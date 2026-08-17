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16. aug 2026 o 13:40
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Ďalšia hádanka, tentoraz politická. Zo života.

Stretnú sa piati slovenskí dôchodcovia na pive. Fero, Ondro, Ďuro, Edo, Jožo.

Ján Škerko
Ján Škerko Bloger
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Diskusia  (16)

Ondro vraví: „Tá banda korupčnícka, čo nám tu teraz vládne na čele s Ficom, len kradne a nikto ich nezavrie.“

Fero oponuje: „A kde sú dôkazy, že kradnú? Žijeme v právnom štáte, stále tu máme súdnictvo, tak by sme to mali nechať na nich.“

Ďuro vraví: „Ale prosím ťa, aké súdnictvo? To je štát v štáte, celé súdnictvo je iba taký cech – podplácanie, službičky. A korupcia tu je, veď odkedy sú tu títo, tak sa v rebríčku vnímania korupcie prepadáme stále nižšie a nižšie. Za Matoviča to nebolo, toho sa báli, lebo povedal 'padni komu padni' a veľa z nich dal zavrieť. A aj výber daní bol lepší. A pomáhal rodinám. Ale progresívci na čele s Čaputkou sa tlačili a čo sa stalo? No znovu prišiel Fico.“

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Ďuro s Ferom našli prienik a striedavo nadávajú na Matoviča a častujú ho rôznymi prívlastkami.

Edo sa zapojil do rozhovoru poznámkou, že Čaputová bola len slúžkou Bruselu a čert nám ju bol dlžný, a dodal: „Progresívci v Bruseli aj s tou Ursulou nám tu chcú diktovať tie ich progresívne blbosti, púšťajú do EÚ všelijakých neprispôsobivých migrantov, ktorí sú kultúrne úplne uletení, a potom to tak dopadá.“

Ďuro dal za pravdu Edovi a povedal, že progresívci absolútne nerozumejú človeku. Fero sa uškrnul a Jožo súhlasne pritakal.

Jožo poznamenal: „Pomaly sa človek v takom Nemecku bojí vyjsť po zotmení na ulicu.“ A pokračuje: „Za socializmu bolo lepšie, bol poriadok, každý mal prácu, nebola taká kriminalita, človek k človeku si bol bližšie. A tie ceny, ako máme vyžiť... Mlieko stálo dve koruny, ľudia si pomáhali. Aj zdravotníctvo bolo lepšie. Dnes je každý doma zalezený, stará sa iba o seba, mladí chodia ako takí zombie s mobilom na uchu.“

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Ďuro oponuje: „Ja už som len čakal, kedy sa ten socializmus rozsype. Všade samá šeď, stagnácia, pretvárka, vonku sa hovorilo iné a doma iné. Ľudia už toho mali plné zuby.“

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Fero vraví: „A čo sa dosiahlo? Všetci nadávate na Fica, ale to sa už nikde nepíše, že sa stretol s Módím – s premiérom najľudnatejšej krajiny na svete. A ako jediný z celej EÚ! A to viete, že automobilka Jaguar pri Nitre patrí Indom? To už neviete. Tak preto sa s ním stretol. A nadávate aj na Pellegriniho, ale on sa stretol v Číne na najvyššej úrovni so Si Ťin-pchingom. A kde je Ursula? Tú ani nepozval.“

Ondro vraví: „Ale prosím ťa, pozval ho preto, aby vrazil klin do EÚ, aj tak z toho máme veľké guľové, tajtrlík.“

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A rozhovor pokračoval, gradoval, hlasy sa stupňovali, až Ďuro zahlásil: „Kašlite už na to, hovorme o inom. Fero, poraď, mám taký problém...“

No a teraz k tej hádanke: Čo myslíš, kto volí akú stranu?

Ján Škerko

Ján Škerko
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Kto som? To je zaujímavá otázka, ale nie na mňa. K tomu by sa mohli vyjadriť ľudia, čo ma poznajú. Ale ak mám predsa len napísat pár viet, tak som ako duchaplný vlk oháňajúci sa palicou. A dôchodca. Moje motto je: s pevnou, ostrou a jasnou mysľou vpred. Som človek, ktorý chce niekedy reagovať na dianie okolo nás. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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