Kto kŕmi prázdnotu a deformácie sveta?
Internet = fenomén dnešnej doby. Sme s ním v kontakte denne; iste, kto ako. Uvedomujeme si však dostatočne aj fakt, ako lišiacky nám internetové produkty (okrem nespornej pomoci) aj kradnú čas? Hlavne skrz príspevky pod rafinovanými návnadovými nadpismi, ktorými nami manipulujú.
Oči čitateľa upúta titulok sľubujúci šokujúce informácie. Skúsenejšia myseľ za ním podozrievavo čaká lacnú fintu autora. No u mnohých zvedavosť aj tak vyhrá. Klikne. A s kĺzaním zraku po chudobných riadkoch jeho rozčarovanie stúpa. Podľa kvánt reakcií v diskusiách také články dočítame do samého konca dokonca s tichým hnevom - len aby sme zistili, že sme vlastne nezistili nič.
Čitateľská naivita má svoj dosah
Uvažujeme a pod drobnohľadom vnútornej analýzy nám vychádza sarkastický záver: my, čitatelia, ktorí jalové internetové fabulácie neopustíme hneď po prvých bezduchých floskulách, tomu tímu, ktorý ich vyrobil a vyrába, vlastne pomáhame zarábať. Algoritmom na sociálnych sieťach je totiž úplne jedno, či na článok klikneme v nadšenom očakávaní, alebo s hnevom. Každý náš klik a každý – aj adrenalínový - komentár im dáva signál: ‚Toto ľudí zaujíma, dávajme toho viac.‘ Svojím časom aj rozhorčením priamo financujeme presne to, čo nás rozlaďuje, čo narušuje našu internú rovnováhu.
Jeden náš frekventovaný politik nedávno v sledovanej televíznej relácii poznamenal, že komerčným médiám konfliktné dialógy veľmi vyhovujú. Bodaj by nie, veď procesné napätie všade vo svete konzumenta priťahuje – a predáva. Napokon, po zápletkách plných napätia človek prahne aj v umeleckých dielach.
Malé klamstvá a veľký svet
Možno si povieme, že v dnešnom svete, kde riešime veľké geopolitické hry, peniaze a ohýbanie pravdy mocnými, je nejaký klikbajt, rodné meno návnadového titulku, len smiešna malichernosť. Lenže, rozmeňme tento postoj na drobné. Dospejeme k záveru, že veľké manipulácie fungujú iba preto, lebo sme si zvykli podliehať malým manipuláciám s našim vedomím. A ak rezignujeme na kvalitu a pravdu v každodenných, hoci len drobných správach, pomaly strácame odolnosť aj voči naozaj nebezpečným lžiam, ktoré majú v dnešnom svete podmienky ako huby v teplom vlhkom lese. Vypuklým príkladom sú fejk profily na sociálnych sieťach.
Istá forma moci v našich rukách
Ale potenciál na zmenu človek/čitateľ bezpochyby vlastní. Lebo najväčšou zbraňou proti mediálnej či informačnej prázdnote nie je autorom očakávaná polemika či hádka v diskusiách, ale tiché, vedomé odmietnutie takého príspevku. Náš čas je príliš cenný na to, aby sme ním platili za publikované hlúposti.
Príspevky pod chrumkavými návnadovými titulkami jednoducho preskakujem. Čo vy na to? Váš názor v komentári realite prospeje.