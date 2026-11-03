Im silné verejnoprávne médiá prekážajú. Nám pomáhajú zostať slobodnými.

Pri pohľade do Česka si spomínam na zrušenie koncesionárskych poplatkov u nás. Presadila ho SaS Richarda Sulíka. Aj tu sa tento krok obhajoval úsporou a podobnými nezmyslami. U nás to prešlo takmer bez povšimnutia. Už vtedy sme sa však mali oveľa hlasnejšie pýtať, čo takáto zmena urobí s nezávislosťou verejnoprávneho vysielania?
Dnes už vieme, čo nasledovalo. A ako ľahko sa zo zdanlivo technickej otázky financovania neskôr stane politická páka.
Podľa mňa ide v Česku aj o zásadné oslabenie verejnoprávnych médií a ich spoločenského vplyvu. U nás už, žiaľ, celý proces devalvácie verejnoprávneho priestoru prebehol a stále pokračuje. Médiu môžete vziať silu aj bez toho, aby ste mu každý deň diktovali, čo má a nemá vysielať. Stačí mu negarantovať zdroje, dostať ho do neistoty a postupne zmenšovať priestor, v ktorom dokáže plniť svoju úlohu. Stačí sa detailnejšie pozrieť na zloženie rozhlasových a televíznych rád v oboch krajinách.
Pozrime sa, kam tento proces doviedol našu RTVS. Poznáte posledné prieskumy sledovanosti či počúvanosti? A akú dôveryhodnosť má dnes spravodajstvo niečoho, čo sa po novom volá akési STVR?
Veľmi dobrý rozhovor na túto tému mal nedávno Rasťo Iliev s Václavom Moravcom. Ten upozorňuje, že oslabovanie nezávislosti sa začína už výberom ľudí do kontrolných rád. Zmena financovania je potom ďalšou etapou postupného oslabovania prip. zoštátňovania. Pripomína aj to, že politici majú sklon považovať verejnoprávne médiá za svoje, pretože o nich rozhodujú. A že Babiš si už našiel cestu k publiku cez sociálne siete a alternatívne weby — verejnoprávne médiá preto potrebuje predovšetkým oslabiť!
(Rozhovor Rasťa Ilieva s Václavom Moravcom)
https://www.sme.sk/podcasty/c/andrej-babis-ceska-televizia-rozhlas-vaclav-moravec-dobre-rano-podcast#ref=sharebox
Aj preto si myslím, že Babišovej a Ficovej vláde ide v prvom rade o oslabovanie funkcie verejnoprávnych médií. Cez nekompetentný manažment, cez financovanie a ďalšie zásahy. Na masírovanie más už majú svoje vlastné kanály. Im silné verejnoprávne médiá prekážajú. Nám pomáhajú zostať slobodnými.
Práve v čase, keď sa klamstvá, polopravdy a hoaxy šíria rýchlejšie než ich overovanie, potrebujeme silné verejnoprávne médiá viac ako kedykoľvek predtým. Potrebujeme redakcie, ktoré majú čas, priestor a ľudí, ktorí dôsledne overujú fakty, kladú aj nepríjemné otázky a slúžia predovšetkým verejnosti.
A verejnoprávnosť je oveľa viac než spravodajstvo a politika. Aj Štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov v RTVS pripomínal jej širšie poslanie: rozvíjať kultúru a vzdelanosť, podporovať pôvodnú tvorbu, prinášať hudbu, literatúru, divadlo, dokumenty, šport aj kvalitnú zábavu. Tvoriť pre deti a mladých, vnímať potreby menšín, uchovávať archívnu pamäť a otvárať priestor tvorivým experimentom. Podporovať porozumenie, toleranciu a rešpekt k ľudskej dôstojnosti. Ponúkať aj obsah, ktorý v komerčnom vysielaní nenájdeme, a nepovyšovať sledovanosť či počúvanosť nad kvalitu a zisk.
Aj my v RTVS sme mali konať ráznejšie a malo nás byť podstatne viac. Pamätám si protesty na Námestí SNP aj pred Národnou radou. Živé reťaze, prelepené ústa... Z môjho pohľadu to bolo veľmi málo. Bolo v tom veľa strachu a mnohí len nakoniec mávli rukou.
O to viac si vážim českých kolegov a kolegyne, ktorí sa rozhodli ozvať spoločne a postaviť sa za zmysel a význam svojej práce. Pripomínajú aj nám, že verejnoprávnosť treba brániť včas. A keď sa inak nedá, aj štrajkom.
Takto sa to robí. Hrdo, dôstojne a so cťou.
Nech žije verejnoprávnosť. Nech žijú slobodné verejnoprávne médiá.
Sme s vami, kolegovia a kolegyne z Českého rozhlasu a Českej televízie!