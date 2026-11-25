Za veľkou studenou horou stál raz taký jeden starý strom. Všade okolo neho bolo mokré lístie. A mach a nikto tam nechodil, lebo to bolo ďaleko od ruky. Aj od nôh. Asi tristo kilometrov.
Ale potom, keď tadiaľ išli traja silní horári, tak mali také veľké sekery. Nebáli sa ani vlka, ani medveďa, ale keď pozreli na ten starý strom, tak im od strachu spadli čiapky z hlavy. Lebo na dreve tam rástli také biele vlasy. A boli strašne studené a ešte aj pichali. A nikde nebola žiadna hlava, ani oči, ani nos. Iba tie vlasy trčali. Horári utiekli preč. Lebo nevedeli, čo to je.
Ale ja viem. Pod tým lístím kedysi spal Ľadový obor. Bol strašne veľký. Väčší než všetky stromy v lese dokopy. Dlho spal. Celú zimu. Ale raz vyšlo horúce slnko a obra roztopilo na vodu, a on sa celý vylial do zeme. Iba tie vlasy si tam zabudol. Ostali visieť na konári, lebo sa neroztopili.
A keď v lese zapadne slnko, tak tie vlasy ožijú a potichučky sa plazia. Oni lezú cez lístie a potom aj cez cestu. A prídu až do dediny, ale nikto ich nevidí ani nepočuje. Lebo je tma a oni len tak trošku šuštia a vŕzgajú, aby ich nikto nepočul – ani psy.
A tie vlasy hľadajú, komu by v noci vliezli pod perinu. Aby sa mu omotali na hlavu a tam žili. Ale každému vždy zamrzne jazyk, aké sú ľadové. A začne tak silno utekať, že vlasy spadnú na cestu. Lebo on nemôže kričať, lebo mu zamrzli aj hlasovky. Hlasivky.
Tak tie vlasy nie sú rady, lebo sa musia odplaziť naspäť do tej hory.
A najviac sa boja malého chlapca, ktorý má v brušku teplý dych. Keď sa poriadne nadýchne a spraví: FÚÚÚ!, tak sa tie vlasy roztopia. Zostane z nich iba studená mláka.