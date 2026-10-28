Dedičstvo slobody a odkaz demokratickej tradície

Vznik ČSR však nebol len historickým medzníkom – bol to predovšetkým odvážny demokratický projekt.
V medzivojnovom období, kým väčšina našich susedov podliehala autoritárskym režimom, zostalo Československo ostrovom slobody, právneho štátu a občianskych práv. Tieto hodnoty, za ktoré sa postavili osobnosti ako Tomáš Garrigue Masaryk či Milan Rastislav Štefánik, zostávajú naším najsilnejším dedičstvom.
Dnes, po 108 rokoch, má pripomínanie si 28. októbra svoj hlboký význam a dovolím si tvrdiť, že zažíva renesanciu. Pripomína nám, že demokracia, sloboda slova a príslušnosť k západnému civilizačnému okruhu neboli samozrejmosťou a neboli nám dané zadarmo – museli byť vybojované a musíme ich neustále chrániť.
Nadväzovať na československú tradíciu dnes znamená nepodliehať skratkovitým riešeniam, uchovávať úctu ku kritickému mysleniu, podporovať občiansku spoločnosť.
Československá republika nám zanechala pevný bod v dejinách. Je na nás, aby sme túto nádej a demokratické hodnoty niesli ďalej do budúcnosti.
Pravda víťazí.
Autor je štátny úradník a predseda Československej obce legionárskej - Jednota Slovensko.