Konev? Poklonkovanie zlu

Od novembra 1945 do októbra 1946 prebiehal v nemeckom Norimbergu proces s vojnovými zločincami. Na lavici obžalovaných bolo 24 nacistických predstaviteľov, z ktorých 12 dostalo trest smrti, traja doživotie, ostatní dlhoročné tresty. Bolo to ako tak korektné zúčtovanie so zverstvami, ktoré napáchalo nacistické Nemecko.
Lenže Norimberský proces nebol celkom férový. Keby totiž bol, tak hneď vedľa nacistických zločincov by sa na oprátkach hompáľali aj tí boľševickí, minimálne vojnoví zločinci, masoví vrahovia a špinavci ako Stalin, Molotov, Žukov, Konev, Rokossovskij a im podobní.
Čo sa totiž riešilo v Norimberskom procese? Akéže to boli zločiny? Poďme postupne:
Bod 1 – Zločiny proti mieru, čiže zosnovanie, príprava, podnecovanie alebo podniknutie útočnej vojny alebo vojny porušujúcej medzinárodné zmluvy, dohody alebo záruky
A akou udalosťou začala žaloba v rámci tohto bodu? Predsa prepadnutím Poľska, plánom Fall Weiss na prípravu útoku a rozpútanie útočnej vojny bez predchádzajúceho pokusu o mierové riešenie. Prepadnutie Poľska bolo klasifikované ako nezákonný akt agresie a priame porušenie medzinárodných zmlúv a záruk. Obžaloba detailne popisovala, ako nacistické vedenie plánovalo, koordinovalo a pripravovalo útok na Poľsko. Hlavnými obžalovanými boli Joachim von Ribbentrop a Herman Göring.
Lenže... – prepadnutie Poľska bola spoločná akcia nacistov a sovietov, takže ako sa trepal na oprátke Joachim von Ribbentrop, rovnako mali odvisnúť aj Stalin a Molotov.
Bod 2 – Zločiny proti ľudskosti, páchané voči civilnému obyvateľstvu pred, počas alebo tesne po vojne, v podobe vrážd, vyhladzovania, zotročovania, deportácií a pod.
Na strane sovietov od prvého dňa vojny boli na území Poľska masové vraždy civilného obyvateľstva, ktoré následne pokračovali v Pobaltí a vo Fínsku. Zároveň boli státisíce obyvateľov odvlečených ďaleko na východ, kde ako otroci museli pracovať v trestaneckých táboroch v prospech vojenského priemyslu ZSSR (pri drasticky vysokej úmrtnosti). Deportácie obyvateľov Pobaltia do gulagov pokračovali dokonca mnoho rokov po vojne.
Po júni 1941 páchali sovieti masové vraždy v počtoch státisícov na civilnom obyvateľstve Pobaltia, Poľska, Ukrajiny a Bieloruska (píšem o tom v knihe Ako rusi veľkú vojnu vyhrali), a od roku 1942 sovieti masovo vyvražďovali už aj ruské obyvateľstvo, ktoré sa ocitlo na nesprávnej strane frontu.
Od 1943, počas postupu sovietov na východ (niektorí idioti tento postup nazývajú oslobodzovaním) dochádzalo k masovým vraždám, masovým znásilňovaniam a masovým deportáciám civilistov do gulagov. Tieto zverstvá boli páchané zo strany sovietov na civilnom obyvateľstve novo obsadených území až do roka 1945, a následne sovieti začali masakrovať milióny vlastných ľudí, ktorých lovili v strednej a západnej Európe čoby utečencov pred Stalinom (viac v knihe Zabudnuté zlo).
Bod 3 – Vojnové zločiny – išlo o porušenia zákonov a zvyklostí vojny, zločiny páchané na civilistoch ako aj na vojnových zajatcoch, popravy, mučenie, týranie, plienenie obsadeného územi a pod.
Neskutočným chrapúnstvom bolo, že súčasťou žaloby nacistov bol Katyňský masaker. Sovietsky prokurátor a špinavec Rudenko presadil, aby v rámci vojnových zločinov boli Nemci obvinení z vyvraždenia 11 tisíc Poliakov. Nakoľko ale nemecká strana poskytla jasné dôkazy, že Katyňský masaker nebol vykonaný nacistami, ale sovietmi, tento prípad sa zo žaloby vyňal.
To, ako sa správali sovieti ku vojnovým zajatcom, bolo asi dosť známe. Súčasťou vojnových zločinov boli aj letecké nálety sovietov na české mestá v máji 1945, pri ktorých zahynulo 1.300 civilistov, a za ktoré mal odvisnúť vojnový zločinec Konev.
Bod 4 – Spoločný plán alebo sprisahanie – čoby aktívna účasť s cieľom uskutočniť ktorýkoľvek z vyššie uvedených činov
Žiaľ, sovietska strana za rozpútanie svetovej vojny po boku nacistov, a za páchanie zverstiev minimálne takých istých ako boli nacistické, potrestaná nebola. Hneď v júni 1941, tesne po prepadnutí ZSSR nacistami, začal Stalin vyplakávať a prosíkať západné krajiny o podporu a pomoc. Západné krajiny žiaľ toto skuvíňanie vypočuli, a naozaj sovietov v boji s nacistami zachránili. Že to bola chyba, si Churchill uvedomil už v roku 1943, a v roku 1945 generál Patton už otvorene tvrdil, že západné krajiny porazili nesprávneho nepriateľa. História potvrdzuje, že pomáhať sovietom v roku 1941 – 1943 bola fatálna chyba. Západ mal nechať nacistov a boľševikov vykántriť sa navzájom, a potom ich oboch doraziť. Žiaľ, nestalo sa.
Tak, ako sa nestalo, aby boli potrestaní vojnoví zločinci zo strany sovietov:
Ak odvisol Joachim von Ribbentrop, mal odvisnúť aj Viačeslav Molotov.
Ak trest smrti dostal Hermann Göring, rovnaký trest mal dostať aj Josif Stalin.
Ak odvisol Wilhelm Keitel, mal odvisnúť aj Georgij Žukov
Ak odvisol Ernst Kaltenbrunner, mal odvisnúť aj Lavrentij Berija
Ak odvisol Alfred Jodl, mal odvisnúť aj Ivan Konev
Sovietsky vojnový zločinec a masový vrah Ivan Stepanovič Konev sa preslávil zmasakrovaním rodiacej sa československej armády na Dukle, kde bez vojenského prieskumu a akejkoľvek taktiky, v rozpore s názormi našich veliteľov hnal našich a sovietskych vojakov pred hlavne nemeckých guľometov, kým Nemcom nedošli náboje. Nijako nebránil svojim vojakom masakrovať civilné obyvateľstvo na území Poľska a Nemecka, znásilniť 2 milióny žien, a to nielen žien nemeckých, ale aj poľských a dokonca sovietskych, ktoré Konevovi vojaci „oslobodili“ z koncentračných táborov. Konev vyvražďoval tisíce vojnových zajatcov na území ZSSR, Poľska a Nemecka, už v podstate po vojne bombardoval české mestá, na Slovensku spolupracoval so SMERŠom pri unášaní našich obyvateľov do gulagov.
Sovietsky vojnový zločinec a masový vrah Ivan Stepanovič Konev si za svoje pôsobenie pred vojnou, počas vojny, v Maďarsku 1956, v Berlíne 1961 či v ČSR v 1968 zaslúžil šibenicu. Namiesto toho je na Slovensku tlupa hodnotovo zvrátených grázlov, ktorí tomuto špinavcovi postavili pamätník. O čo ide?
Ide o to, že proruskí kolaboranti ako blaha, fico, danko, blanár, riabov či čarnogurský robia všetko preto, aby sa naša krajina stala súčasťou russáckeho sveta. Ide o zľahčovanie výskytu zločineckých symbolov v podobe kosáka a kladiva na rusáckych pamätníkoch, o glorifikáciu rusských gaunerov, ktorí nás v 1945 obsadili, a ničili nám krajinu až do 1989, o zľahčovanie ruských zverstiev páchaných na našich ľuďoch v 1945 či dopad russákov na našu životnú úroveň počas 40 rokov budovania červeného bordelu. To už ani nie je prejav neúcty k tisícom našich občanov, ktorých to slávne sovietske "oslobodzovanie" stálo životy či slobodu, to je rovno vlastizrada.
Ale nie je to len o russákoch. Glorifikuje sa tu gauner menom Husák. Komunista, ktorý zradil Vianočnú dohodu a podrazil ľudí chystajúcich Slovenské národné povstanie. Komunista, ktorý kolaboroval s russáckymi okupantami, normalizáciou zničil životy státisícom obyvateľov krajiny, a pomohol russákom zdevastovať Československo.
Glorifikuje sa Dubček. Komunista, ktorý ako jeden z prvých pochopil, že čím ľúbivejšie tára sprostosti, ktoré sa lúze páčia, tým má silnejšie postavenie v strane. Komunista, ktorý ešte 11 mesiacov po prepadnutí krajiny russákmi sedel na poste šéfa parlamentu a podpisoval russákom zákony namierené voči obyvateľom krajiny.
Kedysi sme tu mali Slovenské národné povstanie. V tomto povstaní bola účasť komunistov tak do 1%, ale po vojne si komunisti toto povstanie privlastnili nakomplet. Podobne oslobodenie Slovenska v roku 1945 – glorifikuje sa tu nejaká Červená armáda, ktorá nás neoslobodila, ale obsadila, a zabúda sa na významnú úlohu pri oslobodzovaní Rumunmi a našim armádnym zborom.
Údajné oslobodenie ČSR bola vraj zásluha hlavne russákov, okupáciu v 1968 majú vraj na svedomí Ukrajinci. A aj keď prechod banderovcov Slovenskom znamenal počet obetí na úrovni do sto, a aj to iba preto, lebo sme na príkaz Moskvy museli ísť s nimi bojovať, a počet Slovákov odvedených russákmi do gulagov je viac ako 10 tisíc, ruská propaganda za pomoci slovenských kolaborantov aktívne prekrúca dejiny a ohlupuje slaboduchých sprosťáčikov zbožne hľadiac na východ.
Pre túto tlupu jednoduchých je Ukrajina fašistickou krajinou a Bandera fašistom. A vehementne to tvrdia géniovia s IQ hlboko pod 90, počtom zubov hlboko pod 10, počtom ukončených tried základky hlboko pod 6, neuvedomujúc si, že pred 80 rokmi, ale aj dnes nasprostejšou, a zároveň najfašistickejšou krajinou Európy je Slovensko. Keď sa ich spýtam, čo je fašizmus, netušia. Čo robí fašistu fašistom, netušia. Či poznajú aspoň troch Ukrajincov, ktorí dnes sú fašisti, netušia. Na akúkoľvek otázku z histórie Ukrajiny odpoveď nepoznajú. Ale nacistický zmätok miňo je vlastenec a topoľčiansky chrapúň je boh. Amen.
K tomu Banderovi – na začiatku Žiliny, smerom od Kysúc, stojí pamätník. V podobe Jozefa Miloslava Hurbana sediaceho na koni, pripomína účasť slovenských dobrovoľníkov na bitkách v Budatíne, proti maďarským gardám, a za osobnej účasti Hurbana a Štúra. O čo išlo?
V roku 1848 sa rozhodli Maďari vyhlásiť v Uhorsku nezávislosť na Habsburgovcoch a na Viedni. Takmer súbežne so snahou Maďarov o nezávislosť začali podobné snahy aj na strane Slovákov, Srbov a Rumunov. A keďže Maďari nemienili akceptovať autonómiu iných, okrem svojej, začali ozbrojené strety.
Bitka pri Budatíne prebehla v decembri 1848 až januári 1849, na strane Maďarov boli maďarské revolučné sily (honvédi) a voči nim bojovali slovenskí dobrovoľníci po boku rakúskeho cisárskeho vojska. A bitka to teda bola poriadna. Maďari mali svoje kanóny na kopci nad Budatínom ako aj niekoľko kanónov pri moste cez Váh, aby chránili Žilinu. Smerom od Čadce útočila cisárska armáda vrátane slovenských dobrovoľníkov pod vedením Bedřicha Boudka. Od Oškerdy cez Dubeň zaútočili na Maďarov, ktorých donútili k ústupu až k Predmieru. To bolo 11. decembra 1848, a po tomto strete sa rakúska strana stiahla späť na Moravu.
Rozhodujúci útok bol dňa 2.1.1949. Maďari svojimi kanónmi strážili Brodniansky priesmyk, kde streľbou držali na dištanc rakúske vojská, netušiac že od Radole poza Brodno sa vynoria do maďarského tyla slovenskí dobrovoľníci, ktorí honvédov zahnali na ústup, aby o deň neskôr na hlavnom Žilinskom námestí mohol Štúr, Hurban aj veliteľ rakúskeho vojska predniesť svoje plamenné prejavy. Po meste sa spievali piesne ako Hej Slovane, všade viali vlajky a slávilo sa víťazstvo.
A prečo ten pamätník Hurbana na koni? Lebo kým generál Friescheisen pálil kanónmi na maďarské pozície blízko Váhu, celé toto divadlo sledoval zo svahu Dubňa Hurban sediac na koni. Bolo to fajn víťazstvo. Slováci chceli presadiť uznanie svojho národa, chceli vlastný snem, slovenčinu ako úradný a vyučovací jazyk, požadovali akceptáciu národných symbolov, všeobecné volebné právo, slobodu tlače a pod. U Maďarov nielen že narazili, ale začalo zatýkanie slovenských predstaviteľov. A asi preto dnes Hurbana či Štúra vnímame ako národných buditeľov, ktorí, keď bolo treba, so zbraňou v ruke bojovali za svoje práva a zabíjali Maďarov, ktorí ich utláčali.
Čo s tým má Bandera? Vlastne všetko. V dobe, keď Bandera žil, už prebiehal niekoľko storočný útlak Ukrajincov zo strany Poliakov a Rusov, kde bola snaha zničiť ukrajinský národ, ukrajinskú kultúru, reč aj históriu. A do toho prišla vojna, a Ukrajinci sa začali nielen voči Nemcom, ale aj voči Poliakom a Rusom brániť. Prostriedkami, ktoré vojna ponúka.
Dnes všakovakí hlupáci označujú Stefana Banderu na fašistu. Nuž..., ak bol Bandera fašistom, tak fašistami museli byť aj Štúr a Hurban, pretože robili presne to isté. Lenže Banderu môže fašistom nazývať iba kolaborant ako je blaha, keďže Bandera bol jeden z vodcov ukrajinského národného hnutia a nacionalista. V podstate to, čo boli Štúr a Hurban, a preto si Bandera zaslúži viac úcty a rešpektu, ako všetky kolaborantské hnidy zo súmračnej dokopy. A logicky, na územi Ukrajiny aj sochy a pamätníky. A ak sa nejakým Poliakom a russákom toto meno nepáči, mali by si vziať knihy, a trocha naštudovať dôvody, prečo dochádzalo po stovky rokov ku útlaku, nepokojom a zabíjaniam na území Ukrajiny, kde Ukrajinci zďaleka neboli jediní vinníci.
Skrátka, sú osobnosti, ktoré si úctu a pamätník zaslúžia. A sú hajzli, ktorým žiadna úcta a pamätník nepatria.
Konev bol vojnový zločinec, masový vrah, a špinavec, ktorý si zaslúžil v roku 1945 odvisnúť ako jeho nacistickí kamaráti. Nielen že sa to nestalo, ale dnes rusofilní grázli na Slovensku chcú túto ruskú špinu div že nie blahorečiť. Je to smutné... Prečo? Lebo kolaboranti ako blaha odpútavajú pozornosť od skutočných osobností našej histórie.
Napríklad také Kysuce –
Štefan Jaroš, z Olešnej, Flight Sergeant RAF, palubný strelec bombardéru B-24, zahynul v boji v 1944
Pavel Kudláč, z Olešnej, Flying Officer RAF, stíhač
Jozef Kukučka, z Klubiny, Pilot Officer RAF, stíhač
Pavel Bebčák, z Turzovky, letecký mechanik u 311. bombardovacej perute
František Sloviak, zo Staškova, letecký mechanik u 311. bombardovacej perute
Majú títo chlapi niekde sochy? Pamätníky? Je po nich pomenovaná nejaká cesta? Škola? Neviem o tom. Môžeme ísť mesto za mestom: Zoltán Bock zo Žiliny, palubný strelec RAF, Josef Politzer od Považskej Bystrice, palubný strelec RAF, Ivan Otto Schwarz zo Žiliny, rádiotelegrafista RAF, Anton Vanko z Lednických Rovní, pilot RAF, Gustáv Prístupa z Martina, pilot RAF... a stovky ďalších.
Alebo Juraj Fischer, veliteľ tanku Československej samostatnej obrnenej brigády, ktorá významne pomohla poraziť jednotky SS v prístave Dunkerque. Ján Kello, tankista z tej bitky.
Koľkí Slováci poznajú príbehy takých osobností ako bol Jozef Lettrich, Izabela Textorisová, Marek Frauwirth, Chaviva Reiková, Alžbeta Blahová, Mária Gulovich Liu a podobných úžasných Sloveniek a Slovákov? Lenže aby sme vzdali hold a spomínali nich, radšej tu budeme stavať stupídne pomníhy stupídnym russákom, lebo po tom túžia stupídny russácki kolaboranti. Myslím že nastáva najvyšší čas túto krajinu od rusského hnusu riadne a nadobro vyčistiť.
Dovetok: keď sa ku Stalinovi dostalo, že miera vraždenia, znásilňovania a rabovania sovietmi na nemeckom území spôsobí dlhodobo negatívne vnímanie Červenej armády obyvateľmi „oslobodeného“ územia, Stalin reagoval: „...Nebudem tolerovať nikoho, kto ťahá česť Červenej armády bahnom...“ A vydal príkaz okamžite zničiť všetky správy, fotografie a dokumenty týkajúce sa zverstiev páchaných sovietmi na nemeckom území.
V januári 1945 bol vo Východnom Prusku neskorší ruský spisovateľ Alexander Solženicyn. Konfrontovaný zverstvami, ktoré páchali sovieti na dobytých územiach, uviedol vo svojej knihe Súostrovie Gulag: „...Spomínam si na seba s kapitánskymi náramenníkmi a na postup mojej batérie cez Východné Prusko zahalené v ohni a hovorím si: Boli sme snáď my o niečo lepší?...“
Nie, neboli. Nacisti aj sovieti páchali tie isté zverstvá. Začali nimi v septembri 1939 pri spoločnom postupe Poľskom, a rovnako sa správali celú vojnu. Preto Konevovi, masovému vrahovi, môže postaviť na Slovensku pamätník iba idiot. Taký správny, smerácko kolaborantský.