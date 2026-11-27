Ak sa pozrieme do histórie, človek pracoval, pokiaľ vládal, a keď už nemohol, postarala sa o neho rodina. Pri vysokej úmrtnosti detí to bol zrejme aj jeden z dôvodov, prečo boli rodiny početné a viacgeneračné, zväčša bývajúce pod jednou strechou. Dôchodkový systém neexistoval. Kto nemal rodinu, mal fakt veľkú smolu a bol odkázaný na milodary a pomoc iných.
Prvý dôchodkový systém zaviedol na konci 19. storočia Otto von Bismarck. Nebola to z jeho strany žiadna filantropia, ale nutnosť – veľká industrializácia a sociálne nepokoje ho nútili konať. Bolo to síce prelomové, ale nie až taká veľká výhra, keďže dôchodok dostávali iba ľudia nad 70 rokov, pričom priemerný vek dožitia bol okolo 50 rokov. Keby sme to preniesli na dnešné pomery, penziu by dostávali ľudia nad deväťdesiatkou.
Odvtedy sa všeličo zmenilo a dnes tu máme dôchodkový systém, ktorý stojí na dvoch pilieroch. Nie je to almužna ani dar od štátu, ale zásluhový nárok – a prvý pilier je zároveň i solidárny. Tí, ktorí počas aktívneho života zarábali a odvádzali viac, sa podieľajú na tom, aby mali dôstojnú starobu aj ľudia s nižšími príjmami.
Keď sme my, dnešní penzisti, platili odvody do prvého piliera, neposielali sme peniaze do osobného trezoru so svojím menom. Platili sme vtedajším dôchodcom. Na tom istom priebežnom princípe stojí systém aj dnes: dnešní pracujúci platia dnešným penzistom. Druhý pilier funguje inak – ide o sporenie vlastných peňazí, ale aj úspory v druhom pilieri sú v podstate len poukážkou na budúcu spotrebu. Peniaze samy osebe nenapečú chlieb, neopravia strechu, nepostavia cestu ani sa nepostarajú o chorého seniora v nemocnici. Všetky tieto tovary a služby bude musieť o dvadsať či tridsať rokov niekto reálne vyrobiť a zabezpečiť. Ak bude v ekonomike dramaticky chýbať mladá generácia pracujúcich, dopyt dôchodcov s našetrenými peniazmi narazí na nedostatok pracovnej sily. Výsledkom bude zdražovanie služieb a pokles reálnej hodnoty úspor – lebo za rovnakú sumu si kúpite menej starostlivosti aj tovarov. I keď ktovie, aké profesie zaniknú a ktoré, naopak, v budúcnosti vzniknú, nejaký dôchodkový systém tu bude musieť byť a ľudia tiež.
Kým dnes na jedného dôchodcu pripadajú približne traja ľudia v produktívnom veku, do roku 2050 sa tento pomer zhorší na 1,5 pracujúceho na jedného penzistu. Štát sa síce snaží túto dieru zaplátať reformami, odkladaním odchodu do dôchodku či podporou druhého piliera, no chýbajúcu generáciu platcov odvodov a tvorcov hodnôt nedokáže plnohodnotne nič nahradiť. Úhrnná plodnosť u nás klesla na 1,36 dieťaťa na jednu ženu, čo je najmenej za posledné storočie – dokonca menej než počas druhej svetovej vojny. Pre krajinu, ktorá potrebuje na prirodzenú obnovu populácie aspoň 2,1 dieťaťa, to znamená vážnu demografickú krízu.
Prirodzene sa natíska otázka, nakoľko sa na tom podpísali liberálne, sekulárne či progresívne postoje a kam až tento vývoj dospel. Ekonomické faktory – ceny bývania, neistota, vysoké náklady na výchovu detí – tu zohrávajú tiež dôležitú úlohu. Nevysvetľujú však celý obraz. Sociologické výskumy v celej Európe dlhodobo potvrdzujú, že praktizujúci veriaci a hodnotovo konzervatívnejší ľudia vstupujú do manželstva skôr a majú v priemere viac detí než sekulárne orientovaní ľudia. Rodinu totiž nevnímajú len ako jednu z možností sebarealizácie, ale ako základné životné poslanie.
A tu nastupuje aj úloha štátu. Štát síce nemôže ľuďom prikázať, aké hodnoty majú žiť, no svojim nastavením by mal jasne ukázať, koho a čo si cení. Ak chce prežiť, nemôže sa pozerať na rodinu s deťmi len ako na ďalšiu sociálnu položku v rozpočte. Rodiny, ktoré vychovávajú novú generáciu, totiž v skutočnosti držia nad vodou celý budúci systém – bez ohľadu na vierovyznanie. Podpora rodiny cez férové daňové úľavy, dostupné bývanie či ocenenie rodičovstva v dôchodkovom systéme nie je žiadna charita, ale tá najrozumnejšia investícia do budúcnosti krajiny.
V konečnom dôsledku teda ide o to, či dokážeme spojiť zdravé hodnoty s rozumnou politikou štátu. Peňaženka nám v starobe pomôže len potiaľ, pokiaľ bude mať kto tvoriť, liečiť, stavať a niesť spoločenskú zodpovednosť. Bez detí totiž nepritečie len menej peňazí do systému – tu už dávno nejde len o dôchodky, ale o samotnú budúcnosť Slovenska..