Súkromné školy – oplatí sa to?

Keď sa dnes rodičia rozprávajú o výbere školy, skôr či neskôr príde na rad otázka peňazí. Koľko stojí školné? Čo všetko je v cene? Oplatí sa platiť stovky eur mesačne za niečo, čo by mal štát zabezpečiť bezplatne? A predovšetkým, dostane dieťa za tie peniaze skutočne lepšie vzdelanie?
Sú to úplne legitímne otázky. Najmä v čase, keď mnohé rodiny počítajú každé euro a súkromné vzdelávanie môže predstavovať výrazný zásah do rodinného rozpočtu. Lenže čím viac nad tým premýšľam, tým viac mám pocit, že sa pýtame na nesprávnu vec. Možno by sme sa najskôr mali zamyslieť nad tým, na aký svet naše deti pripravujeme. Pretože ten, v ktorom budú o desať či pätnásť rokov žiť, pracovať a rozhodovať sa, bude pravdepodobne úplne iný než svet, v ktorom sme vyrastali my.
A práve tu sa začína moja úvaha. Nie o tom, či sú súkromné školy lepšie než štátne, ale o tom, či vôbec dokážeme deťom ponúknuť vzdelanie zodpovedajúce dobe, ktorá sa mení rýchlejšie než naše učebnice.
Škola, ktorú poznáme, a svet, ktorý už neexistuje
Spomeňme si na vlastné školské roky. Učili sme sa dátumy, definície, vzorce, naspamäť celé odseky z učebníc. Dobrý žiak bol ten, ktorý vedel správne odpovedať, nerušil a domov nosil pekné známky. Samozrejme, stretli sme aj výnimočných učiteľov, ktorí nás naučili oveľa viac. Napriek tomu bol celý systém postavený najmä na odovzdávaní a následnom overovaní vedomostí.
Aby sme boli spravodliví, mnoho z toho má svoje opodstatnenie aj dnes. Deti potrebujú vedieť čítať, písať, počítať, poznať históriu a rozumieť základným prírodným zákonom. Bez vedomostí sa nedá kriticky premýšľať. Lenže vedieť niečo a vedieť s tým pracovať sú dve odlišné veci.
Dnes má dieťa vo vrecku zariadenie, ktoré dokáže za niekoľko sekúnd vyhľadať informácie, vyriešiť matematický príklad, preložiť cudzí jazyk alebo vytvoriť prezentáciu. Umelá inteligencia už nie je vzdialenou technologickou víziou. Je súčasťou každodenného života a naše deti s ňou vyrastajú.
Podľa výsledkov medzinárodného testovania PISA 2025 používa na Slovensku až 46 % pätnásťročných žiakov AI chatboty pri učení minimálne raz týždenne. Viac než tretina ich využíva aj na tvorbu písomných prác. To už nie je budúcnosť, na ktorú sa školstvo ešte len pripravuje. To je prítomnosť.
Lenže dokážeme ich naučiť rozoznať, kedy im AI pomáha premýšľať a kedy premýšľa namiesto nich? Vedia si overiť odpoveď, spochybniť informáciu alebo rozpoznať dokonale napísaný nezmysel?
Predstavme si žiaka, ktorý dostane za domácu úlohu napísať referát. Za tridsať sekúnd má hotový text, ktorý by možno získal jednotku. Ak ho iba odovzdá, nenaučil sa takmer nič. Ak však dokáže vysvetliť jeho obsah, odhaliť chyby, porovnať zdroje a vytvoriť vlastný názor, technológia sa stala súčasťou vzdelávania. A práve tento rozdiel by mala moderná škola pochopiť.
Nepotrebujeme deti, ktoré dokážu súťažiť s umelou inteligenciou v množstve zapamätaných informácií. Potrebujeme deti, ktoré ju budú vedieť používať bez toho, aby prišli o vlastný úsudok.
Prečo to štátne školstvo stále nedokáže?
Bolo by veľmi jednoduché ukázať prstom na učiteľov a povedať, že naše školstvo zaspalo dobu. Lenže to by bolo nespravodlivé. Na Slovensku máme množstvo výborných pedagógov, ktorí svoju prácu robia s obrovským nasadením, často napriek systému, nie vďaka nemu. Problém preto nevidím primárne v ľuďoch, ale v podmienkach, ktoré sme im vytvorili.
Od učiteľa očakávame, že bude pedagógom, psychológom, digitálnym odborníkom, vychovávateľom aj administratívnym pracovníkom. Má zvládať rôzne potreby detí, komunikovať s rodičmi, vypĺňať dokumentáciu, dodržiavať metodické pokyny a zároveň prinášať inovatívne vyučovanie. To všetko často v triede, kde ani pri najlepšej vôli nedokáže venovať každému dieťaťu toľko pozornosti, koľko by potrebovalo.
A výsledky? Najnovšie testovanie PISA 2025 ukázalo, že približne tretina slovenských pätnásťročných nedosahuje základnú úroveň čitateľskej gramotnosti. V matematike sme síce dosiahli výsledok nad priemerom OECD a v prírodných vedách nastalo zlepšenie, no v čítaní stále zaostávame. To nie sú iba čísla v medzinárodnej tabuľke. Za každým percentom sú deti, ktoré môžu mať problém porozumieť zmluve, vyhodnotiť informáciu alebo sa správne rozhodnúť v každodennom živote.
Od septembra 2026 začali všetky základné školy postupne zavádzať nový vzdelávací program, ktorého cieľom je väčší dôraz na porozumenie a praktické využívanie vedomostí. Je to krok správnym smerom a osobne mu držím palce. Reforma však nebude úspešná iba preto, lebo sme prepísali učebné osnovy. Potrebuje pripravených učiteľov, dôveru, čas, podporu a najmä priestor robiť veci inak.
Môžeme totiž stokrát hovoriť o kritickom myslení, ale ak dieťa za nesprávnu odpoveď pred tabuľou ponížime, veľmi rýchlo sa naučí radšej mlčať. Môžeme podporovať kreativitu, ale ak existuje iba jeden správny postup, naučíme deti predovšetkým poslušnosti. A môžeme rozprávať o samostatnosti, no pokiaľ im nedovolíme robiť rozhodnutia a niesť primerané dôsledky, zostane iba pekným slovom v školskom dokumente.
Súkromná škola. Luxus alebo investícia?
Práve tu začínam rozumieť rodičom, ktorí sa rozhodnú pre súkromné vzdelávanie. Nie nevyhnutne preto, že majú peniaze navyše alebo chcú svojim deťom dopriať niečo exkluzívne. Niekedy jednoducho hľadajú prostredie, kde sa ich dieťa nebude musieť prispôsobovať systému za každú cenu, ale kde sa škola dokáže prispôsobiť aj jeho potrebám.
Niektoré súkromné školy dokážu ponúknuť menšie kolektívy, individuálnejší prístup, projektové vyučovanie, intenzívnejšie cudzie jazyky alebo väčší priestor na diskusiu a tvorivosť. Deti sa môžu učiť spolupracovať, prezentovať svoje myšlienky, riešiť praktické problémy a prijímať spätnú väzbu bez toho, aby každá chyba znamenala osobné zlyhanie.
To však automaticky neznamená, že súkromná škola je lepšia. Aj medzi nimi existujú obrovské rozdiely. Pekné priestory, moderný marketing, anglické názvy predmetov a tablet na každej lavici ešte nie sú dôkazom kvalitného vzdelávania. Rovnako existujú vynikajúce štátne školy, ktoré dokážu vytvoriť podnetné prostredie aj bez vysokého školného.
Za dôležitejšie než vlastníka školy preto považujem jej filozofiu a každodennú realitu. Ako pristupuje k slabším žiakom? Vie pracovať s nadaným dieťaťom, ktoré sa nudí? Má odvahu priznať chybu? Ako rieši konflikty, šikanu a psychické zdravie detí? Dostávajú žiaci priestor argumentovať, nesúhlasiť a hľadať vlastné riešenia?
A možno najdôležitejšia otázka zo všetkých: Chodí moje dieťa do školy so zvedavosťou alebo so strachom, čo zase pokazí?
Za školu by som nebol ochotný platiť len preto, aby malo moje dieťa lepšie známky. Oveľa väčšiu hodnotu by pre mňa malo prostredie, v ktorom nestratí chuť učiť sa, bude rozumieť vlastným schopnostiam a získa zdravé sebavedomie.
Zároveň však nesmieme zabudnúť na jednu nepríjemnú skutočnosť. Kvalitné vzdelanie nemôže byť výsadou rodín, ktoré si ho môžu dovoliť zaplatiť. Pokiaľ sa dostaneme do situácie, v ktorej si rodičia musia kupovať to, čo by malo byť štandardom, nie je to iba problém školstva. Je to problém celej spoločnosti.
Súkromné školy môžu byť zdrojom inovácií a inšpirácie, no nemali by sa stať únikovou cestou pre tých, ktorí na to majú. Naším cieľom musí zostať verejné školstvo, v ktorom má kvalitné vzdelanie dostupné každé dieťa bez ohľadu na adresu či príjem rodičov.
IQ a EQ už nestačia. Prichádza AQ.
Dlhé roky sme inteligenciu posudzovali predovšetkým cez IQ. Neskôr sme si začali viac uvedomovať význam EQ, teda emocionálnej inteligencie. Schopnosť porozumieť sebe aj ostatným, zvládať emócie, komunikovať a budovať medziľudské vzťahy je totiž pre úspešný a spokojný život rovnako dôležitá ako vedomosti.
Dnes by som k týmto dvom pojmom pridal ešte tretí. AQ – Adaptability Quotient, teda schopnosť prispôsobiť sa zmene, učiť sa nové veci a reagovať na neznáme situácie. Nevnímam ho ako ďalšie číslo, ktorým by sme mali deti merať, ale ako pomenovanie vlastnosti, ktorej význam neustále rastie.
Zamyslime sa nad tým, ako vyzeral svet práce pred dvadsiatimi rokmi. Koľko profesií sa odvtedy zmenilo? Koľko nových vzniklo? A koľko zručností, ktoré sme kedysi považovali za nevyhnutné, dnes zvládne jednoduchá aplikácia?
Naše deti sa možno budú počas života viackrát rekvalifikovať. Budú spolupracovať s technológiami, ktoré dnes ešte nepoznáme, a riešiť problémy, na ktoré zatiaľ neexistuje učebnica. Ich najväčšou výhodou preto nemusí byť schopnosť vedieť všetko. Oveľa dôležitejšia môže byť odvaha priznať si, že niečo nevedia, a chuť naučiť sa to.
IQ im pomôže porozumieť problému. EQ im umožní spolupracovať s ľuďmi. AQ im dá schopnosť nezostať stáť, keď sa svet okolo nich zmení.
A presne tu vidím obrovský priestor pre moderné vzdelávanie. Deti by mali zažívať situácie, v ktorých nepoznajú odpoveď vopred. Mali by sa učiť plánovať, experimentovať, zlyhať, opraviť vlastnú chybu a skúsiť to znovu. Nie preto, aby boli raz všetky úspešnými podnikateľmi či technologickými odborníkmi, ale aby sa nebáli života, ktorý nebude vždy predvídateľný.
Sociálne siete a AI nezmiznú len preto, že ich zakážeme
Ako rodičia máme prirodzenú potrebu svoje deti chrániť. A úplne tomu rozumiem. Internet nie je vždy bezpečným prostredím. Sociálne siete dokážu vytvárať nereálne očakávania, vystavovať deti šikane, manipulácii a obsahu, ktorý nedokážu správne vyhodnotiť. Algoritmy navyše súťažia o ich pozornosť spôsobom, s ktorým majú problém aj mnohí dospelí.
Rozumné pravidlá, vekové hranice a obmedzovanie používania technológií preto majú svoje miesto. Najmä pri mladších deťoch. Lenže samotný zákaz nie je vzdelávanie.
Ak dieťaťu zakážeme sociálne siete bez toho, aby sme mu vysvetlili, ako fungujú, možno ho na určitý čas ochránime. Nenaučíme ho však rozpoznávať manipuláciu, reklamné stratégie, falošné informácie či tlak na vlastný vzhľad a popularitu. A raz príde deň, keď nad tým, čo si pozrie, stratíme priamu kontrolu.
Podobne je to s umelou inteligenciou. Môžeme zakázať ChatGPT pri domácich úlohách. Môžeme sa tváriť, že problém neexistuje. Alebo deti naučíme, ako sa správne pýtať, ako overovať výsledky, prečo AI môže vymýšľať nepravdivé informácie a kde je hranica medzi pomocou a podvádzaním.
To neznamená, že deti majú celé dni sedieť pred obrazovkou. Práve naopak. Potrebujú pohyb, priateľstvá, knihy, tvorivosť, nudu aj obyčajné rozhovory pri večeri. Technológie by mali byť jedným z nástrojov, nie náhradou detstva.
A vzdelávanie by malo rodičom pri tejto úlohe pomáhať. Škola a rodina nemusia medzi sebou súperiť o to, kto nastaví prísnejšie pravidlá. Mali by spoločne budovať schopnosť dieťaťa rozhodovať sa zodpovedne, najskôr s našou pomocou a neskôr samostatne.
Pretože našou úlohou nie je vychovať generáciu, ktorá sa nikdy nestretne s rizikom. Našou úlohou je vychovať generáciu, ktorá ho dokáže rozpoznať a primerane naň reagovať.
Návrat domov a moja osobná otázka
Pred niekoľkými týždňami sme sa s rodinou vrátili zo Spojeného kráľovstva na Slovensko. Po rokoch života v zahraničí je návrat domov zvláštnou kombináciou radosti, očakávania a množstva otázok. Človek zrazu začína porovnávať veci, ktoré predtým považoval za samozrejmé. A keď má dieťa, medzi najdôležitejšie otázky prirodzene patrí aj vzdelávanie.
Nechcem tvrdiť, že britský školský systém je dokonalý. Nie je. Aj tam existujú rozdiely medzi školami, tlak na výsledky, preťažení učitelia a rodiny, ktoré zápasia s dostupnosťou kvalitného vzdelávania. Pobyt v zahraničí mi však dal možnosť pozerať sa na mnohé veci z iného uhla. Uvedomil som si, že to, čo u nás považujeme za nemennú súčasť školstva, môže inde fungovať úplne inak.
Keď sa dnes pozerám na nášho syna, nerozmýšľam primárne nad tým, aké známky bude mať na vysvedčení. Samozrejme, záleží mi na jeho vedomostiach, zodpovednosti a prístupe k povinnostiam. Oveľa viac ma však zaujíma, akým človekom sa stane.
Bude mať odvahu povedať vlastný názor, aj keď s ním ostatní nesúhlasia? Dokáže prijať kritiku bez toho, aby ju vnímal ako útok na svoju hodnotu? Bude vedieť rozpoznať manipuláciu, vážiť si druhých a rozhodovať sa bez toho, aby potreboval neustále schválenie okolia?
A predovšetkým, zachová si zvedavosť a chuť objavovať svet?
Práve preto ma dnes otázka vzdelávania zaujíma nielen ako rodiča, ale aj ako človeka, ktorý by rád videl Slovensko napredovať. Chcel by som byť pri tom, keď sa naše školstvo začne ešte výraznejšie meniť. Keď prestaneme riešiť len to, koľko učiva deti zvládli, a začneme sa rovnako vážne zaujímať o schopnosti, ktoré si odnášajú do života.
Nemyslím tým ďalšiu reformu na papieri alebo veľké politické vyhlásenia. Myslím skutočnú zmenu v triedach, v prístupe k učiteľom, v komunikácii s rodičmi a v tom, ako vnímame samotné deti.
Rád by som videl slovenské školy, ktoré dokážu prepájať kvalitné vedomosti, emocionálnu inteligenciu a schopnosť adaptácie. Školy, v ktorých nebude otázka „Prečo?“ prejavom neposlušnosti, ale začiatkom zaujímavej diskusie. Kde sa chyba nestane dôvodom na hanbu a úspech sa nebude posudzovať výlučne podľa priemeru známok.
A možno práve skúsenosti súkromných, alternatívnych aj progresívnych štátnych škôl môžu byť inšpiráciou, ako sa k takému systému postupne dopracovať.
Takže oplatí sa to?
Odpoveď podľa mňa nie je jednoduché áno alebo nie.
Ak súkromná škola dokáže konkrétnemu dieťaťu poskytnúť kvalitnejšie prostredie, individuálnu podporu a lepšiu prípravu na život, potom môže byť školné veľmi rozumnou investíciou. Pre inú rodinu však môže byť tou najlepšou voľbou výborná štátna škola za rohom, s učiteľmi, ktorí svoju prácu milujú a dokážu v deťoch prebudiť niečo výnimočné.
A niekedy si rodina súkromnú školu jednoducho nemôže dovoliť. Nemalo by to znamenať, že jej dieťa má menšiu šancu na kvalitnú budúcnosť.
Pri výbere školy by sme sa preto mali menej pozerať na jej označenie a viac na ľudí, hodnoty a spôsob, akým vzdeláva. A od štátu by sme mali vyžadovať, aby kvalita nebola otázkou šťastia pri výbere školy alebo výšky rodičovského príjmu.
Možno najväčšou chybou, ktorú môžeme ako rodičia urobiť, je presvedčenie, že dobrá škola vyrieši všetko za nás. Nevyrieši. Sebavedomie, charakter, empatia a schopnosť zvládať život sa totiž budujú aj doma. V každodenných rozhovoroch, pri riešení konfliktov, počas spoločných zážitkov a najmä v tom, aký príklad deťom sami dávame.
Škola môže byť fantastickým partnerom. Rodičov však nahradiť nedokáže.
A možno práve preto otázka nestojí, či sa oplatí platiť za súkromnú školu. Skutočnou otázkou je, akú hodnotu pripisujeme vzdelaniu, ktoré naše deti pripraví na život, o ktorom dnes ešte takmer nič nevieme.
Pretože naše deti nepotrebujú byť pripravené na svet, v ktorom sme vyrastali my. Potrebujú byť pripravené na svet, ktorý si budú musieť vytvoriť samy.
A bol by som veľmi rád, keby práve slovenské školstvo patrilo medzi tých, ktorí im v tom pomôžu.
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