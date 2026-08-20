Kultúra je viac než ministerstvo. Je to odpoveď na otázku, kým sme

Keď sa dnes na Slovensku povie slovo kultúra, príliš často sa krátko nato začne hovoriť o politike.
O ministerstve a ministerke, o peniazoch, o fondoch (resp. nefondoch)
O tom, kto niekoho vymenoval, odvolal, podporil alebo nepodporil.
Sú to legitímne témy a bolo by naivné tvrdiť, že na nich nezáleží. Štát má voči kultúre zodpovednosť. Má vytvárať podmienky, chrániť naše kultúrne dedičstvo, podporovať inštitúcie a zabezpečiť, aby kultúra nebola výsadou niekoľkých veľkých miest či ľudí, ktorí si ju dokážu zaplatiť.
Ale kultúra je zároveň oveľa viac než jedno ministerstvo.
A určite je viac než jeden minister či ministerka.
Trenčín nám možno pripomína niečo dôležité
Trenčín sa v roku 2026 stal Európskym hlavným mestom kultúry.
Samozrejme, môžeme sa pozerať na program, koncerty, výstavy, divadlá či návštevnosť. Môžeme počítať turistov, investície a peniaze, ktoré kultúra prinesie mestu.
Ale možno je na tom najzaujímavejšie niečo iné.
Mesto sa na chvíľu rozhodlo povedať, že kultúra je dôležitou súčasťou jeho identity.
Že námestie nie je iba priestor, cez ktorý prejdeme cestou do práce, že stará budova nie je iba nehnuteľnosť, že hudba nie je iba zábava, že divadlo nie je iba večerný program.
A taktiež že príbehy ľudí, ktorí na určitom mieste žili pred nami, majú hodnotu aj pre ľudí, ktorí tam budú žiť po nás.
A presne o tom podľa mňa kultúra je.
Kultúra je pamäť
Keď sa povie kultúra, nemusíme si automaticky predstaviť operu, galériu či veľké divadlo.
Kultúra je aj stará ľudová pieseň, ktorú poznala naša stará mama.
Je to nárečie, ktorým sa rozpráva v jednej dedine, je to recept, ktorý sa v rodine varí celé generácie.
Je to drevený kostolík, synagóga, staré kino s rozpadnutou fasádou, kniha, obraz, folklórny súbor či miestna knižnica.
Ale aj súčasný film, koncert mladého hudobníka alebo street art na stene domu.
Kultúra totiž nie je iba uchovávanie minulosti.
Je to neustály rozhovor medzi tým, kým sme boli, kým sme dnes a kým chceme byť zajtra.
A práve preto je jej zachovanie oveľa dôležitejšie než iba zachovanie budov.
Môžeme opraviť stovky historických pamiatok, alebo digitalizovať tisíce dokumentov, či vytvoriť nádherné múzeá.
Ale ak o dvadsať rokov nebude nikto, kto bude chcieť v tých múzeách pracovať, skúmať naše dejiny, hrať v divadle, písať knihy, skladať hudbu alebo učiť ďalšiu generáciu, čo vlastne tieto veci znamenajú, budeme mať krásne budovy naplnené tichom.
A to by bola možno tá najväčšia kultúrna strata.
Najväčším bohatstvom kultúry nie sú budovy. Sú to ľudia.
Keď hovoríme o budúcnosti kultúry na Slovensku, možno sa príliš málo pýtame jednu jednoduchú otázku:
Bude ešte dosť ľudí, ktorí v nej budú chcieť pracovať?
Ľudí, ktorí budú ochotní venovať roky svojho života hudbe, herectvu, histórii, literatúre, reštaurovaniu, tancu, práci v múzeách či galériách.
Učeniu detí.
Organizovaniu kultúrnych podujatí v malých mestách a dedinách.
Pretože bez nich neexistuje žiadna kultúrna politika.
Môžeme mať ministerstvo, fondy, stratégie.
Môžeme mať veľké rozpočty.
Ale ak stratíme ľudí, ktorí majú chuť niečo vytvárať, uchovávať a odovzdávať ďalej, stratíme oveľa viac než jedno odvetvie ekonomiky.
Stratíme časť seba.
Kultúra sa nedá zapnúť, keď ju práve potrebujeme
Pri priemysle vieme relatívne rýchlo postaviť novú fabriku.
Vieme kúpiť technológiu.
Vieme doviezť stroj.
Pri kultúre je to iné.
Hudobníka nevychováme za šesť mesiacov.
Dobrého herca nevytvorí jeden kurz.
Historika, archeológa či reštaurátora nemožno jednoducho nahradiť tým, že vypíšeme pracovný inzerát.
Za každým z nich sú roky učenia, skúseností a často aj obrovského osobného nasadenia.
Preto by sme mali byť veľmi opatrní, aby sme nevytvorili prostredie, v ktorom mladý talentovaný človek príde k záveru:
„V kultúre na Slovensku pre mňa nie je budúcnosť.“
Pretože keď odíde jeden človek, nemusíme si to ani všimnúť.
Keď však rovnaké rozhodnutie urobí jedna celá generácia, dôsledky uvidíme až o desať či dvadsať rokov.
A vtedy už môže byť neskoro.
Kultúra nepotrebuje iba peniaze. Potrebuje rešpekt.
Samozrejme, bez financií kultúra fungovať nedokáže.
Ľudia musia platiť hypotéky. Divadlá potrebujú elektrinu. Múzeá potrebujú údržbu. Pamiatky sa neopravujú zadarmo.
Ale človek často nezostáva vo svojej práci iba kvôli peniazom.
Zostáva aj preto, že cíti, že jeho práca má zmysel.
Že spoločnosť si ju váži, že môže tvoriť, že má priestor skúšať nové veci.
Že nemusí každých pár rokov rozmýšľať nad tým, či bude jeho práca ešte vôbec existovať.
Možno teda otázka budúcnosti slovenskej kultúry nie je iba:
Koľko do nej investujeme?
Ale aj:
Aké prostredie vytvoríme ľuďom, ktorí ju tvoria?
Trenčín 2026 raz skončí
Prídu posledné koncertyn, stánky, výstavy či posledné podujatia.
Odovzdajú sa záverečné správy a titul Európskeho hlavného mesta kultúry poputuje ďalej.
Ale možno najväčším úspechom nebude počet návštevníkov či počet podujatí. Ani peniaze minuté na jednotlivé projekty.
Skutočným úspechom bude, ak po roku 2026 v Trenčíne zostane viac ľudí, ktorí si povedia:
Chcem tu niečo vytvoriť.
Ak dieťa navštívi koncert a začne hrať na hudobný nástroj, mladý človek zistí, že práca v kultúre nemusí byť slepá ulička.
Alebo ak niekto objaví históriu svojho mesta, či ak vznikne komunita, ktorá bude pokračovať aj po tom, keď reflektory zhasnú.
Pretože vtedy kultúra prestane byť projektom.
A stane sa súčasťou života.
Kultúra nám hovorí, kým sme
Každá krajina potrebuje ekonomiku.
Potrebuje nemocnice, školy, cesty, pracovné miesta,...
Ale potrebuje aj niečo, čo sa veľmi ťažko vyjadruje v excelovskej tabuľke.
Potrebuje príbeh o sebe samej.
Odkiaľ sme prišli. Čomu sme verili. Čoho sme sa báli. Čomu sme sa smiali.
Aké chyby sme urobili. Čo krásne sme dokázali vytvoriť.
Presne toto uchováva kultúra.
A preto by bola chyba vnímať ju iba cez aktuálny politický konflikt.
Ministri prichádzajú a odchádzajú.
Vlády sa menia. Rozpočty sa zväčšujú a zmenšujú.
Ale piesne, knihy, obrazy, budovy, príbehy a tradície môžu prežiť celé stáročia.
Ak bude mať kto ich niesť ďalej.
A možno práve toto je otázka, ktorú by sme si mali položiť počas roka, keď je jedno slovenské mesto Európskym hlavným mestom kultúry:
Nie iba koľko kultúry tento rok vytvoríme.
Ale koľko ľudí presvedčíme, že má zmysel vytvárať ju aj zajtra.
Pretože kultúra nie je luxus.
Nie je to položka navyše, ktorú si krajina môže dovoliť iba v dobrých časoch.
Je to spôsob, akým si pamätáme, kým sme. A spôsob, akým rozhodujeme, čo z nás zostane tým, ktorí prídu po nás.
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