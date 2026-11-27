Tá žuvačka nie je dobre vyžutá.
Vypľul ju jeden ujo robotník, ktorý chodil s inými do lesa, lebo sa mu niečo divné stalo s ústami. A tí druhí ujovia na neho kričali, lebo si mysleli, že sa otrávil nejakým jedom z lesa.
Lebo on nebol ešte hladný, ale aj tak nazeral do tašky. Do takého jedlového vrecúška. Taká malá krabička, ale všetko sa tam zmestilo, aj viac. A videl tú žuvačku, tak si ju dal.
Dala mu ju tam jeho dcéra. A keď mu ju dala, vravela, aby ju nežul sám, iba keď bude s inými. Lebo modré žuvačky farbia jazyk aj celé ústa. No. Ale to mu nepovedala. Iba sa smiala.
A ujo sa potom nahneval na ňu a vypľul ju rovno na veľký zelený list a nechal ju tam samú.
No a potom tej žuvačke prišlo ľúto a z toho smutného pocitu zrazu celá ožila. Už bola modrá, a tam bola taká strašná zima, že ešte viac zmodrela.
Skúšala nahovoriť lesné zvieratá, aby ju trochu žuli, ale oni ju tiež vypľuli na tie listy, keď sa im nedala prehltnúť. Zvieratá chcú všetko hneď len zožrať. Celé.
Tak tam bola celá ľadová od zimy a začala sa zakrúcať do listu a zalepila mu obe strany, takže na ňu nepršalo. A bolo jej teplejšie, lebo ani vietor nefúkal, tak to dobre zalepila. A vtedy na to prišla a hneď sa začala plaziť do dediny.
Lebo už vie, že môže opravovať defekty, deťom na bicykloch! Potrebuje prácu. Chce prísť sem do škôlky.
Teraz sa plazí na pumpu a tam bude stopovať autá. Ale musí sa plaziť iba po čistom asfalte, aby sa nezašpinila od prachu a od piesku.
Lebo potom by už vôbec nelepila.