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3. sep 2026 o 19:51
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Jeden čihy, druhý hota. Kde bude stáť rozdelené Slovensko, keď sa bude meniť Európa?

Zatiaľ čo Paríž a Berlín rozhodujú o smerovaní Európy, na Slovensku sa proeurópsky a suverenistický tábor delí takmer presne na polovicu. Otázka neznie, či sa Únia zmení – ale kde v tej zmene budeme stáť my.

Ján Škerko
Ján Škerko Bloger
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Po eurovoľbách 2024 má Slovensko v Európskom parlamente 15 kresiel. Rozdelenie hlasov prinieslo aj celkom pestré – a v niektorých prípadoch prekvapivé – frakčné zoskupenie. Kým jedna strana si upevnila silnú pozíciu v liberálnom tábore, dve najsilnejšie parlamentné strany na Slovensku (Smer a Hlas) v Bruseli paradoxne nepatria nikam.

Progresívne Slovensko voľby suverénne vyhralo so ziskom 27,81 % hlasov a šiestimi mandátmi – najsilnejšia slovenská delegácia v histórii. Za ním nasledoval Smer-SD s 24,76 % a piatimi kreslami, tretie miesto prekvapivo obsadila mimoparlamentná Republika s 12,53 % (dva mandáty) a o posledné dve miesta sa tesne podelili Hlas-SD a KDH, obe so ziskom okolo 7 % a po jednom mandáte. Se

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Progresívne Slovensko – Renew Europe. Logické a bezproblémové zaradenie do liberálnej frakcie, kde PS pôsobí od svojho vzniku.

Smer-SD a Hlas-SD – nezaradení poslanci (NI). Toto je najzaujímavejší príbeh volebného obdobia. Obe strany historicky patrili k európskym socialistom (S&D), no frakcia im v októbri 2023 pozastavila členstvo – dôvodom bol odklon od hodnôt sociálnej demokracie a spojenectvo s pravicovou SNS. Robert Fico po voľbách jasne povedal, že návrat do S&D podmieňuje právom strany na „suverénne postoje“ v otázkach vojny na Ukrajine, migrácie či práva veta. Kým sa tak nestane, obaja slovenskí zástupcovia zostávajú bez frakcie – a teda aj bez väčšiny výhod, ktoré členstvo v politickej skupine prináša (vplyv na legislatívu, rečnícky čas, posty vo výboroch).

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Republika – ESN (Europe of Sovereign Nations). Krajne pravicová frakcia okolo nemeckej AfD vznikla tesne po eurovoľbách 2024. Líder Republiky Milan Uhrík sa v nej rovno stal podpredsedom, druhý europoslanec strany Milan Mazurek k nej pôvodne nepatril, no v januári 2025 do ESN napokon tiež vstúpil – odvtedy je celá dvojčlenná delegácia Republiky súčasťou tejto frakcie.

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KDH – EPP. Návrat kresťanských demokratov do Európskeho parlamentu po jednom volebnom období bez zastúpenia priniesol štandardné zaradenie do Európskej ľudovej strany.

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A čo strany bez mandátu? SaS, Demokrati, Hnutie Slovensko (bývalé OĽaNO), Aliancia či SNS sa v roku 2024 do Európskeho parlamentu nedostali – SaS tesne, so ziskom 4,92 %, Demokrati získali iba 4,68 %. Kvórum pre eurovoľby na Slovensku je 5 % hlasov (rovnaké ako pri voľbách do Národnej rady). Ich európske frakčné príslušnosti (SaS smerom k ECR, Demokrati/Hnutie Slovensko/Aliancia smerom k EPP) sú tak skôr odkazom na predchádzajúce volebné obdobia než aktuálnym stavom – bez europoslancov totiž formálne členstvo v žiadnej frakcii nemajú.

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Aby sa dalo posúdiť, akú váhu majú slovenskí europoslanci vo svojich frakciách, oplatí sa pozrieť aj na aktuálne zloženie celého 720-členného (momentálne 717-členného, kvôli neobsadeným kreslám) Európskeho parlamentu. Rozloženie síl sa počas volebného obdobia mierne mení (prestupy poslancov, nové frakcie), aktuálny stav v polovici roka 2026 je približne takýto:

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Obrázok blogu

Rozdelenie slovenských voličov v zmysle proeurópsky tábor vs. suverenistický tábor.

Obrázok blogu

(PolitPro spaja výsledky všetkých relevantných prieskumov v danej krajine do jedného váženého priemeru.)

Kam teda kráčame?

​Ak má mať naša prítomnosť v Európskej únii zmysel, nemôže sa končiť pri tom, že raz za päť rokov odovzdáme hlas a potom sledovať, kto si v Bruseli sadne do akého kresla. Žijeme v dobe, kedy sa Únia zásadne transformuje – rieši sa bezpečnosť, konkurencieschopnosť aj samotné pravidlá fungovania.

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​Slovensko na tejto križovatke stojí s rozdelenou delegáciou bez spoločnej stratégie, kde každý ťahá na svoju stranu. Lenže politika, v ktorej si namiesto hľadania spojenectiev a reálneho vplyvu radšej vyberáme hlasné vyhlásenia pre domáce publikum, nás posúva mimo hlavného diania. Výsledok je prostý: zatiaľ čo ostatní pri stole rokujú o našej budúcnosti, my riskujeme, že budeme opäť len sedieť na chodbe a čakať, čo pre nás vymyslia druhí.

Ján Škerko

Ján Škerko
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Kto som? To je zaujímavá otázka, ale nie na mňa. K tomu by sa mohli vyjadriť ľudia, čo ma poznajú. Ale ak mám predsa len napísat pár viet, tak som ako duchaplný vlk oháňajúci sa palicou. A dôchodca. Moje motto je: s pevnou, ostrou a jasnou mysľou vpred. Som človek, ktorý chce niekedy reagovať na dianie okolo nás. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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