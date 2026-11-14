Z waldorfu na psychiatriu

Len postupne som vybaľoval z nich, ako sa u nej naozaj mali. Potom pribúdali príhody, z ktorých mrzne krv človeku. Každodenné hádky eskalované do bitiek, zosmiešňovanie ako výchovná metóda, klamstvá, gaslighting. Citové vydieranie. Vyhrážky. Zabijem ťa, vzdám sa ťa. Dám ťa do štátnej školy z tejto waldorfskej. Opakovane. Keď chlapec povedal, že dobre, vzdaj sa ma, ale potom nebudeš rozhodovať o škole, tak ho zamkla v dome s bratom a ich sestričku vzala na zmrzlinu. Tu máte nože, pobodajte sa, keď sa hádali. Podala im ich.
Jedného dňa som bol na masáži. Keď som sa vrátil k telefónu našiel som 7 neprijatých hovorov od syna. Volám späť. Najprv ľadovo chladný hlások, disociácia. Tato, ja som ju nechcel trafiť. Gulička z pištolky sa odrazila od steny do pohára a odtiaľ Arwen do oka. Začala plakať. Pribehla mama. Utekal som na poschodie, hrozne som sa bál, išiel som do kúpelne, do sprchového kúta… mama ma našla. Zdvihla ma za krk a hodila ma o stenu. Stratil som vedomie. Keď som sa prebral nemohol som dýchať a videl som len svetlo. Myslel som si, že umieram… Potom mi povedala, že som sa len šmykol… ale ja som sa nemohol šmiknúť, stál som na vysypanom prádle, prisahám. Potom ma chcela zobrať do nemocnice ale povedal som, že s ňou nikam nejdem. Prišla suseda. Spolu s mamou sa mi vysmievali, že som rovnako jebnutý ako tato…
Nevedel som čo mám robiť. Asi som mal zavolať políciu už vtedy. Ale to je ťažké, ona by všetko poprela, dôkazy chýbajú. Prešiel mesiac. Volá mi druhý syn - tatino, hrozne sa bojím. Som hore v izbe sa zamkol, mama sa sem dobíja. Pohádali sme sa pri večeri a vyhodila mi ju. Chcel som si urobiť iné niečo jesť, ale začali sme sa biť. Ušiel som hore. Zachráň ma…
Bol som v tom čase chorý, nevládal som na nohy. Ale sadol som do auta, volám jej, veziem ti nejaké veci do školy, a neopováž sa ubližovať deťom. Odpoveď ty sa mi vyhrážaš?! Prišiel som. Zabuchla dvere predo mnou, ale syn otvoril okno a ja som preskočil dnu. Zistiť či je v poriadku a vziať ich preč. Dcéra s mladším synom utekali na horné poschodie, vedeli, že bude konflikt. Stojí predo mnou, medzi mnou a starším synom. Tatino pomóc. Snažil som sa ju odstrčiť z cesty, škriabala, kúsala, vrieskala. Nevydržal som to a udrel ju. Raz, dvakrát. Neviem koľkokrát. Nakoniec som ju znehybnil na gauci pod sebou a dýchal. Ona kričala na susedu - volaj políciu! Povedal som si, že asi je správny čas. Počkal som na policajnú hliadku. Po zistení situácie bola privolaná pracovníčka sociálky, ex manželka išla na ošetrenie sanitkou. Vznikla hodina pokoja, keď mohli deti slobodne hovoriť. Pani hovorila so všetkými tromi a na konci povedala, že verí, že sú dlhodobo týraní. Že sa môžem tešiť, pretože možno ja budem mať nejaký záznam, ale aspoň deti sa dostanú od nej. Že dá návrh na bezodkladné opatrenie. Noc som strávil v policajnej cele.
Chlapci spali u starej mamy, ale dcéra chcela počkať mamu. Preto na noc zostala u susedky. Odvtedy som ju nevidel. Chlapci sú vyše roka u mňa. Popri veľmi ťažkej práci a zdravotným problémom som zostal na nich sám. Čakal som oporu v škole, ktorú navštevovali. Čakal som oporu v Úrade na ochranu detí. Nikdy som sa nemýlil viac.
Na sociálke prípad prevzala iná pani. Nie tá, čo bola na mieste. Táto pani povedala, že ona žiadne bezodkladné opatrenie nepodá. Že nevie o čom hovorím. Zatiaľ však polícia vzniesla trestné stíhanie voči exmanželke ex offo, kvôli svedectvu jej kolegyne. Nakoniec vysvitlo, že exmanželka za ňou už predtým začala chodiť. Ukazovala jej nahrávky ako jej chlapci nadávajú do píč a prajú jej, aby umrela.
Dostávala deti do extrémnych emočných situácií a nahrávala ich v afekte, aby ukázala, aha akí sú hrozní - za to môže ich otec. Ono je ťažké dospelému zvaliť zodpovednosť na deti samotné. To nejde ani s ťažkou poruchou osobnosti. Mne ani nikomu inému však nehovorili inak ako s láskou a úctou. Pani zo sociálky sa nechala zmanipulovať. Keď som za ňou prišiel nepovedala mi ani, že moje deti už riešila. Nakoniec to z nej vypadlo, s dovetkom, že keby ona povedala mame, že je piča, tiež by dostala facku. Pozerám na ňu s úžasom. Nepovedal som jej nič. Myslel som si, ako môže dospelý človek veriť, že vo vzťahu s rodičom je problém 9 ročný chlapec? Keď rodiča nenávidí až tak, že mu hovorí také veci, niečo je s tým rodičom v neporiadku, a je to jeho zodpovednosť. Dieťa objať, upokojiť. Spýtať sa prečo sa tak strašne hnevá. Pochopiť. Ale pracovníčka sociálky považuje facku za správnu reakciu.
Dostali sme sa do zvláštneho stavu, keď chlapci boli formálne zverení jej, ale boli iba u mňa. Dcéra vraj mala traumu z toho, že som zbil mamu (poznáme sa 20 rokov, nikdy sa to nestalo predtým) a tak ma už nikdy nechce vidieť. Hoci bezprostredne po incidente, keď bola ex manželka v nemocnici, tak sme sa na ulici ešte objímali a ukazovala mi nové hračky…
V škole som teda odprezentoval situáciu, čo najobjektívnejšie ako som vedel, s tým, že ich prosím o porozumenie a súčinnosť. Stalo sa však niečo nepredstaviteľné.
Tu musím predstaviť triednu môjho mladšieho syna. Od začiatku bolo zrejmé, že si nesedíme. Na môj vkus bola nesmierne autoritárska, nepríjemná. Osobná. Napísal som, že meškám na stretnutie kvôli zápche. Sklamal ste ma. Táto triedna sa začala za mojim chrbtom koordinovať s ex manželkou. Rok predtým dvom chlapcom zakázala chodiť do školy v júni, lebo ju srali. Boli živí ako deti. Takéto “Výchovné opatrenie” je pravdepodobne trestný čin. Mala dostať hodinovú výpoveď. Nedostala. Tušil som, že v škole niečo nie je v poriadku. To najlepšie však malo ešte prísť.
Rok plynul príjemne. Chlapci sa postupne upokojovali. Hladina kortizolu klesala a chronický stres ich začal opúšťať. Prestali sa hádať. V škole si našli kamošov a cítili sa celkom dobre. Uvolnili sa. Triedna staršieho syna to videla. Že sa konečne smeje. Kúpil som byt 100 metrov od školy, aby chlapci mali svoj hood. Mohli dlhšie spať a chodiť do školy sami. Starať sa o nich samému mi bolo strašne ťažké, popri pracovných stresoch. Stal som sa závislým na xanaxe. Bral som antidepresíva. Lieky na spanie. A začalo peklo.
Jedného dňa Aaron prišiel domov celý vyklepaný. V škole bola mama. Mávala mi. Schoval som sa v kríkoch. Od toho dňa Aaron mal záchvaty paniky, úzkosti, bolesti hrdla, brucha. Písal som do školy, že nemôže prísť, má psychosomatické problémy. Stalo sa to niekoľkokrát, lekár diagnostikoval úbytok minerálov spojený so stresom. Liečili sme sa. Napísal som triednej, že som v ňu stratil dôveru. Rozzúrilo ju to.
Na rodičovské združenie som prišiel v domnení, že sa bude asi riešiť to, prečo chlapcom zakazujú hrávať futbal. A doniesť peniaze na školu v prírode. Bola tam aj ex manželka. Najprv som nevedel prečo. Podal som triednej peniaze.
Vrátila mi ich so slovami “Aaronko s nami nepôjde.”
Zmätenosť. Helena (exmanželka) bočí očami a odchádza. Hovorím, prečo, veď sa veľmi teší.
“Sám ste predsa písal, že má psychosomatické problémy”
Prepáčte, ale toto sa nedá vnímať inak ako útok na dieťa a rodinu.
“Nech sa páči”.
Napísal som mail triednej, aj do riaditeľne. Ktorý príčetný človek si vybíja zlosť v spore s rodičom na dieťaťi?! Žiaden. Pani triedna zazmätkovala a napísala, že ho predsa nemôže zobrať pre zdravotné problémy. O mesiac. Neinfekčný problém spojený so stresom. Moja odpoveď bola, že ako pedagóg predsa nemôže robiť medicínske rozhodnutia o zdravotnom stave dieťaťa mesiac dopredu.
Potom prišiel druhý email. Veľmi dôkladne zoštrikovaný. Vlastne dôvody pre vylúčenie sú iné. Chlapec je tichý, utiahnutý. Nehovorí veľa, nesmeje sa. Mám podozrenie, že doma veľa hráva play station. Raz som ho videla ako robí na spolužiaka škaredé gesto a smial sa pri tom. Nezoberiem ho, bojím sa ho vziať, je nevypočitateľný, je to moje pedagogické rozhodnutie.
Priznám sa, tu sa mi ustrelil dekel. Nenachádza v tomto vesmíre toľko vodíku, ako v srdci tejto pani hlúposti a pomstychtivej zloby. Chlapec nemal jediný konflikt v škole nikdy s nikým. Nikomu neublížil. Je nesmierne láskavý. Vylúčiť ho z dôvodu, že nie je dosť dobrý?
Pýtal som sa ostatných rodičov, či niekomu ublížil. Všetci jeho priatelia svedčili, že je skvelý, priateľský chlapec. Cez prestávky sa aj smeje, len nie na hodine. Tam treba byť ticho.
Riaditeľka mi povedala, že ak chcem podať sťažnosť, mám ju podať oficiálne. Oslovil som svojich právnikov. Sťažnosť bola veľmi robustná, vylúčenie zo školy v prírode bez objektívneho dôvodu, je porušením práva na rovnaké zaobchádzanie, na prístup k školskému procesu, je v rozpore so záujmom dieťaťa a môže ho traumatizovať. Ako mu vysvetliť, prečo nesmie ísť s kamošmi? A čo zatiaľ s ním teda, ak je to pedagogický úsudok? Záložný plán?
Škola na sťažnosť odpovedala. Na niekoľkých stranách mi vyčítala expresívne vyjadrenia o triednej vraj v rozpore so školským poriadkom (nie, žiadne nadávky: diktátorský prístup, neprofesionalita boli tie výrazy) a na konci dodala, že keďže uprednostňuje záujem dieťaťa, tak teda Aaronovi školu v prírode povolia. Čo uprednostňovali dovtedy?
Uľavilo sa mi. Myslel som si, že je to za nami. Tesne pred skolou v prírode prišiel Aaron vyplašený, že nejde triedna, ale pôjde niekoho mama. Pýtal sa, nech to zistím, že koho. Aby to nebola tá jeho. Napísal som do skupiny rodičov, či o tom nevedia viac.
Čo som nevedel bolo, že medzitým všetci rodičia dostali na vedomie, že triedna nejde do školy v prírode kvoli mne. Pretože som zákerný manipulátor. Rodičia ma vo whatsapp skupine zlynčovali. Tí, ktorí zažili s triednou podobné veci, radšej mlčali a nechali ma to niesť samého. Chceli, aby ich deti nemali problémy. Tí ostatní, ktorí sa kúpali v jej priazni, mi naložili tak, že som skoro potreboval sanitku. Snažil som sa vysvetliť, že ja s jej rozhodnutím neísť nemám nič spoločné. Načo.
Aaronko išiel do školy v prírode a bol tam veľmi šťastný. Posledný večer som preňho prišiel, pretože ho začalo bolieť hrdlo. Ale nikomu sa nepodarilo ho vylúčiť z kolektívu. Bol som unavený, ale šťastný,
Koncom júla prišla zo školy pošta. Výpoveď zo zmluvy o štúdiu pre obe deti. Z dôvodu, že som voči triednej ja stratil dôveru, podal na ňu sťažnosť a obrátil sa na právnu pomoc. Takto to tam doslova uviedli, neznalí toho, ako strašne protizákonné to je. Školský zákon vyložene vylučuje postih za sťažnosť na pedagóga. Antidiskriminačný zákon vylučuje postih za obrátenie sa na právnu pomoc. Tieto výpovede môžu byť trestným činom zneužitia právomoci verejného činiteľa.
Prechod z waldorfskej školy do bežného vzdelávania nie je ľahký. Chlapcom som zaplatil doučovanie z angličtiny, a celý august sa naháňal vybrať druhú školu. Ledva sme to stihli, nie je už 100 metrov od domu, ale tri štvrte hodiny cesty autom. Najprv boli chlapci relatívne spokojní.
Chovajú sa k nim s rešpektom, nejako to ide.
Potom prišiel dobrý nápad. Čo keby išiel Aurelko na splav zo svojimi starými kamošmi? A Aaronko si zahrať futbal so spolužiakmi? Všetko bude super.
Tieto stretnutia spustili vlnu nepredstaviteľného utrpenia. V novej škole je malá trieda, málo detí. Ani vlastne nechcú ďalších kamarátov. Veď už ich majú, svojich. Naozajstných. Tí ďalší sú fejk. Disociácia. Plač, každé ráno. Tatino, nenávidím svoj život! Aurelko sa mi rozpadá pred očami. “Dá sa zariadiť aby Helena stratila úplne práva o mne rozhodovať?” Neviem láska. “Nechcem ju už nikdy v živote vidieť”. Adaptačná porucha non plus ultra, možno i ptsd.
7.00 ráno. Aaronko je rozliaty na posteli, neschopný ovládať svaly, triaška. Snívalo sa mu, že mama stojí nad ním s motorovou pílou. Snívalo sa mu, že ho zastrelili. A zas.
Malá Arwen tatinka nevidela rok, pretože zbil maminku, alebo teda, vysiel lepsie z fyzickej potyčky. Nevie komu môže dôverovať a povedať mu, že jej chýbam. Ktovie, aký konštrukt v hlave jej bol postupne budovaný….
A ľudia okolo, psychològovia, sociàlni pracovníci sa ma pýtajú, či nedémonizujem matku v očiach chlapcov. Vysvetlil som chlapcom, čo je generačná trauma, ako vzniká a prejavuje sa porucha osobnosti, čo môžu čakat a že každy je len človek… ale niečo sa ospravedlniť nedá. Narcizmus, deti ako nástroj pomsty...
Každé faktické tvrdenie v tomto texte sa dá doložiť dôkazom. Výpovede chlapcov. Výpoveď Heleny, ktorá to v šoku všetko potvrdila, len aby o niekoľko mesiacov zmenila výpoveď a najstajlovala si ju podľa svojho plánu. Záznamy z policajnej kamery a tiesňovej linky. Svedectvo pani zo sociálky.
Aby som nezabudol… vraj výpovede chlapcov sú zmanipulované, naprogramované, nejakým zázrakom som dokázal im vymyť hlavu tak, že nenávidia svoju ľúbiacu maminku, s ktorou trávili asi 60% času predtým bezo mňa. Aký je môj motív? Zničiť úbohú ženu, ktorú som samozrejme týral a opustil…pretože nič nepotrebujem viac, ako byť na všetko sám… Dôvod mojej domnelej nenávisti je asi ten, že som tak hrozná bytosť. Záverom, Helena si do mňa premietla svoj tieň, a naša dcéra, chlapci, a celá waldorfská komunita sú obeťou tejto drámy sebaobjavovania.
Každý kto napomáhal tomuto divadlu je spolupáchateľ pred Bohom. Deti sú posvätné. Je veľmi veľmi ťažké odpustiť, keď nepadlo jediné prepáčte. Kde sa berie tá bohorovná arogancia na mieste ako je waldorfská škola?