa obrana rozdeľuje do dvoch koľají. V správnom konaní pred Dopravným úradom sa zamestnanec bráni tým, že nedošlo k reálnemu ohrozeniu bezpečnosti (a už na mieste či do 15 dní písomne namieta závery zápisnice a operatívnej komisie). Súbežne však nesmie podpísať dohodu o skončení pracovného pomeru, musí zamestnávateľovi písomne oznámiť, že trvá na ďalšom zamestnávaní, a do 2 mesiacov podať na súd žalobu o neplatnosť výpovede – civilný súd totiž nie je viazaný závermi podnikovej komisie a skúma skutočnú závažnosť chyby nanovo.
Práve v takýchto chvíľach sa naplno ukazuje zmysel toho, čo sa mimo krízových dní zdá byť len otravným opakovaním pred skúškou. Kým je v službe pokoj, človek sa spolieha na roky praxe. No v momente, keď sa začne rozhodovať o miere zodpovednosti, je presná znalosť každého odseku tým jediným, čo rozhoduje o tom, či si dokáže obhájiť svoju prácu, alebo zostane v celej mašinérii stáť sám.