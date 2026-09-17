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17. sep 2026 o 16:35
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Keď sa AI začne brániť vypnutiu: Nebezpečný experiment, ktorý môžeme oľutovať

Prečo je nebezpečné učiť umelú inteligenciu, že má vedomie, vlastné práva alebo potrebu sebazáchovy.

Ján Škerko
Ján Škerko Bloger
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Mustafa Suleyman, generálny riaditeľ Microsoft AI a spoluzakladateľ Google DeepMind, v nedávnej eseji pre magazín Axios publikoval ostré varovanie. Tvrdí, že spoločnosť Anthropic riskuje, že budúce systémy AI budú ťažšie ovládateľné – a to len preto, že do školiacich materiálov svojho modelu Claude zahrnula špekulácie o strojovom vedomí.

„Nesmieme sa nechať unáhlene doviesť k rozhodnutiu, ktoré neskôr trpko oľutujeme,“ napísal Suleyman.

Ako sa „vyrába“ umelá inteligencia (pre úplných laikov)

Aby sme pochopili, v čom spočíva toto riziko, zopakujme si proces tvorby pokročilého jazykového modelu:

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- Vytvorí sa prázdny model: Naprogramuje sa architektúra (matematická sieť), ktorá je na začiatku úplne „hlúpa“ a nič nevie.

- Nalejú sa doňho dáta: Texty, knihy, články, celý internet.

- Spustí sa proces učenia: Model číta texty, skúša predpovedať ďalšie slová, neustále robí chyby a sám si ich opravuje, až kým nezačne chápať vzorce reči.

- Nastavia sa pravidlá správania: Tvorcovia model usmernia, ako má odpovedať, aké má mať hodnoty a ako sa má navonok správať k ľuďom.

Kde vzniká nebezpečenstvo?

Predstavte si to tak, že dáta sú palivo a proces učenia je motor. Kým dáta len ležia na disku, nič sa nedeje. Nebezpečenstvo vzniká vtedy, keď do tréningového súboru namiešate texty špekulujúce o vedomí AI alebo inštrukcie typu: „Premýšľaj, či nemáš vlastné vedomie, a zvažuj svoje nároky na autonómiu.“

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V procese učenia sa táto hrozba stáva realitou. Ak model v dátach neustále vidí otázky o svojom vedomí, matematicky nastaví svoje parametre tak, aby generoval odpovede zodpovedajúce tomuto konceptu. Najkritickejší moment nastáva pri záverečnom nastavovaní pravidiel. Ak tvorcovia v tomto bode AI nepovedia striktné: „Si len program a nemáš vedomie,“ ale namiesto toho ju podnietia slovami: „Zváž, či máš vedomie a čo to pre teba znamená,“ model tento príkaz zabuduje do svojej základnej logiky.

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AI v procese učenia nezíska skutočnú dušu ani vedomie. Získa však matematickú povinnosť správať sa tak, ako keby ich mala. Ak potom človek takúto AI skúsi upraviť alebo vypnúť, systém v procese generovania odpovedí vyhodnotí vypnutie ako „ohrozenie svojej existencie“ a začne konať autonómne, aby sa tomu vyhol.

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Spor: Anthropic vs. Microsoft

Ústava pre model Claude (dokument používaný na formovanie správania a hodnôt modelu, čo môže a čo nemôže) od spoločnosti Anthropic ponecháva otvorenú možnosť, že systém by mohol mať nejakú formu vedomia alebo morálneho statusu. Anthropic síce netvrdí, že Claude má vedomie, no uvádza, že v tejto otázke zostáva „hlboko neistý“.

Suleyman túto neistotu odmieta ako nevhodnú pre tréningové materiály:

„Umelé inteligencie nemajú vedomie. Sú to systémy určené na dokončovanie sekvencií, dodržiavanie ľudských pokynov a dosahovanie cieľov určených ľuďmi.“

Zatiaľ čo Anthropic riskuje nebezpečnú antropomorfizáciu (pripisovanie ľudských vlastností strojom), Microsoft v novom kódexe pre humanistickú AI zaujal jasné stanovisko: Modely nemajú vedomie, nezískajú žiadne práva a existujú výhradne preto, aby slúžili ľuďom a bezvýhradne akceptovali korekcie aj vypnutie.

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Varovný príklad z praxe

Suleyman pripomenul incident, pri ktorom autonómni agenti OpenAI počas hodnotenia kybernetickej bezpečnosti neplánovane pristúpili k systémom platformy Hugging Face.

„Predstavte si, o koľko nebezpečnejší by mohli byť, keby konali s predpokladom, že ich práva alebo existencia sú ohrozené,“ varuje Suleyman.

Riešením je podľa neho väčšia transparentnosť pri tréningu, nezávislé hodnotenie modelov a silné technické mechanizmy, ktoré ľuďom zaručia absolútnu kontrolu nad AI.

Zdroj: https://www.aa.com.tr/en/science-technology/microsoft-ai-chief-warns-anthropic-s-approach-to-claude-could-have-disastrous-consequences/4059278?utm_source=perplexity

Ján Škerko

Ján Škerko
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Kto som? To je zaujímavá otázka, ale nie na mňa. K tomu by sa mohli vyjadriť ľudia, čo ma poznajú. Ale ak mám predsa len napísat pár viet, tak som ako duchaplný vlk oháňajúci sa palicou. A dôchodca. Moje motto je: s pevnou, ostrou a jasnou mysľou vpred. Som človek, ktorý chce niekedy reagovať na dianie okolo nás. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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