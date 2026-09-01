Nie je starosta ako starosta

Niekedy človek premýšľa nad témou článku celé hodiny. Číta správy, prezerá poznámky, sleduje, čo sa deje doma aj vo svete, a stále nič. A potom sú dni, keď si vás téma nájde úplne sama.
A presne také mám najradšej.
Pred pár dňami som mal možnosť rozprávať sa s človekom, ktorý vykonáva povolanie – alebo možno skôr poslanie – o ktorom som dovtedy vedel prekvapivo málo.
Je svadobný starosta.
Áno, čítate správne. Starosta.
Nie ten, ktorý rieši obecný rozpočet, výtlky na cestách, územný plán či sťažnosti susedov. Tento starosta má na starosti úplne inú komunitu. Na niekoľko hodín dostane pod svoju správu nevestu, ženícha, dve rodiny, desiatky či stovky hostí, muzikantov, fotografa, kuchyňu a občas aj zopár ľudí, ktorí už po polnoci prestávajú rešpektovať akúkoľvek formu verejnej moci.
A čím viac sme sa rozprávali, tým viac som si uvedomoval, že za touto úlohou je ukrytý krásny kus slovenskej histórie.
Starosta, starejší, starušina...
Dnes asi väčšina z nás pozná skôr pomenovanie svadobný starejší. Lenže Slovensko nikdy nebolo krajinou jednej podoby kroja, jedného nárečia ani jedného spôsobu, ako usporiadať svadbu.
A tak sa menili aj názvy.
Etnografické pramene uvádzajú pomenovania svat, starušina, stárek či starosta. V niektorých oblastiach boli dokonca starejší dvaja – jeden zastupoval rodinu ženícha, druhý rodinu nevesty.
A nešlo o človeka, ktorého úlohou bolo iba chytiť mikrofón a povedať:
„Vážení hostia, o desať minút sa bude krájať torta.“
Tradičný starejší bol jednou z najdôležitejších postáv celej svadby.
Svadba totiž kedysi nebola iba oslavou dvoch ľudí.
Bola spojením dvoch rodín.
A starejší bol človekom, ktorý týmto spojením sprevádzal.
Kedysi mal svadobný starosta skutočnú moc
Predstavme si slovenskú dedinu pred sto či stopäťdesiatimi rokmi.
Žiadna svadobná koordinátorka. Žiadny harmonogram vytvorený v Exceli. Žiadny WhatsApp, cez ktorý nevesta o šiestej ráno píše fotografovi, že vizážistka mešká. Alebo moderné Slido kde píšeš svoje komentáre.
Svadba bola pritom obrovská spoločenská udalosť s množstvom pravidiel, obradov a presne určených úloh.
Niekto musel vedieť, čo nasleduje.
A tým človekom bol starejší.
Podľa Centra pre tradičnú ľudovú kultúru riadil priebeh celej svadby. Mal organizačné, obradové, zábavné a v minulosti dokonca aj určité právne úlohy. Podieľal sa na dohode o svadbe, viedol odobierku, vystupoval ako svedok, organizoval hostinu či peňažné zbierky a dohliadal aj na mládencov a muzikantov.
Často ním bol ženatý muž z rodiny ženícha, neraz krstný otec.
Nebola to náhodná voľba.
Musel to byť človek, ktorého ostatní rešpektovali.
Človek, ktorý poznal tradície.
A predovšetkým človek, ktorý vedel rozprávať.
Pretože dobrého starejšieho neposudzovali podľa toho, aký mal oblek alebo koľko hier dokázal pripraviť.
Posudzovali ho podľa toho, ako ovládal svadobné reči, vinše a obrady.
Keď Google neexistoval a vinš sa nedal vytiahnuť z mobilu
Toto ma na celej tradícii fascinuje asi najviac.
Starejší musel mať v hlave obrovské množstvo textov.
Pri odobierke jeden, pri príchode ďalší, pri hostine ďalší.
Pri jednotlivých jedlách ďalšie, pri čepčení opäť iný.
Etnografické záznamy Slovákov napríklad opisujú starejších, ktorí mali pripravené osobitné vinše dokonca k jednotlivým jedlám svadobnej hostiny. Zachované texty svadobných príhovorov tam pochádzajú ešte z konca 19. a začiatku 20. storočia.
Nebolo to teda moderovanie v dnešnom zmysle slova.
Bolo to trochu divadlo, trochu rétorika, trochu diplomacia a trochu manažment.
A keď si uvedomíme, že všetko sa odohrávalo bez vysielačky, mobilného telefónu a vytlačeného harmonogramu, začína byť jasné, prečo túto úlohu nedostal hocikto.
Odobierka nebola iba pekná scénka pre kameramana
Mnohé slovenské svadobné tradície dnes robíme preto, pretože ich poznáme od rodičov alebo starých rodičov.
Rozbíjame tanier, jeme chlieb so soľou, pripíname pierka, čepčíme nevestu, tancujeme redový.
A často už ani nevieme, prečo.
V minulosti však jednotlivé úkony predstavovali konkrétne prechody medzi etapami života.
Jedným z nich bola odobierka.
Nevesta symbolicky opúšťala dom svojich rodičov a rodinu, v ktorej vyrastala. Ženích si ju prichádzal prevziať a starejší pritom nevystupoval iba ako zabávač. Bol akýmsi hovorcov ženíchovej strany a človekom, ktorý celý obrad viedol.
A potom prišla svadba.
Sobáš, hostina, obrady.
A napokon jeden z najsilnejších symbolických momentov tradičnej slovenskej svadby – čepčenie.
Nevesta prichádzala o veniec, ktorý symbolizoval slobodné dievča, a dostávala čepiec vydatej ženy.
Nebolo to iba prezlečenie.
Pred očami celej komunity sa menilo jej spoločenské postavenie.
A starejší bol opäť pri tom.
Predchodca wedding plannera, moderátora aj krízového manažéra
Keď sa na túto funkciu pozrieme dnešnými očami, je vlastne neuveriteľné, koľko moderných povolaní dokázal jeden človek zastúpiť.
Bol moderátor, koordinátor, ceremoniár, zabávač.
Čiastočne wedding planner.
A keď bolo treba, pravdepodobne aj krízový manažér.
Moderní profesionálni starejší dnes opisujú svoju prácu veľmi podobne. Koordinujú presuny hostí, komunikujú s DJ-om, fotografom, kameramanom, obsluhou či prevádzkou, organizujú gratulácie, spoločné fotografie, svadobné hry, čepčenie aj polnočný tanec.
A ich najväčšia služba mladomanželom možno ani nie je viditeľná.
Je ňou to, že nevesta a ženích nemusia riešiť každý detail vlastnej svadby.
Ak niečo mešká, rieši to niekto iný.
Ak hostia nevedia, kam ísť, niekto ich usmerní.
Ak fotograf potrebuje dostať osemdesiat ľudí pred budovu, niekto ich tam dostane.
Ak kuchyňa potrebuje desať minút navyše, niekto dokáže vyplniť desať minút tak, aby si polovica sály ani nevšimla, že sa práve niečo pokazilo.
Možno sme teda nevymysleli wedding management.
Možno ho naši predkovia len volali inak.
Je svadobný starosta slovenský unikát?
Tu treba byť trochu opatrný.
Bolo by krásne napísať, že svadobného starostu máme iba na Slovensku.
Nebola by to však pravda.
Podobné svadobné funkcie poznajú aj ďalšie slovanské kultúry. Napríklad v Poľsku existuje historická postava starostu weselného, ktorý takisto viedol svadobnú družinu a dohliadal na obrady. Historické pramene poznajú podobné funkcie aj z ďalších častí strednej a východnej Európy.
To však slovenskej tradícii nič neuberá.
Práve naopak.
Jej výnimočnosť je v tom, koľko rôznych podôb sa dokázalo zachovať na takom malom území.
Inak vyzerala svadba na Šariši, inak na Zemplíne, inak na Liptove.
Inak na Orave, Gemeri či na západnom Slovensku.
Menilo sa oblečenie, piesne, nárečie, vinše, poradie zvykov aj samotné pomenovania svadobných funkcionárov. Slovenský národný korpus dodnes dokumentuje výraznú nárečovú rôznorodosť svadobnej slovnej zásoby vrátane označenia starejšieho.
A práve v tom je podľa mňa krása tejto tradície.
Nemáme jednu slovenskú svadbu.
Máme ich desiatky.
Tradícia, ktorá prežíva
Mnoho vecí z tradičných svadieb postupne zmizlo.
Svadby sa presunuli z dvorov a domov do hotelov a reštaurácií.
Kroje nahradili obleky.
Koče autá.
Muzikantov často DJ.
A trojdňové svadby sa väčšinou zmestili do jedného večera.
Starejší však prežil.
Je pravda, že nie na každej svadbe. Moderný pár môže jeho úlohu rozdeliť medzi DJ-a, moderátora, koordinátorku, svedkov a personál hotela.
No na mnohých slovenských svadbách je stále prítomný. Niekedy ako profesionál, inokedy je to strýko, krstný otec či rodinný priateľ, ktorý pozná polovicu sály a presne vie, komu môže povedať aký vtip.
A možno práve to vysvetľuje, prečo táto tradícia stále funguje.
Pretože dobrý starejší nie je človek, ktorý naspamäť odrecituje dvadsaťročný scenár.
Je to človek, ktorý číta miestnosť.
Vie, kedy treba hovoriť, kedy treba urobiť žart, kedy treba ľudí dostať na parket.
A hlavne vie, kedy má byť ticho.
Z tradície sa stalo povolanie
Aj toto je zaujímavý paradox.
Funkciu, ktorú kedysi zastával rešpektovaný člen rodiny alebo dediny, dnes možno nájsť ako profesionálnu službu.
Máme profesionálnych starejších.
Majú vlastné stránky, referencie, rekvizity, scenáre a za sezónu absolvujú desiatky svadieb.
Niektorí vystupujú v kroji.
Niektorí v obleku.
Niektorí spájajú funkciu starejšieho s DJ-om či moderovaním.
A dokonca už nemusí ísť výlučne o muža – existujú aj profesionálne starejšie.
Tradícia teda nezmizla.
Adaptovala sa.
A možno práve preto prežila.
Nie je starosta ako starosta
Keď dnes povieme slovo starosta, väčšina z nás si predstaví človeka sediaceho na obecnom úrade.
No ešte stále existuje aj úplne iný starosta.
Taký, ktorý nepotrebuje volebnú kampaň.
Nemá štvorročné funkčné obdobie.
A jeho obec existuje iba jeden deň.
Tvoria ju dve rodiny, priatelia, deti, starí rodičia, kapela, DJ, fotograf, kuchári a zopár hostí, ktorí budú zajtra ráno veľmi intenzívne premýšľať nad svojimi životnými rozhodnutiami.
Jeho úlohou je zariadiť, aby to celé fungovalo.
A keď je naozaj dobrý, väčšinu jeho práce si ani nevšimnete.
Možno práve preto mám rád námety, ktoré človek neplánuje.
Pred pár dňami som sa jednoducho rozprával so svadobným starostom.
Dnes vďaka tomu viem, že za tým trochu úsmevným názvom sa ukrýva povolanie staré celé generácie a tradícia, ktorá prežila obrovské spoločenské zmeny.
A zároveň mi to pripomenulo ešte jednu vec.
Slovenská kultúra nie je iba to, čo vystavíme v múzeu, oblečieme si raz za rok na folklórnom festivale alebo ukážeme turistom.
Žije aj v obyčajných veciach, ktoré robíme dodnes.
Napríklad v sobotu večer na svadbe, keď sa zrazu postaví muž, vezme do ruky palicu alebo mikrofón a oznámi:
„Vážení svadobní hostia...“
A všetci stíchnu.
Pretože starosta má slovo.
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