Francúzsko, krajina zvrhlíkov a otvorenej diskusie

Vo svetle posledného medializovaného prípadu sexuálneho obťažovania na Masarykovej univerzite u našich susedov dostala priestor debata, ako by sa dalo takýmto situáciám v školskom prostredí zamedziť. Čoraz viac sa ozývajú iniciatívy založené mladými ľuďmi, ktorí sa na takéto správanie snažia upozorňovať a zvyšovať povedomie o sexuálnom a sexualizovanom násilí.

K opísaniu situácie ohľadne riešenia takéhoto typu násilia na Slovensku, mi stačilo vidieť počet účastníkov alebo skôr účastníčok zhromaždenia, ktoré sa konalo minulé leto v Žiline a ktoré malo za cieľ upozorniť na sexualizované násilie v spoločnosti.

Určite svoj národ neurazím ak poviem, že na Slovensku vo všeobecnosti nechceme rozprávať o ničom, čo v sebe obsahuje slovíčko “sex”. Ak už náhodou niečo takéto riešime, ako všetko na Slovensku to riešime zle. Najobľúbenejší spôsob je staré dobré mlčanie. Skutok sa nestal. Hoci viem, že mladí ľudia sú vo všeobecnosti otvorenejší týmto diskusiám, ja sama som bola prekvapená, ako veľmi bola pre mňa táto téma tabu pri mojom príchode do Francúzska.

Od prvého januára tohto roku tam totiž prešiel zákon, ktorý umožnil prístup zadarmo k hormonálnej antikoncepcii pre všetky ženy do 25 rokov. Prečo ženy, prečo hormonálna antikoncepcia, o tom sa dá polemizovať, podstatné je, že to prešlo. Diskusiu, ktorú to vyvolalo medzi mojimi spolužiakmi (áno, aj chlapcami), som naozaj nečakala. Dievčatá nemali absolútne žiadny problém si medzi sebou odporučiť antikoncepciu a už len ten fakt, že táto konverzácia neprebiehala iba “medzi nami dievčatami”, ale aj za prítomnosti chlapcov ma mierne šokoval.

Je pravda, že v krajine, ktorá si už druhýkrát zvolila za prezidenta muža, ktorý sa na strednej zamiloval do svojej učiteľky a dnes je z nej jeho dlhoročná partnerka očakávate väčšiu mieru sexuálnej otvorenosti. (Áno, treba si rypnúť aj do Francúzov.)

Pri hlbšom skúmaní je však prípad Emmanuela Macrona naozaj trocha znepokojivý. Ilustruje totiž naozaj komplikovanú situáciu, ktorú reprezentuje vzťah medzi učiteľom/učiteľkou a žiakom/žiačkou. Nechce sa mi moralizovať či je takýto vzťah správny alebo nie, iba nás uvádza do problému, ktorým je fakt, že školy takéto prípady väčšinou nevedia vhodne vyriešiť, prípady sexuálneho obťažovania nevynímajúc.

Tu treba poznamenať, že ani Francúzsko sa stále nenaučilo efektívne bojovať proti sexuálnemu a sexualizovanému násiliu na školách, ktoré Francúzi volajú skratkou VSS (violences sexistes et sexuelles - pozn.aut. ).

Minulý rok sa na sociálnych sieťach objavil hashtag #SciencesPorcs (vedecké prasatá - pozn.aut.). Samozrejme jedná sa o doslovný preklad, v skutočnosti tento hashtag odkazuje na názov Inštitútov politických vied po celom Francúzsku, ktoré občas voláme súhrnným názvom Sciences Po. Prípad, ktorý to celé spustil, bol prípad študentky Inštitútu politických vied v Toulouse, ktorá vo svojom otvorenom liste priznala, že bola znásilnená počas imatrikulácií na začiatku roka. K tomuto listu sa postupne pridali svedectvá ďalších študentiek a študentov po celom Francúzsku, ktorý sa rozhodli prehovoriť o zvrátenom systéme na francúzskych “Grandes Écoles”, ktorý kryje vinníkov a umlčiava obete.

Prípad Štrasburského inštitútu ilustruje podobný prípad ako ten, ktorý sme mohli vidieť v Česku. Istý profesor bol obvinený zo sexistických komentárov a nevhodných návrhov viac ako štyridsiatimi študentkami a študentami. Jediná odpoveď, ktorej sa však obete dočkali zo strany administratívy (na rozdiel od Masarykovej univerzity) bola to, že učiteľ išiel na dlhodobú PN-ku. Au revoir profesor!

Najväčší škandál, ktorý však otriasol francúzskou elitnou spoločnosťou, bola takzvaná aféra Duhamel. Olivier Duhamel bol medzi svojimi inými prominentnými funkciami aj riaditeľom Národného fondu politických vied, pod ktorý patrí aj najprestížnejší politický inštitút Sciences Po Paris. Následkom škandálu bolo odstúpenie Duhamela a taktiež aj dlhoročného riaditeľa inštitútu Frédérica Miona. Duhamel bol obvinený z incestu a zneužívanie svojho, v tej dobe maloletého syna. Mion z toho, že o tom vedel, ale rozhodol sa mlčať.

Ako odpoveď na aféru Duhamel, ako aj na svedectvá, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach pod hashtagom #SciencesPorcs, Parížsky inštitút zaviedol špeciálnu linku, ktorú môžu kontaktovať obete sexuálneho násilia, všetci študenti musia povinne absolvovať seminár ohľadne VSS a na každej párty organizovanej pod hlavičkou inštitútu sú vyhradené osoby, ktoré majú na starosť riešenie akýchkoľvek podozrivých situácií.

Nebudeme si klamať, ani tieto opatrenia nestačia. Linka je niektoré dni nedostupná a reakcie francúzskej administratívy sú príliš pomalé. Napriek tomu som sama zažila aj naozaj výborné a promptné reakcie na sexualizované násilie v rámci jedného športového podujatia a úprimne si myslím, že sa Francúzsko posúva dopredu, aj keď je ešte ďaleko od toho, aby si tam mohli potriasať rukami.

Keď som sa o tom všetkom rozprávala mojej kamarátke, ktorá študuje na Slovensku, povedala mi, že pri toľkých prípadoch a škandáloch to vyzerá tak, že Francúzsko je krajina zvrhlíkov. V skutočnosti, dôvod, pre ktorý sa zdá, že je vo Francúzsku oveľa väčší počet prípadov sexuálneho a sexualizovaného násilia spočíva v tom, že Francúzi a Francúzsky o tom hovoria viac.

Podobnú logiku občas počujeme aj v súvislosti s inými západnými krajinami, ako napríklad Amerika alebo Veľká Británia. Máme pocit, že tamojšia spoločnosť je oveľa viac deviantnejšia, pretože neprejde pomaly ani týždeň bez toho, aby sa neprevalil nejaký sexuálny škandál. V skutočnosti sú tamojšie spoločnosti iba oveľa otvorenejšie a citlivejšie na problémy spojené so sexuálnym obťažovaním. Preto netreba podliehať ilúzii, že môžeme nakresliť hranicu medzi dekadentným Západom a morálnym Východom. Sexuálne a sexualizované násilie je prítomné v každej spoločnosti bez ohľadu na geografickú polohu krajiny. Francúzska spoločnosť nie je o nič lepšia ani horšia od tej slovenskej. Avšak, je minimálne inšpiráciou pre tú slovenskú, aby sme sa tu konečne začali rozprávať o tomto probléme otvorene a nezatvárali pred ním oči a ústa.