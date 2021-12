Novoročný ohňostroj ako ukážkový príklad virtue signallingu

V evolučnej psychológii pozorujeme prirodzene sa vyskytujúcu signalizáciu statusov a morálnych cností. Prejavuje sa naprieč všetkými rovinami našich životov. Signaling prebieha na individuálnej, alebo na kolektívnej či celospoločenskej úrovni.

„Každý človek je úprimný, keď je sám; pri príchode druhého človeka sa začína pokrytectvo.“ — Ralph Waldo Emerson





funkcie signalingu pozorované vedľajšie efekty signalingu signalizujeme etický a cnostný život pre nadobudnutie statusu v rámci skupiny, kt. nám evolučne zabezpečuje prežitie (predchádzame tak ostrakizácii) iracionálne a neefektívne správanie jednotlivcov a skupín (za to v správny na čas na správnom mieste) vďaka potrebe signalingu medzi ľuďmi sa udeje v spoločnosti množstvo dobročinnosti, kt. by sa bez sebeckých motívov signalingu neudialo, signaling jednotlivca často motivuje druhých tiež robiť dobročinnosť (hoci len pre nadobudnutie statusu) v rámci politiky množstvo plošných defektných manévrov signalizujúcich "aha, nám na situácii záleží, pozrite, čo všetko pre vás robíme" (že niečo robia je jediná nerozporovateľná záležitosť, no na signalizáciu spolupatričnosti evidentne stačí)

Čo signalizujeme ohňostrojom?

1, ohňostrojom signalizujeme bohatstvo jednotlivcov, mesta či komunity (že si môžeme dovoliť vyhadzovať peniaze do vzduchu, a tým aj vysoký status)

2, manipulácia nebezpečným materiálom (ohňostrojom) zvyšuje status tomu, kto s ním narába (len málokto má „odvahu“ odpáliť zmes ťažko identifikovateľných výbušnín) tiež to, že sa nebojíme hluku, ktorý má vyšší status, ako ticho

3, že rozumieme spoločenským konvenciám (vieme, čo sa má diať na Nový rok), predvádzame sa, zakiaľ všetci zaujato pozorujú nočnú oblohu (Nový rok je skvelá príležitosť, ľudia sa vždy budú pozerať, aj keď spravíte zlý ohňostroj, vždy ho ocenia) Ohňostroj má obrovský upside, a takmer žiadny/veľmi nízky downside

4, vedenie obce, mesta signalizuje veľkolepým ohňostrojom, že má vyšší status, ako jeho obyvatelia

5, organizovanie slávnostného ohňostroja na počesť veteránov/významnej osobnosti signalizuje náš prehľad, inteligenciu a obšírnosť kultúrneho povedomia

6, neustálym bojkotovaním ohňostrojov signalizujeme našu ohľaduplnosť, súcit so zvieratami, a tiež originálnosť a vlastný pohľad na vec, upozorňujeme na naše sociálne cnosti a vysokú morálku (vyšší status chceme v tomto prípade dosahovať iným spôsobom ako mainstream)

7, odpaľovaním ohňostroja v meste, kde je to zakázané, signalizujeme, že si môžeme dovoliť porušovať pravidlá

Cieľom signalingu

je vždy dať druhým najavo, ako veľmi cnostní a morálni sme, prípadne „nenápadne“ oznámiť ľuďom, aký máme status, a s kým teda majú dočinenia. Radi signalizujeme, že máme vysoký status, alebo tiež, že sme čestní, morálni a veľmi radi pomáhame druhým. Tento mimoriadne interessantný jav má pozitívne i negatívne dopady skrz viacero rovín celospoločenského vnímania.

Podľa Robina Hansona až 80% nášho konania je motivované pohnútkou konať práve podľa toho, čo chceme, aby si o nás druhí mysleli. Tento proces je podvedomý, môžeme si ho však začať uvedomovať, a vnímať tak medziľudské interakcie o kúsok triezvejšie.

Signaling nehodnotíme ako dobrý alebo zlý, my len pozorujeme jeho efekty. Signaling sa netýka iba ohňostroja, ale všetkých oblastí našich životov. Na jeho predstavenie sme zvolili túto luxusnú novoročnú dlhodobo diskutovanú tému z jednoduchého dôvodu. Ohňostroj je učebnicovým príkladom signalingu.

