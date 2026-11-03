Pozdravujem z Houstonu (NASA, Artemis, ...)

Miesto, odkiaľ boli riadené všetky misie lunárneho programu Apollo, neskôr všetky misie amerických raketoplánov. Miesto, kde znovu počuť komunikáciu medzi Zemou a Mesiacom. Presne tu je riadiace centrum nového lunárneho programu Artemis.
Pozn.: Tento text píšem v októbri, ale mám trochu fukoty, nestíham a je tu neskutočne horúco. Preto ho zverejním aj s fotkami asi až v Novembri. Sorry.
Možno ste už niekto v Houstone boli. Neďaleko riadiaceho centra NASA sa totiž nachádza stredisko pre návštevníkov - Houston Space Center. Je plné turistov, rodín s deťmi, a samozrejme aj veľkého množstva exponátov a artefaktov z predošlých kozmických programov NASA. Návštevu tohto návštevníckeho centra vám určite odporúčam, najmä ak vás zaujíma história kozmických letov s ľudskou posádkou, alebo ak by ste sem mali namierené s rodinou. Je tu totiž viacero možností, kde "zamestnáte" aj mladších členov rodiny. Roboty a robotické sondy tu však nenájdete, tie sú v Kalifornii :)
Vráťme sa však z návštevníckeho centra plného atrakcií k skutočnému riadiacemu centru NASA JSC. Miesto, kde zábavu nenájdete a kde sa tak ľahko bežný človek nedostane. Pokiaľ nie je zamestnancom NASA, a aj to konkrétne tohto centra. Alebo pokiaľ nie je preverenou a pozvanou návštevou s určeným sprievodom.
Keďže už dlhé roky som kamarát s kozmickými sondami a ich misiami, napríklad na Mars, k americkému kozmickému programu Artemis to bolo už "len kúsok". Prečo Artemis? No, cieľom tohto programu je síce prítomnosť ľudí na Mesiaci, ale v rámci dlhodobého programu je Mesiac len "zastávkou" a dlhodobým cieľom je planéta Mars. Áno, znie to ako sci-fi, najmä v dnešnom absurdnom svete, ale v ďalekej budúcnosti sa ľudstvo niečomu takému aj tak nevyhne. A niekde začať treba, najlepšie s niečím, kde sme ako ľudia už boli. S odborného hľadiska by som vám vedel vymenovať benefity realizácie misie k Marsu práve z povrchu Mesiaca, ale to by som už odbáčal od témy tohto článku.
Jeden z mojich projektov bol (a ešte aj je) výskum konceptu globálneho navigačného satelitného systému pre Mars. Re-aplikácia určitých technológií tohto projektu je využiteľná aj na Mesiaci v rámci budúcich povrchových misiíí, napríklad programu Artemis. No a toto zaujalo aj niektorých kolegov z Houstonu, slovo dalo slovo a bolo z toho "veď poď k nám nazrieť do centra". Aj keď som dlhšie návštevu odkladal, nakoniec to stálo za to.
Takže človek ako ja, od marťanských sond, zrazu stojí pred bránami NASA JSC v Houstone. Predo mnou je obrovský areál, ktorý sa mi zdá byť tak trochu podozrivo tichý. Nie ako vo filmoch. Je to aj preto, lebo napriek tomu, že je október, je tu veľmi horúco. Pred chvíľou bolo cez 43 stupňov v tieni (prerátané z Fahrenheitov, snáď som sa nesekol), vlhkosť vzduchu je tu tiež veľmi vysoká. Takže všetci sú "zalezení" v klimatizovaných budovách.
Prvé kroky smerujú k bráne s ostrahou. S ostrahou. Po zuby vyzbrojenou ostrahou. Nekompromisný pohľad jedného z týchto pánov mi stačí, aby som pochopil, že aj keď som v Texase, kde je poriadok, tu bude poriadok zrejme ešte väčší. Môj sprievod - zamestnanec riadiaceho centra programu Artemis - mu vysvetlí, o čo ide. Sme presmerovaní do prvej budovy, ktorá je ešte mimo samotného areálu JSC. Po vystúpení z auta ma opäť ovalila neskutočná horúčava, hotová sauna, ale vnútri už zase klíma, tak trochu zima ako v Grónsku. Tu stačilo predložiť osobné doklady, lebo už o nás vedeli všetko. Pred oficiálnou návštevou NASA JSC je každého povinnosťou minimálne dva týždne vopred podstúpiť oficiálnu americkú federálnu bezpečnostnú previerku. Každé stredisko NASA vyžaduje pre svoje návštevy a personál samostatnú previerku; nestačí, ak ste pracovníkom alebo stážistom niekde inde. Ak ste sa v tomto prostredí niekedy už pohybovali, či už na stáži alebo pracovne, možno to tiež už poznáte.
Okej, takže všetko je fajn, na oblečení máme pripnuté preukazy NASA a cesta je teda voľná. Nastúpime do pickupu a ide sa. Na kontrolu k ostrahe na hlavnom vchode. Úsmev na tvári ostrahy a podrobná kontrola preukazu a môjho slovenského úsmevu, či som to naozaj ja, prebehli v poriadku. Všetci prítomní sme sa usmievali, aj keď ostraha na vchode úsmev na tvárach veľmi nemala. Berú svoje povinnosti vážne a tak to má byť. "Nech sa páči. Jozef vitaj v NASA JSC."
Po areáli sa pohybujeme na aute. Je tu všetko "ďaleko", aj keď sme v areáli JSC. Okrem toho v Texase je pravidlo, že keď vám povedia "veď je to len kúsok tuto", znamená to aspoň 50 kilometrov. Je to takto aj na mnohých iných miestach v USA, ale Texas má povesť, že tu je aj tak všetko ešte "väčšie" (nesmejte sa). Napríklad dnes sme do reštaurácie išli "len" asi hodinu autom, atď.
Prichádzame k prvej budove, kde v minulosti prebiehali testy všetkých palubných komponentov programu Apollo. Míňame ďalšiu budovu, ktorá je teraz naším cieľom. Musíme ju obísť. Vchod je z opačnej strany. Auto nechávame na parkovisku medzi stovkami ďalších áut. Zase horúčava. Stojíme pred budovou "Mission Control Center".
Ikonický nápis na sklenenej výplni na hlavnom vchode je mi známy. Týmito dverami prešlo toľko (aspoň mne) známych ľudí z histórie, ale aj súčasnosti. Všetci riadiaci všetkých misií Apollo, amerických raketoplánov, riadiaci programu Artemis, astronauti, americkí prezidenti, novinári, oficiálne návštevy.
Vestibul je asi ako každý iný, povedal by som, taký "kobercovo-korporátny", samozrejme, vo farbách NASA. Americké vlajky sú skoro všade. Veď samotná americká vlajka ani v podstate nesymbolizuje samotný štát alebo národ, ale skôr slobodný život a americký spôsob života všetkých amerických území. Túto atmosféru tu cítiť na každom kroku. Odhodlanie, snaha niečo dosiahnuť, rešpekt voči každému prítomnému. Na stenách sú všade fotografie a insignie všetkých misií, astronautov, ale aj ľudí, ktorí na týchto misiách pracovali. Kozmický program totiž tvoria všetci, nielen astronauti. Vo vestibule stoja v životnej veľkosti lepenkové figuríny astronautov, ktorí sú práve vo vesmíre.
Kolega z NASA JSC o chvíľu vyťukáva na pancierových dverách bezpečnostný vstupný kód. Pozerám sa radšej inde. Dvere sa otvárajú a vstupujeme do sveta, kde sa písala, píše a aj bude písať história. Bez ohľadu na politiku. Na tomto mieste to akosi funguje. Tu chvíľu fotiť nemôžem. Security.
Prechádzame chodbami, ktorých podlaha je antistatická a dutá. Meter pod podlahou je dutina, ktorá je plná káblov. Môj sprievod mi vysvetľuje, že táto budova je jeden veľký organizmus, resp. celý jeden obrovský mozog. V podlahách sú kilometre, možno aj stovky kilometrov káblov, ktoré pamätajú ešte prvé americké kroky vo vesmíre.
Viete, prečo má NASA postavené centrum riadenia pilotovaných kozmických letov práve v Houstone? Dôvod je tak trochu jednoduchý. Na konci druhej svetovej vojny boli všetky ukoristené nemecké rakety V2 testované v Novom Mexiku, západne od Texasu. Nemeckí vedci, ale aj americké výskumné centrá boli zase na inom mieste. Všetky mali však k Houstonu rovnako "ďaleko", tak bol Houston vybratý ako kompromis.
Prechádzame po niekoľkých schodíkoch a pred nami je prvá veľká riadiaca sála. Je v nej čulý ruch, je v plnej prevádzke a prebieha v nej riadenie a kontrola Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS. Na obrovských obrazovkách na stene vidíme množstvo telemetrických dát, sledovanie pohybu kozmickej stanice na orbite Zeme, ale aj priamy videoprenos z rôznych zákutí Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS.
Vidíme astronautov, ako pracujú vo vesmíre a ako komunikujú s riadiacím centrom. Je to fascinujúci pocit. Vedel by som to prirovnať ku komunikácii s roverom na Marse alebo s pocitom, keď k nám z Marsu prídu aktuálne snímky alebo iné dáta. Tu však ide o niečo iné: toto nie sú roboty, sú to astronauti, ľudia ako my, ktorí majú tu na Zemi rodiny a teraz sú proste mimo Zeme. Je iné vidieť to v televízii alebo na internete a vidieť to teraz naživo.
Kedysi veľmi dávno, asi v roku 2005, som naposledy pracoval ako riadiaci letovej prevádzky a poznám ten pocit komunikácie s posádkou lietadla vysoko a ďaleko odo mňa. Ale to bolo lietadlo, nie posádka vo vesmíre. Odkedy sa moje ja "naplno pohybuje" medzi planétami, som žiadny podobný pocit nezažil. Pristávanie takej Curiosity na Marse v 2012 bola pecka, to ste asi zažili online. Robotické sondy sú však predsa len niečo iné ako živí astronauti. Pri lietaní platí pravidlo: "hore sa ísť môže, dole sa ísť musí". Tu však zrejme toto pravidlo platí dvojnásobne a je mi to jasné. Jedna chyba tu v riadiacom centre znamená mega prúser pre niekoho vo vesmíre. Zrejme, aj preto je tu úroveň bezpečnosti veľmi vysoká a aj fotiť môžem len na niektorých miestach. Aj tam, kde mi dovolia urobiť fotku, nesmiem používať blesk.
Z prvej riadiacej miestnosti sa presúvame ďalej. Na chodbe míňame malú kuchynku, ktorá je zadarmo dostupná všetkým zamestnancom NASA. Presklené vitríny a chladničky sú plné rôznych snackov, čokolád a podobne. A je tu niečo, čo je asi všade v Amerike: káva, veľa kávy. Úplne všade.
"Dáš si?" ... "Malú?"
"Áno, malá postačí, ďakujem."
... v ruke mám zrazu cca pollitrák kávy :)
Prichádzame k ďalším dverám. Víta nás "Artemis". Sme v riadiacej a kontrolnej miestnosti amerického lunárneho programu Artemis. Toto je miesto, odkiaľ boli riadené doterajšie lety programu Artemis, naposledy pri oblete Mesiaca. A odtiaľto budú riadené aj nadchádzajúce lety ľudí k Mesiacu a na Mesiac. Riadiaca miestnosť sa na prvý pohľad zdá byť veľmi podobná tej predchádzajúcej (Medzinárodná vesmírna stanica ISS). Pri odbornejšom pohľade je však iná. Konzoly sú iné a monitory zobrazujú úplne iné dáta a informácie. Samozrejme, aj nápisy na stenách a nápisy na jednotlivých stoloch/konzolách sú iné. Práve tu však prebieha jedna z plánovaných simulácií. Astronauti sedia v simulátore ďaleko odtiaľto, pričom výmena dát a komunikácia s riadiacim centrom prebiehajú naživo ako v reálnej misii. Týchto simulácií je spústa. Sú nesmierne dôležité pre samotný tréning posádok, tréning riadiacich v kontrolnej miestnosti, testovanie systémov, testovanie všetkých etáp a parametrov misie a podobne. Vesmír chyby neodpúšťa. Nikdy.
Pohýname sa ďalej, prechádzame bludiskom chodieb tejto budovy a zablúdime až na miesto, kde prebieha rekonštrukcia. Zablúdili sme sem neplánovane. Upps. Aspoň vidíme odhalené časti podlahy a stien s káblami.
Ďalšou chodbou sa dostávame k vchodu. Vonku nás ovalí horúčava, ale veď pitný režim sme "doplnili" kávou, tak sa nebudeme sťažovať :)
Áno, viem, káva dehydruje organizmus, preto aj kolegovi z NASA každú chvíľu vrčí pripomienka, aby sa napil vody. Vodu tu nosia pri sebe všetci ...
Nasadáme do auta a pohýname sa ďalej. Samotné centrum NASA JSC je veľké; sú tu križovatky a niekde dokonca semafory. To preto, ak by išlo náhodou tadiaľto špeciálne vozidlo s citlivým nákladom a podobne, ale aj z dôvodu zachovania bezpečnosti. Stojíme a dávame prednosť. Môj pohľad zbehol do jarku vedľa mňa. Zmrazilo ma, ufff, v jarku, asi v 30 cm hlbokej vode sa vyhrieva divý aligátor. Neverím vlastným očiam. Pýtam sa kolegu, či o ňom vedia. Jeho pokojná odpoveď s úsmevom na tvári – "Joseph, tu máme veľa divých zvierat, neboj nič ti neurobia, máme tu aligátory, srnky, skunky, hady v tráve" (pozn. štrkáče). "Len v Houstone, ak budeš venčiť psa v parku, tak bacha, aby bol na vodítku. Často sa stane, že ak je pes na voľno a zbehne kam nemá, tak ho drapne menší aligátor z vody." Okej, môj mozog zamrzol, auu.
Prichádzame k ďalšej budove, ktorá nesie hrdý nápis "Space Vehicle Mockup Facility", čiže miesto, kde by mali byť skutočné kozmické lode, kapsuly, veliteľské moduly a podobne. Apoň tak som si to predstavil pri prečítaní nápisu na vchode. Prechádzame vestibulom a dostávame sa do obrovskej haly, kde sa pred nami rozprestiera kompletná Medzinárodná vesmírna stanica ISS v reálnej veľkosti, teda jej jednotlivé moduly, rôzne vybavenie, žeriavy, vyskozdvižné vozíky, zasadačky po stranách. Po chvíli vidíme celú kapsulu veliteľského modulu lunárneho programu Artemis. Sú tu skafandre pre prácu v otvorenom vesmíre, samozrejme, personál a na stenách insignie všetkých možných pilotovaných misií NASA. Fotím, ale nie detaily. Rozumiem :-)
Po prehliadke tejto budovy sa vraciame horúcim texaským vzduchom napäť k autu. Ešte nás čaká prehliadka areálu. Prechádzame okolo simulačného strediska a dokonca samostatnej autonómnej elektrárne NASA, ktorá dodáva elektrinu výlučne stredisku NASA JSC, aby bolo nezávislé na verejnej rozvodnej sieti elektriny. V diaľke už vidíme výstavný model amerického raketoplánu Space Shuttle, ktorý sa nachádza na chrbte lietadla Boeing 747-SCA (NASA905). Vidíme skutočnú raketu Saturn V, ktorá slúžila v programe Apollo, a niektoré ďalšie testovacie raketové nosiče. Sú tu vystavené skutočné raketové motory a dokonca jedna ukoristená nemecká V2, teda už jej neskorší výskumný americký derivát. Tento pohľad nám však už napovedá, že sa blížime k hlavnému vchodu NASA JSC. Pretože aj spomínaný raketoplán na nás pozerá už zo susedného priestoru, ktorým je návštevnícke centrum pre verejnosť, tzv. Houston Space Center. Mnoho ľudí si ho zamieňa so samotným NASA Johnson Space Center. Je to asi aj dobre, pozornosť ľudí a verejnosti je zameraná tam a nie na skutočné riadiace centrum NASA, kde sme boli my a kde sa nonstop pracuje.
Teraz niekoľko fotiek z návštevníckeho centra NASA (Houston Space Center). Tu panuje už voľnejšia atmosféra, keďže toto už nie je priamo súčasťou centra NASA JSC, ale miesto pre návštevníkov, teda pre verejnosť.
Pozdravujem teda z Houstonu. Už sa však teším do Kalifornie (JPL). Pošlem potom fotky do blogu aj odtiaľ, ale trochu neskôr :)
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PS: Ak pôjdete do Houstonu, zájdite si "kúsok" do Galvestonu k oceánu. Teda k zálivu (nebudem písať názov zálivu, už som ho spomenul na začiatku článku). Ľudia v Texase sú inak super. Toľko milých pohľadov a pozitívne naladených ľudí som dávno nevidel.
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