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10. sep 2026 o 12:40
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Kollárovci a Sulíkovci. Kráska a zviera. Počkať, kto je kráska a kto zviera.

Slovenská politika je jediná reality show na svete, kde nepotrebujete scenáristov. Stačí si zapnúť tlačovku, naliať si čistého vína a sledovať, ako sa zráža sociálne cítenie s tabuľkami v Exceli.

Ján Škerko
Ján Škerko Bloger
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Najnovší politický romantický film nesie názov Kráska a zviera, alebo Empatia a Excel, v hlavných úlohách Boris Kollár a Richard Sulík. Dvaja kohúti na jednom smetisku - úspešný podnikatelia pre ktorých je štátny rozpočet len ďalšou firmou a ktorí sa rozhodli, že si v politickom rybníku spolu zaplávajú. Rozdiel je len v marketingu: zatiaľ čo Richard by riadil krajinu cez tabuľkový Excel bez emócií, Borisovi by sa ušla pred kamerami úloha ľudového dobrodinca s otvorenou náručou (a štátnou peňaženkou).

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Páni si šli spoluprácu vydiskutovať do Tatier. Po troch dňoch z Kriváňa konečne začal stúpať biely dym na znak toho, že sa sociálny inžinier s uctievačom nízkych daní napokon dohodli.

Boris to zobral po svojom a s filozofickým zápalom jemu vlastným okamžite pomenoval veci pravým menom: "Richard je svojím spôsobom autista. EQ má vyoperované." Ale pozor, to nie je urážka! To je strategická výhoda

Celá ich stratégia v skratke vyzerá takto:

Boris: Richard pripraví taký ekonomický program, aby som ja mohol byť empatický.

Richard: My na tie rozdavávačky nemáme, to je holý fakt.

A čo nám ponúka Richard, čelný predstaviteľ "internacionály bohatých"? Zázračný liek: zníženie daní. Nič nové pod slnkom. Recept je jednoduchý: znížime dane -> zobudíme slovenského ekonomického tigra-> rozpočet začne praskať vo švíkoch -> Boris dostane zelenú a môže byť empatický až do aleluja.

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Boris sa zase pochvalne vyjadril o svojom partnerovi, že Richard patrí medzi troch najlepších ekonómov na Slovensku. No počkať... To si sa s koňom zrazil, Boris? Rozumieť pojmom výnosy, náklady a zisk z neho robí podnikateľa a takých tu máme státisíce. Ale označiť ho za najlepšieho ekonóma je tak trochu urážka ľudí, čo ekonómiu skutočne študovali s inou perspektívou a neživia sa len škrtaním v tabuľkách. Znižovanie daní je super nápad, ale aj tu platí: odtiaľ potiaľ. Dávaj si pozor, aby si mal z čoho rozdávať.

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Pri pohľade na túto zostavu človeku príde až ľúto Igora Matoviča. Ten to s touto dvojicou v koalícii naozaj nemal ľahké. Zostáva nám len dúfať, že táto politická kalkulačka nepohorí na základnej matematike. Pretože ak Rišo nenaštartuje tigra, Borisova empatia zostane len na papieri a nám ostane iba ten biely dym v našich peňaženkách.

Ján Škerko

Ján Škerko
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Kto som? To je zaujímavá otázka, ale nie na mňa. K tomu by sa mohli vyjadriť ľudia, čo ma poznajú. Ale ak mám predsa len napísat pár viet, tak som ako duchaplný vlk oháňajúci sa palicou. A dôchodca. Moje motto je: s pevnou, ostrou a jasnou mysľou vpred. Som človek, ktorý chce niekedy reagovať na dianie okolo nás. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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