nedeľa, 30. august, 2026 |  Meniny má Ružena
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
30. aug 2026 o 23:14  (upravené 30. aug 2026 o 23:20)
Prečítané: 0x

Marián Leško: "Opäť sme v situácii z roku 1998". Je to ale skutočne tak?

Slovensko má pred sebou zlomový moment svojej histórie, ktorý si vyžaduje ústavnú koncovku. Nie je však v situácii z roku 1998.

Juraj Kaščák
Juraj Kaščák Bloger
Marián Leško: "Opäť sme v situácii z roku 1998". Je to ale skutočne tak?
November 1989
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

V sobotu ráno vyšiel v Denníku N tento rozhovor s Mariánom Leškom.

V tomto rozhovore p. Leško okrem iného hovorí:
„Opäť sme v situácii z roku 1998. Toto nebudú obyčajné voľby, budú to voľby o smerovaní krajiny, o tom, čo z nás bude a kam sa dostaneme. Slovensko je teraz v skupine krajín, pri ktorých sa dá povedať, že krajina má svoju mafiu, to je momentálny stav. Ak by však voľby dopadli tak, že by Smer mohol vo vláde pokračovať, platilo by už, že mafia má svoju krajinu. Toto sú absolútne kritické voľby. Ak počas roka, ktorý nás čaká do volieb, nedôjde k mobilizácii občianskej spoločnosti, a ak každý, komu záleží na osude Slovenska, neprispeje svojím dielom k tomu, aby boli Smer a ďalšie strany porazené, nedopadne to dobre.

V roku 1998 sme sa zmobilizovali tak, že nemečiarovské strany mali po voľbách ústavnú väčšinu. Takto potrebujeme vyhrať voľby aj v roku 2027. Ak nesmerácke hlasy nebudú mať ústavnú väčšinu, niektoré veci sa nebudú dať napraviť alebo sa budú napravovať oveľa dlhšie, než by sa mali. Toto bude náš hlavný slogan: ľudia, uvedomme si, v čom sme, lebo ak sa nespamätáme a neprispejeme, nedopadne to dobre.“

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Je to však ešte horšie

Slovensko má pred sebou nepochybne ďalší zo svojich zlomových historických okamihov. Naozaj sa už približne o rok rozhodne o tom, kam Slovensko bude patriť a kam sa historicky v budúcnosti dostane. Paralela s rokom 1998 však, podľa nášho názoru, nedostatočne vystihuje závažnosť situácie. A nielen preto, že v roku 1998 Vladimír Mečiar so svojím HZDS voľby vyhral a len vďaka zjednoteniu spoločnosti a opozície, ktoré je dnes len ťažko predstaviteľné, sa mu nepodarilo zostaviť vládu.

Ten dôvod je iný.

V roku 1998 sme ako spoločnosť čelili snahe o únos štátu smerom k mafii. Marián Leško vníma rovnakú snahu aj dnes. Tento historický vlak nám však už ušiel, pretože mafia už náš štát uniesla. Nie je to možno taká tá „hrubokrká“ mafia ako za Mečiara, o to je však nebezpečnejšia. A je určite veľkou historickou úlohou našej občianskej spoločnosti zastaviť ju rovnako, ako sme zastavili tú mečiarovskú.

SkryťVypnúť reklamu

To však nebude stačiť.

V pozadí totiž číha ešte horší nepriateľ, než je mafia

Garnitúra, ktorá nám vládne, neskrývane kolaboruje so stále okatejšie stalinistickým režimom vládnucim v Ruskej federácii. Tej Ruskej federácii, ktorá je priamym nástupníckym štátom Sovietskeho zväzu a ktorá vedie dobyvačnú a zločineckú vojnu proti nášmu susedovi – Ukrajine.

SkryťVypnúť reklamu

Smer sa zároveň vnútropoliticky neštíti koketovať s fašistickým hnutím Republika, k čomu sa tiež núka historická paralela – stačí si spomenúť na rok 1939, kedy Hitler so Stalinom spoločne napadli a rozdelili si Poľsko. Boľševizmus a fašizmus totiž k sebe, hoci sa neraz tvária ako úhlavní nepriatelia, vždy mali bližšie, než si bola ktorákoľvek z týchto genocídnych ideológií ochotná priznať.

SkryťVypnúť reklamu

Voľby v roku 2027 teda môžu reálne dopadnúť spojením boľševistického Smeru s fašistickou Republikou. Víťazstvo takéhoto červeno-hnedého extrémizmu by znamenalo omnoho vážnejšie ohrozenie demokracie, než akákoľvek mafia.

Ako z toho von?

Jediným riešením je poraziť obe extrémistické strany rovnako, ako sme v roku 1989 dokázali poraziť komunizmus samotný. Titulný obrázok tohto článku ukazuje jasnú cestu – občianska spoločnosť sa musí spojiť v požiadavke na takú zmenu Ústavy, ktorá raz a navždy nasmeruje Slovensko na trajektóriu vyspelých demokracií a preč z gravitačných pascí všetkých typov politických extrémov.

SkryťVypnúť reklamu

Ak sme totiž v roku 1989 odmietli ústavne zakotvenú vládu jednej strany, čo si mnohí predtým, než sa to stalo, nedokázali ani len predstaviť, môžeme tak urobiť znova. Rovnako ako vtedy sme totiž v situácii, ktorá si vyžaduje aktivizáciu demokratickej občianskej spoločnosti a ústavnú koncovku.

Marián Leško má teda absolútnu pravdu, ak hovorí: „Ak počas roka, ktorý nás čaká do volieb, nedôjde k mobilizácii občianskej spoločnosti, a ak každý, komu záleží na osude Slovenska, neprispeje svojím dielom k tomu, aby boli Smer a ďalšie strany porazené, nedopadne to dobre.“

Jediný rozdiel je v tom, že sa hrá o oveľa viac, než v roku 1998.

Súvisiace články autora

Slovensko 2026 – čo s krajinou v spoločenskom regrese?

Juraj Kaščák

Slovensko 2026 – čo s krajinou v spoločenskom regrese?

Zastaviť aktuálny úpadok Slovenska je možné len odvážnou a zásadnou zmenou spoločenskej paradigmy - prijatím novej spoločenskej zmluvy. Iniciatíva však musí prísť od občanov, ktorí sú pôvodcami a nositeľmi moci, nie od politikov.

Prečo potrebujeme novú Ústavu?

Juraj Kaščák

Prečo potrebujeme novú Ústavu?

Krajina v multikríze sa nemôže spoliehať na postupnú opravu systému zdola. Potrebuje inštitucionálnu zmenu na najvyššej úrovni, ktorá sa postupne pretaví do všetkých oblastí života.

Juraj Kaščák

Juraj Kaščák
Bloger 
Politik
  • Počet článkov:  5
    •  | 
  • Páči sa:  46x

Právnik, manažér procesov, Trenčan. Chvíľu som bol členom strany Demokrati, pred Vianocami 2025 som z nej vystúpil a aktuálne nie som členom žiadnej politickej strany. Slovensko považujem za krajinu poznačenú dlhodobou systémovou nespravodlivosťou a rád by som prispel k jeho náprave. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradená

Prémioví blogeri

Všetky články
Věra Tepličková

Věra Tepličková

1,245 článkov
Post Bellum SK

Post Bellum SK

111 článkov
Pavel Macko

Pavel Macko

214 článkov
Anna Brawne

Anna Brawne

125 článkov
Lucia Nicholsonová

Lucia Nicholsonová

207 článkov
Yevhen Hessen

Yevhen Hessen

36 článkov
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu