Život ako dar, hriešne myšlienky. Život ako divadlo.

Celý náš život sa odohráva v čase a priestore. To je naše ihrisko, aréna, ak chcete divadlo, v ktorom každý z nás hrá nejakú rolu. A teraz môžete špekulovať, či sa niekto pozerá, či je tam niekde v tme, za oponou, trojjediný – scenárista, dramaturg a režisér v jednej osobe, alebo nie. Na scéne sa odohráva večná, nepretržitá hra, kde herci prichádzajú a odchádzajú bez toho, aby im niekto ukázal scenár. Niekto povedal, že tí, čo odišli zo scény, sa v skutočnosti išli iba prezliecť do iných kostýmov a vrátili sa, aby zahrali inú rolu, a ten, čo bol predtým kráľom a nebol to dobrý kráľ, hrá teraz červa, a naopak.
Sú aj takí, ktorí hrajú svoj výstup bez nádeje na zmysel. To, že sa ocitli na javisku, neberú ako dar, ale ako náhodu. Nikto za oponou nečaká, a preto hrajú tak, akoby to bolo jediné predstavenie, aké kedy bude. Ktovie, čo si pomyslia, keď zhasnú svetlá.
Ďalší hrajú svoj výstup v presvedčení, že ho dostali ako dar, a pýtajú sa: nie je to čudné, že hráme, keď by sme tu vôbec nemuseli byť? Dúfajú, že po jeho odohraní neodídu do tmy, ale predstúpia pred Trojjediného, ktorý sa nebude pýtať, aký mali kostým.
Iní sa zamýšľajú „byť, či nebyť", ďalších to nezaujíma a bijú hlava nehlava. Sú i takí, ktorých napadlo, že popri účinkovaní sa pozrú i za oponu. Sú herci, ktorí to všetko zapisujú, aby sa vedelo, čo kto hral, aby ďalší, čo prídu na scénu, neopakovali tie isté hlúposti, ale kto vie, či to niekto aj číta. Milióny postáv hrajú tie isté repliky, ktoré pred nimi odriekali Cézarovia, diktátori aj bezvýznamní šašovia, len kostýmy a kulisy vymenili za modernejšie.
Celý tento chaos, samozrejme, sprevádzajú všemožní umelci. Hudba vyhráva do tanca aj do plaču, a do toho sa na javisku motajú politici so svojimi tragikomickými monológmi, presvedčení, že hrajú hlavnú postavu.
Niekto chvíľu stojí v žiari reflektorov, iný má len nejaký štek, ale najpočetnejší sú anonymní herci, komparz, o ktorých sa nikdy nič nenapíše. Na scéne sú milovníci, vrahovia, filozofi, básnici, blázni a politici, murári aj slobodomurári, myslitelia i nemyslitelia, teda úplná všehochuť, či všeho-byť.
Nikto netlieska, veď kto by aj tlieskal, keď sme všetci herci a zároveň i diváci. Aj ty, milovaná, si hrala svoju rolu: húsky si pásla, mame si pomáhala, pracovala i milovala, domov vytvorila, deti i mňa vychovávala a potichu, v bolestiach, dohrala.
Aj ja som tam hral svoju úlohu. Chvíľu naivného snílka, chvíľu anjela, chvíľu čerta, večného filozofa, a ako sa vraví v tej rozprávke, pivo aj borovičku som pil, nevesta bola krásna, ženích zas krásavec, inak len toľko na koniec.