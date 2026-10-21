Prečo mi to „nebliklo", keď to napadlo deväťročnému?

Tento zoznam som, samozrejme, bral s rezervou, veď každý z nás by si zostavil svoj vlastný podľa osobných preferencií. Čo ma však zarazilo, bolo meno Carl Friedrich Gauss. Vedel som síce, že to bol geniálny matematik (pamätal som si Gaussovu krivku), no hovoril som si, že geniálnych matematikov bolo predsa veľa. Trochu som teda popátral, v čom spočívala jeho genialita, a natrafil som na jeden slávny príbeh z jeho detstva.
Písal sa rok 1786, keď mal malý Carl Friedrich Gauss iba 9 rokov. Jeho učiteľ bol už unavený a chcel dať žiakom prácu, ktorá by ich zabavila na čo najdlhší čas. Prikázal im:
„Spočítajte všetky čísla od 1 do 100 a napíšte mi výsledok na tabuľku."
Učiteľ očakával, že trieda bude minimálne pol hodiny v tichosti sčítavať:
1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, 10 + 5 = 15… až po číslo 100.
Zatiaľ čo ostatní spolužiaci začali zúfalo písať a počítať, Gauss po pár sekundách vstal a položil svoju tabuľku na učiteľov stôl. Bolo na nej jediné číslo: 5050.
Vieme si veľmi živo predstaviť výraz na učiteľovej tvári, keď neveriacky civel na tabuľku so správnym výsledkom.
Čo sa vtedy odohrávalo v múdrej detskej hlavičke? Nič iné, len geniálny postup (dnes známy ako Gaussov súčet alebo vzorec pre súčet členov aritmetickej postupnosti), ktorý funguje pre akékoľvek veľké číslo.
Namiesto toho, aby slepo sčítaval jedno číslo za druhým, zastavil sa a všimol si vzor – skrytú pravidelnosť v rade čísel.
Povedal si, že si spraví dvojice čísel, a začal ich spájať z kraja do stredu:
Prvé a posledné: 1 + 100 = 101
Druhé a predposledné: 2 + 99 = 101
Tretie a tretie od konca: 3 + 98 = 101
…až po stretnutie v strede: 50 + 51 = 101
Všimol si, že súčet týchto dvojíc je vždy rovnaký: 101.
Keďže mal 100 čísel a z každých dvoch vytvoril pár, dostal celkovo 50 dvojíc (100 / 2). A keďže každá mala súčet 101, stačilo mu len jednoducho vynásobiť:
50 · 101 = 5050
Ako je možné, že deväťročnému dieťaťu v hlave takto „zasvieti", zatiaľ čo mne to nebliklo ani teraz, hoci mám na chrbte už sedem krížikov? Pamäť už neslúži tak ako kedysi (výhovorky). Ale o to ani tak nejde. Podstatné je niečo iné.
Vzorec n(n+1)/2 sme (asi 😂) v škole preberali, ale zapamätal som si ho? Nie. Možno keby ho sprevádzal príbeh ako ten Gaussov…
P. S.
Pre tých z vás, ktorí matematiku „žerú", mám ešte jeden príklad:
Ak sa na oslave stretne 10 ľudí a každý si s každým raz štrngne, koľko štrngnutí zaznie?
Pomôcka: prvý si štrngne s ďalšími deviatimi.