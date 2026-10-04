Socha ako symbol prítomnosti

Sochy, pamätníky, pamätné dosky, ulice či námestia. Prechádzame okolo nich každý deň. Pozrieme sa na názov, prečítame si popis, zahľadíme sa do tváre trojmetrovej postavy... Pripomienka minulosti, niečoho, čo už bolo. Ono je to však s týmto všetkým zložitejšie a, bohužiaľ, aj horšie. Nič nevypovedá o našej prítomnosti viac než to, akú minulosť sa rozhodneme reprezentovať vo verejnom priestore.
Vedeli to Orwell, Huxley či Bradbury. Ich jednoduché krédo platí dodnes: kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť. A tú našu si dnes pomaly, ale isto maľujeme do červeno-hnedých odtieňov. Zmes, po ktorej by ste mali ísť k lekárovi. Ale kam sa môže ísť liečiť celá spoločnosť?
V našej organizácii sa okrem výskumu či prednášok venujeme na prvý pohľad aj celkom banálnym a pre niekoho možno nezaujímavým veciam. Dávame si pozor na výročia veľkých mien a udalostí, ale pripomíname si aj osudy „malých ľudí“, ktorých obety tvorili našu históriu. Dávame tým najavo, že sú to osobnosti hodné pripomenutia. Títo ľudia neboli perfektní, ale my sa hrdo hlásime k ich myšlienkam a dielu.
Milan Rastislav Štefánik, Vavro Šrobár, Milan Hodža, Ján Širica, Tomáš Garrigue Masaryk, Jan Syrový či Rudolf Novák... Vďaka jednoduchej spomienke, vďaka jednej položenej kytici – jednej minúte ticha – vyjadrujeme, že stojíme na demokratickej tradícii a na duchu humanizmu. Na tom, na čom v základoch stáli aj oni.
A keď zhrešili, sme prvý, ktorí to povedia. Keď sa nezachovali správne, sme prvý, ktorí na to upozornia. Pretože takto sa má podľa našej organizácie sebavedomý národ pozerať na svoje dejiny.
Vždy, keď pred spomienkovou akciou čistíme pamätníky týchto ľudí, máme ruky špinavé od hliny a prachu. Pýtam sa však: myslíte si, že tí, ktorí teraz s pompou kládli vence k soche Koneva v Duklianskom priesmyku, ich mali krvavé? Krvavé od nevinných obetí ruskej občianskej vojny? Krvavé po obetiach potlačeného maďarského povstania v roku 1956?
Čo sme to za štát, v ktorom celá plejáda skvelých historických postáv, ktoré reálne budovali našu slobodu – a z ktorých práce čerpáme najviac – čaká na svoju pripomienku, na svoje uznanie a na svoj malý zápis v našej histórii, no v čase prebiehajúcej krvavej ruskej invázie dostanú košom pred Konevom?
Tento akt – postavenie mementa Konevovi – je smutným obrazom časti našej doby, časti našej spoločenskej i politickej reprezentácie. Môžu sa skúsiť zakrývať. Pohrobkovia totality nám tu môžu hovoriť o slobode, obdivovatelia východných diktatúr o orientácii na všetky svetové strany a fašisti si môžu pokojne kúpiť ten najkrajší oblek na trhu a nazývať sa politikmi.
My však mlčať nebudeme.
Pretože v tomto akte – v postavení mementa Konevovi – všetci títo ľudia v skutočnosti pri pohľade na ňu nenašli sochu. Našli si zrkadlo.
Autor je štátny úradník a predseda ČsOL - Jednota Slovensko.