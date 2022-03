Glosofejtón o nebadaných zárodkoch putinizmu v roztratených formách

... interpretuje slovami. Ale aj cisár mal nové šaty, ktoré chlapček bez škrupúľ odhalil ako vladárovu nahotu; a poznáme aj potemkiniádu. Nuž, rýchlosť doby... Éj, Marťania, Marťania, dávate nám muzikantom zabrať! Avšak, nielen rýchlosť doby...



Bonusy trieliacich rokov, ich chvíľ a momentov, bonusy v úvodzovkách, sa predvádzajú, kde len nevinný muzikant zabodne hociktorú zo sond svojich piatich zmyslov. V mnohých rozhlasových výstupoch, napríklad, sa artikulácia prezentácie témy od štartu do cieľa rúti tempom šprintéra vo finále atletických majstrovstiev sveta na 100 metrov. Dakedy je až záhadou, čo sa chcelo povedať. Nielen ak proti sebe hovoria politici. V reťazcoch pri pokladniach akoby prebiehala utajená súťaž, ktorá koľkých zákazníkov obslúži za časovú jednotku... Len rýchlo, rýchlo, rýchlo! Stihnúť čo najviac za čo najkratší čas! Cítite pozadie?



V kontexte naznačeného vždy zíde na um irónia zrejme nielen šarišského gazdovského umu z minulého storočia: „Co po nahľe, ta po ďabľe.“ Alebo českého: „Práce kvapná, málo platná.“ Úrody toho núteného trendu zbierame po generáciách. Dnes priam na úrovni hororovej sinusoidnej amplitúdy. Aktuálny stav planéty a ľudskej civilizácie je, bohužiaľ(?), presným zrkadlovým odrazom pilne piplanej hektiky diktovanej... No?! Hádajme čím? Aj v jednej mojej knihe je odpoveď.



Pred chvíľou na mňa dosadla iróniou podfarbená výčitka člena rodiny, že som čiastočne zodpovedný za Putina, za jeho správanie. Blesk z jasného neba! Ha! Ja a Putin?! Popravde, nemusím žiadneho politika, nieto ešte takého, čo deštruuje, borí, rúca, zabíja bezbranných nevinných civilistov, ba dokonca deti; je jedno, akej je národnosti. Milší mi je ktokoľvek v profesijnej škále od upratovačky po umelca.

Avšak v súvislosti s bitkármi – jednotlivcami i mocnosťami – sa už stáročia vynára vážna pragmatická potreba dôkladne zmapovať, mapovať i zverejňovať počty aj frekvenciu ich toxickej konfliktnosti. Tú štatistiku by mali mať k dispozícii jednotlivé spoločností a teraz aj celý globálny svet; trebárs v menoslovnej encyklopédii. Videli by sme tváre. Bez štatistiky sú viditeľné len propagandistické masky.



Samozrejme, k narážke o čiastočnej zodpovednosti za existenciu Putina, takého, ako sa nielen aktuálne prezentuje, som žiadal vysvetlenie. Tu je: V informačnej dobe, v akej sa celý súčasný svet pachtí, vraj každý, kto číta, mohol sledovať Putinov zrod i zrenie. A kto urobil čo preto, aby nevyzrel do terajšej kvality? Kto? Čítali ste názory zodpovedných?...



Mea minima culpa, priznal som si. S miliónmi čitateľov z celého sveta sme mali na zrejúcu hrozbu upozorňovať. Dôrazne a húževnato. Albert Einstein svojho času že povedal, ak sa ocitnete v hlavnom prúde, je načase sa zastaviť a nad sebou zamyslieť. Ibaže, trefne bolo kdesi poznamenané, hlavný prúd je predsa istota... Kto vie, kedy a kto kedy presadí, aby sa tie dve polarity navzájom rešpektovali, ako v ľudskom druhu legitímne a súperiace športovo? Nie vojnovo!



No teraz sa, milý človeče, podrž. Cenzúra! Hrádza hlavného prúdu proti nonkonformným myšlienkam, ..., vládne v každom štáte, v každom režime. V socializme som nemohol z množstva pracovných článkov publikovať jeden slušne (inak to ani nešlo, ani nemalo zmysel) naznačujúci v istej veci zodpovednosť strany. V súčasnej demokracii mi z blogu odstránili dokonca články tri, tiež vecne a slušne poukazujúce na úroveň – komunálnej politiky. Putin tiež vyšiel z „komunálneho“ prostredia – ako každý politik. Čiže sloboda slova... Je to len veľmi relatívne režimové pozlátko.

Ak sa pokúsime o širokospektrálny dejinný a obsahový pohľad na svet, uvedomíme si, že sme v nekonečnom kolotoči mocenských akcií a intríg. Musia byť, život bez nich by bol neznesiteľne krásny. Užitočné a humánne východisko z toho zakliateho chvatu je len jedno: dôsledne žiadať, dosahovať a zasadzovať sa za spravodlivé riešenie každého drobného problému, ktorý sa nás dotkne alebo sa nám dostane do zorného poľa a rýdzo spravodlivé rozhodnutie i cestu k nemu, protistrany zmierujúce, šíriť v štýle sústredných vodných kružníc do čo najširšieho okolia; bez tranzu, pokojne, dôsledne – a bez obetí!!!