Podaj Ukrajincovi prst, schmatne ti celú ruku.

Poviem vám rozprávku o vymyslenej krajine, v ktorej žijú naozaj dobrí ľudia. Sú to ľudia srdeční, pripravení poskytnúť pomoc tým, ktorí to potrebujú. Majú vo zvyku pohostiť každého pocestného chlebom so soľou. Vlastne, je to tradícia. V tejto krajine, ktorá mimoriadne ctí náboženské princípy až doposiaľ visela na každej inštitúcii tabuľa, na ktorej stálo: -Hosť do domu, Boh do domu.- Ako som spomenula, obyvatelia tejto krajiny sú skrátka naozaj dobrí ľudia.

Jedného pekného rána sa však obyvatelia zobudili a na budovách svietil celkom iný nápis: -Podaj pútnikovi prst, schmatne ti celú ruku.-

**

O niekoľko rokov na to vypukla v susednom štáte vojna. Húfy pútnikov sa prihrnulo do tejto ideálnej krajiny v nádeji, že sa im dostane pomoci. Lenže beda! Pútnici namiesto toho, aby si zobrali zvyšky chleba, ktoré domáci vyhodili do koša a pratali sa kade ľahšie, sa ešte začali sťažovať, že soľ nedostali. Nedajbože, keď si nejaký nevďačník vypýtal toho chlebu viac ako jeden krajec. A viete čo je najhoršie? Že týmto nenásytným tvorom ani nenapadlo oplatiť takú veľkodušnosť nejakou prácou. Veď aspoň okná by mohli umyť. Stalo by sa niečo, keby pozametali dvor? Veď milí obyvatelia tejto krajiny nepracujú na to, aby kŕmili cudzie ústa. Bez práce predsa nie sú koláče. Ani ten chlieb, keď už sme pri tom.

Dobrí obyvatelia tejto krajiny sa rozhodli, že to nenechajú len tak. Na všetky hraničné priechody, (a hlavne na ten východný) vyvesili desatoro, ktoré musí každý pútnik splniť, ak má nedajbože záujem sa uchádzať o nezištnú pomoc. Desatoro znelo nasledovne:

Ja som biely kresťan, hostiteľ tvoj! Nebudeš iného vierovyznania ani rasy, aby si sa od spoločnosti odlišoval. Nevezmeš štátnu pomoc nadarmo. Spomni, aby si hostiteľa svojho svätil. Cti príbytok hostiteľa svojho a čo najskôr odíď. Neodstavíš BMWčko svoje vedľa áut úbohých hostiteľov. Nebudeš vystavovať na obdiv manikúru svoju. Nevyužiješ dopravu zadarmo. Nepreriekneš krivého slova o krajine, ktorá vás napadla. Nepožiadaš o prácu hostiteľa svojho. (Aj keď o ňu nemá záujem.) Nepreriekneš slova v inom jazyku, ako jazyku tejto krajiny. **

Spokojní so svojim desatorom sa obyvatelia krajiny potľapkali po pleci, ako prezieravo to vymysleli a navzájom sa poľutovali, aké to len majú v živote ťažké. Veď uznajte, musí byť naozaj náročné pomáhať všetkým naokolo a ešte vlastne nič za to nechcieť.