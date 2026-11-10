utorok, 10. november, 2026 |  Meniny má Tibor
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
10. nov 2026 o 10:54
Prečítané: 0x

Život ako dar, hriešne myšlienky. Život ako divadlo.

Povedzte človeku zranenému na duši, že život je dar. No určite!

Ján Škerko
Ján Škerko Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Celý náš život sa odohráva v čase a priestore. To je naše ihrisko, aréna, ak chcete divadlo, v ktorom každý z nás hrá nejakú rolu. A teraz môžete špekulovať, či sa niekto pozerá, či je tam niekde v tme, za oponou, trojjediný – scenárista, dramaturg a režisér v jednej osobe, alebo nie. Na scéne sa odohráva večná, nepretržitá hra, kde herci prichádzajú a odchádzajú bez toho, aby im niekto ukázal scenár. Niekto povedal, že tí, čo odišli zo scény, sa v skutočnosti išli iba prezliecť do iných kostýmov a vrátili sa, aby zahrali inú rolu, a ten, čo bol predtým kráľom a nebol to dobrý kráľ, hrá teraz červa, a naopak.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Sú aj takí, ktorí hrajú svoj výstup bez nádeje na zmysel. To, že sa ocitli na javisku, neberú ako dar, ale ako náhodu. Nikto za oponou nečaká, a preto hrajú tak, akoby to bolo jediné predstavenie, aké kedy bude. Ktovie, čo si pomyslia, keď zhasnú svetlá.

Ďalší hrajú svoj výstup v presvedčení, že ho dostali ako dar, a pýtajú sa: nie je to čudné, že hráme, keď by sme tu vôbec nemuseli byť? Dúfajú, že po jeho odohraní neodídu do tmy, ale predstúpia pred Trojjediného, ktorý sa nebude pýtať, aký mali kostým.

Iní sa zamýšľajú „byť, či nebyť", ďalších to nezaujíma a bijú hlava nehlava. Sú i takí, ktorých napadlo, že popri účinkovaní sa pozrú i za oponu. Sú herci, ktorí to všetko zapisujú, aby sa vedelo, čo kto hral, aby ďalší, čo prídu na scénu, neopakovali tie isté hlúposti, ale kto vie, či to niekto aj číta. Milióny postáv hrajú tie isté repliky, ktoré pred nimi odriekali Cézarovia, diktátori aj bezvýznamní šašovia, len kostýmy a kulisy vymenili za modernejšie.

SkryťVypnúť reklamu

Celý tento chaos, samozrejme, sprevádzajú všemožní umelci. Hudba vyhráva do tanca aj do plaču, a do toho sa na javisku motajú politici so svojimi tragikomickými monológmi, presvedčení, že hrajú hlavnú postavu.

SkryťVypnúť reklamu

Niekto chvíľu stojí v žiari reflektorov, iný má len nejaký štek, ale najpočetnejší sú anonymní herci, komparz, o ktorých sa nikdy nič nenapíše. Na scéne sú milovníci, vrahovia, filozofi, básnici, blázni a politici, murári aj slobodomurári, myslitelia i nemyslitelia, teda úplná všehochuť, či všeho-byť.

Nikto netlieska, veď kto by aj tlieskal, keď sme všetci herci a zároveň i diváci. Aj ty, milovaná, si hrala svoju rolu: húsky si pásla, mame si pomáhala, pracovala i milovala, domov vytvorila, deti i mňa vychovávala a potichu, v bolestiach, dohrala.

SkryťVypnúť reklamu

Aj ja som tam hral svoju úlohu. Chvíľu naivného snílka, chvíľu anjela, chvíľu čerta, večného filozofa, a ako sa vraví v tej rozprávke, pivo aj borovičku som pil, nevesta bola krásna, ženích zas krásavec, inak len toľko na koniec.

Ján Škerko

Ján Škerko
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  395
    •  | 
  • Páči sa:  14 149x

Kto som? To je zaujímavá otázka, ale nie na mňa. K tomu by sa mohli vyjadriť ľudia, čo ma poznajú. Ale ak mám predsa len napísat pár viet, tak som ako duchaplný vlk oháňajúci sa palicou. A dôchodca. Moje motto je: s pevnou, ostrou a jasnou mysľou vpred. Som človek, ktorý chce niekedy reagovať na dianie okolo nás. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Všetky články
INEKO

INEKO

119 článkov
Martin Bača

Martin Bača

100 článkov
Lucia Nicholsonová

Lucia Nicholsonová

207 článkov
Yevhen Hessen

Yevhen Hessen

36 článkov
Martin Sukupčák

Martin Sukupčák

127 článkov
Jana Čavojská

Jana Čavojská

31 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu