Kedysi Bolek Polívka rozprával v Manéži vtip. Že letel boh nad krajinou a vo vreci mal stavebný materiál, a videl miesto kdesi a rozhodol sa tam postaviť najkrajšie mesto na svete. A postavil Prahu. Ale vo vreci mu ešte ostal nejaký odpad, tak kúsok odtiaľ postavil z toho odpadu najškaredšie mesto na svete – Brno. I ľúto mu bolo toho mesta, tak sa rozhodol že vezme vrece s ľudským materiálom a tomu najškaredšiemu mestu stvorí najkrajších ľudí na svete, a stvoril Brňákov. Ale ostalo mu ešte trocha toho odpadu a tak sa rozhodol vyrovnať skóre, a do Prahy stvoril Pražákov.
Vždy si na ten vtip spomeniem, keď vidím, čo za ľudí na Slovensku žije. Keďže Slovensko je prekrásnou krajinou. Ale dnes skúsme o inej prekrásnej krajine, o Čile. Totiž, celé desaťročia nám komunisti klamali o tom, čo sa dialo v Čile. Celé desaťročia nás kŕmili drístami o dobrej vláde a zlom generálovi, ktorý vraždil a mučil a zatýkal. A keďže z tlamy komunistov vedia vyliezať iba klamstvá či polopravdy, nože pozrime na túto prekrásnu krajinu.
V Čile to nikdy politicky jednoduché nebolo. Najskôr boj za nezávislosť od Španielska, prechod od monarchie ku republike, a postupné formovanie liberálnych a konzervatívnych politických strán. Pred druhou svetovou vojnou v Čile pôsobila Radikálna strana, ktorá sa ťahala do ľavého stredu a hlásila sa ku sociálnej demokracii, tiež Sociálno demokratická strana zastupujúca robotníkov, Komunistická strana, či národno socialistická strana inšpirovaná talianskymi fašistami. A tiež hnutie mladých konzervatívcov Národná falanga, silné odbory, silný vplyv cirkvi, a silný vplyv veľkostatkárov. A toto všetko sa politicky navzájom žralo tesne po vojne ako u nás teraz.
V roku 1947 boli z čilskej vlády vyhodení komunisti, ktorí začali s odborármi organizovať štrajky a paralyzovať krajinu. Už onedlho v Čile vznikajú prvé koncentračné tábory pre komunistov a odborárov, ale ani to krajine nepomáha a inflácia letí prudko nahor. Politické strany bojujú medzi sebou navzájom a prichádza éra nezávislých politikov, kde títo sa vždy spoja s nejakým prapodivným politickým zlepencom a skúsia si moc utrhnúť pre seba.
V roku 1970 bol do prezidentského úradu zvolený Salvator Allende Gossens. Bol to dôsledok vlády jeho predchodcu Eduarda Montalva, kresťanského demokrata, ktorý rozdeľovaním pôdy išiel proti záujmom veľkostatkárov. Salvator Allende pred voľbami sľúbil znárodnenie časti čilského hospodárstva, všetkým vospolok nasľuboval viac peňazí, sľúbil znížiť vplyv veľkostatkárov, zvýšiť vplyv ľudí práce a sľúbil krajinu politicky a hospodársky orientovať na socializmus. A k tomuto zbuntoval a podporu získal od Socialistickej strany Čile, Komunistickej strany Čile, Radikálnej strany, Sociálnodemokratickej strany, Hnutia jednotnej ľudovej strany, Nezávislej ľudovej akcie, čilských odborov, ako aj Hnutia revolučnej ľavice, ktoré bolo krajne ľavicovou teroristickou organizáciou zloženou z radikalizovaných študentov.
Hneď po nástupe do funkcie Allende znárodnil nerastné bohatstvo (meď, liadok, bane), čím z krajiny vyhnal odborníkov, a ťažba sa začala znižovať. Následne znárodnil 400 firiem a podnikov, ktoré generovali viac ako 60% HDP, súbežne zvýšil platy o 40% a zmrazil ceny základných surovín. A znárodnil pôdu, čím sa prepadla produktivita poľnohospodárstva a krajina prestala byť schopná produkovať vlastné potraviny. A tak milí Čilania mali síce garantované ceny základných potravín, ale tie akosi prestávali byť. To ako jedna nemenovaná krajina, ktorá má aj vlaky zadarmo, len tie sa alebo rušia, alebo meškajú, alebo sú odvolané. Ale nie o tom som chcel...
Skrátka Čile zrazu bolo nútené nakupovať základné potraviny v zahraničí, čím prudko padali devízové rezervy. A keďže banícky priemysel po odchode odborníkov kolaboval, a vývoz medi a liadku upadal, zrazu ani devízy neboli. A keď je krajina úplne v koncoch, celkom logicky stade utekajú investori a kapitál. A tak milý Allende spúšťa nekryté emisie bankoviek, čím završuje kolaps ekonomiky, priemysel padá, prudko rastie nezamestnanosť, nie je si čo kúpiť ani čo zožrať, spúšťa sa prídelový systém, stupňujú sa občianske nepokoje, narastajú teroristické útoky zo strany ľavičiarov, a dokonca už štrajkujú aj baníci s tým, že takto si ten socializmus akosi nepredstavovali. V roku 1972 bola inflácia v krajine 140%, v roku 1973 už 300% v auguste a 1000% v októbri. V roku 1972 bolo v Čile 2.474 štrajkov v súkromnej sfére a 815 štrajkov vo verejnom sektore.
V roku 1973 boli v Čile parlamentné voľby, ktoré Allendeho zlepenec strán prehral, a Allende menoval novú vládu. Tá už skoro padla, keďže nemala podporu, a tak sa rozhodol pre šialený krok – Allende menoval novú vládu, tentokrát s viacerými predstaviteľmi armády, aby si nejako vynútil poslušnosť v spoločnosti, a do pozície veliteľa pozemných vojsk Allende menoval dňa 23.8.73 generála Augusta Pinocheta. Generála, ktorý pomáhal udržiavať v Čile poriadok počas masových nepokojov v rokoch 1972 a 1973, a ktorý v júni 1973 pomohol potlačiť pokus o vojenský prevrat, keď sa prezidenta Allendeho pokúsili dostať vojaci 2. obrneného pluku s podporou radikálov.
A prišiel 11. september 1973. Znak toho, že nie každý 11. september musí byť nešťastným dátumom. Ale o tom o chvíľu. Vráťme sa najskôr trocha k súdruhovi Salvatorovi Allendemu.
Salvator Allende vyštudoval za lekára. Ale bol to vraj ľavicovo orientovaný lekár, čo je synonymum pre niekoho, komu poctivá robota smrdí, a radšej ide do parlamentu mlieť papuľou, lebo je tam menšia zodpovednosť a lepší plat. Aj na Slovensku tu máme kopec ľavicovo orientovaných napr. právnikov, ktorí nikdy nič ako právnici nevyhrali, zákony prijímajú protiústavné, normálnu otázku do prípadného referenda nevyplodia, ale platy majú kráľovské. Skrátka..., ľavicovo orientovaní. Ale nie o tom som chcel.
Allende bol presvedčený marxista a socialista. A ako to v prípade takých socialistov chodí, pričom je fuk, či je to socialista karpatský, alebo ten spod Ánd, rád sa obliekal do tých najdrahších zahraničných oblečení. Nosil drahé obleky šité na mieru, ku nim exkluzívne módne doplnky. Povestné boli jeho hodvábne kravaty. Vždy, keď išiel rečniť medzi chudobných, prezliekal sa do pracovného... Dával si záležať na tom najlepšom žrádle aj v dobe, keď chudoba žila na prídelové lístky. Jeho pivnice plné vína boli preslávené. Býval ako kráľ. A ak už nemal chuť na prezidentský palác, tak trávil čas v haciende patriacej jeho osobnej sekretárke, v krajine známej ako Payita, prípadne sa pelešil s inými svojimi milenkami, a vraj ich teda bolo, v množstve iných haciend. Skrátka socialista.
V hlave mal okrem sexu aj myšlienky o sociálnej nespravodlivosti a potrebe robotníckeho boja. Túžil bojovať s chudobou, prerozdeliť bohatstvo krajiny, znárodniť všetko cudzie. Len, podobne ako don Roberto de los Carpatos, na čo siahol, to doondial. Koncom roka 1971 Allendeho navštívil Fidel Castro. Tak sa mu tam zapáčilo, že chodil po krajine 3 týždne prednášať a rečniť a burcovať, aby na rozlúčku Fidel Castro odovzdal Allendemu osobný dar – Kalašnikov so zlatou plaketou, na ktorej bolo vygravírované „A Salvador, de su compañero de armas, Fidel Castro“. V roku 1972, v decembri, bol Allende v Moskve, kde dohadoval s Brežnevom a Kosyginom spoluprácu a pomoc. Napríklad dlhodobé úvery na nákup sovietskych strojov, politickú a propagandistickú podporu a pod. A samozrejme, hneď čo sa Allende vrátil z Moskvy, prikázal prezbrojiť čilskú armádu na sovietske zbrane. Nuž..., prečo nie, keď sa prevalilo, že Allende bol už od roku 1961 vedený ako agent KGB.
Ono, popravde, Allende sa stal čilským prezidentom aj vďaka spravodajskej podpore sovietov, a ich nepriamemu financovaniu prezidentskej kampane Allendeho. Takže keď sa následne začala aktivovať CIA, a to nielen v zmysle ochrany amerických investícií rozkradnutých Allendeho vládou, ale aj v rámci eliminácie aktivít sovietov či Kubáncov v regióne, malo to logiku.
Allende zakázal demokratické médiá, permanentne bol v konflikte s kongresom, senátom aj najvyšším súdom. Svojich odporcov nazýval fašistami alebo reakčnými buržujmi, akcie jeho polovojenských jednotiek plné vrážd a únosov nazýval akciami CIA. Ak sa niečo v Čile znárodnilo, dohľad nad prevzatím pôdy či priemyslu mali na starosti práve ľavicoví extrémisti MIR. Malo to logiku - Allende nemal k dispozícii eurofondy, aby si nimi mohol prilepšovať, ako to robia podtatranskí socialisti. Ako píše Fernando Santiago, množstvo násilia sa v krajine stupňovalo a vytváralo atmosféru, kde nikto nemal v čo veriť, chaos sa stal pravidlom a demokracia a sloboda sa zdali byť preč.
Dňa 11.9.1973 si Augusto Pinochet a jeho kolegovia v armáde povedali, že toho bordelu je už v krajine akurát tak dosť, a urobili tomu krátky koniec. O šiestej hodine ráno armáda obsadila mesto Valparaiso a pozatýkala miestnych predstaviteľov. O 7:30 sa Allende dozvedel o útoku, o 8:30 už čilský rozhlas informoval, že krajina je pod kontrolou armády. O 11:15 dostal Allende ultimátum – alebo sa vzdá a bude môcť opustiť so svojou rodinou krajinu, alebo bude vykonaný útok na prezidentský palác. Hneď po ultimáte Allende a jeho priatelia spustili streľbu z ručných zbraní, o 11:55 armáda zahájila útok na palác La Moneda. Ešte v ten deň sa v priestoroch prezidentského paláca našla mŕtvola Allendeho. Keď videl, že nemá šancu, vzal si do rúk kaľavný kalašnikov, so zlatou etiketou, dar súdruha Fidela, a vlastnoručne sa terminoval.
Hneď po prevrate Pinochet zatkol odporcov nového režimu, štrajkujúcich robotníkov a baníkov, ako aj protestujúcich študentov. Zaviedol regulácie v ekonomike a začal zrážať infláciu. Vykonal opatrenia, ktoré posilnili menu aj rast HDP. Za Pinochetovej vlády bolo perzekuovaných asi 27 tisíc Čilanov. Pinochetov nástupca Patricio Aylwin vládu Pinocheta definoval slovami: „...brutálna, ale účinná...“.
Bolo nutné toľko brutality? Dňa 1. decembra 1971 bolo už v Čile tak zle, že tisíce čílskych žien pochodovali ulicami Santiaga a mlátili do prázdnych hrncov, čím sa snažili protestovať proti nedostatku potravín, rastúcim cenám a politike Allendeho. Proti týmto ženám zaútočili mladí ľavicoví radikáli. Kameňmi, tyčami, v pár prípadoch strelnými zbraňami. Sfanatizovaní mladí ľudia, ktorí útočili na svoje vlastné matere.
Problém je v tom, že primitívny populizmus nachádza svoje prvé obete práve medzi mladými ľuďmi. Viď mladí okolo fašistu mazurka, alebo mladí s primitívnymi videjkami hlásiac sa ku smerákom. Aj tie ľavičiarske drísty o beztriednej spoločnosti, o spoločenskej spravodlivosti či o krajšom živote sa fest dobre počúvajú, len akosi nikde nefungujú. A čím viac nefungujú, tým viac dochádza ku sklamaniu, naštvatosti, a radikalizácii.
V roku 1965 bolo založené Revolučné ľavicové hnutie (MIR), jej členmi boli tisícky členov rôznych študentských organizácií, šéfoval im okrem iného Andrés Pascal Allende, prezidentov synovec, a táto skupina vykonávala rôzne vojenské akcie a atentáty na podporu prezidenta Allendeho. MIR bolo zlátaninou revolučných socialistov, komunistov, trockistov, ľavicových libertariánov, sociálnych anarchistov, anarcosyndikalistov, ktorí všetci mali spoločné to, že boli mladí, a chceli pre červenú hviezdu a šťastné zajtrajšky bojovať až do smrti. A ak sa náhodou v partii ideologicky nezhodli, založili novú frakciu, a takto sa kotili teroristické bunky ako baktérie. Zaujímavým bolo, že jeden z dôvodov ideologických nezhôd v MIR bola okupácia ČSSR russákmi.
MIR začala svoje operácie únosom novinára Hernána Ossesa, pokračovala bombovými atentátmi na americký konzulát, Čilsko – americký inštitút, sídlo kresťansko demokratickej strany, na sídlo čilských novín El Mercurio, na rezidenciu senátora Bulnesa, pokračovalo to únosom a vraždou ministra. MIR bola malá armáda vyzbrojená ľahkými zbraňami aj mínometmi, po vojenskom prevrate pokračovala v množstve teroristických aktivít – útok bombou na autobus, vykoľajenie vlaku metra, útok bombou na hotel, útok bombou na idúci vlak a pod. MIR ešte v roku 1988 bombardovala štyri banky v Santiagu. Snaha armády potlačiť skupinu MIR bola značná, v čase najväčšej slávy mala MIR desať tisíc aktívnych členov, a celkový počet popravených alebo zmiznutých členov teroristickej skupiny MIR sa odhaduje na 2 tisíc.
Druhou významnou ľavicovou teroristickou skupinou bolo ozbrojené krídlo komunistickej strany Čile známe pod skratkou FPMR. MIR a FPMR nesúperili medzi sebou iba v počte teroristických útokov, ale aj ohľadom toho, kto lepšie chápe marxistické učenie a ako ho vie implementovať. Šialené... A obe skupiny boli silne podporované Kubou, Líbiou, Nikaraguou, Severnou Kóreou, ale aj štátmi Varšavskej zmluvy.
FPMP ako marxisticko leninská partizánska organizácia si dala za cieľ násilnou cestou zvrhnúť vládu Pinocheta. Mala cca. 4 tisíc bojovníkov. Medzi akcie FPMP patrili útoky na rozhlasové stanice, 15 útokov na kaplnky a chrámy, bombový útok na reštauráciu Max and Moritz, útoky na McDonalds, na kostoly, únosy ľudí a vraždy.
Ďalšou teroristickou skupinou bolo Mládežnícke hnutie Lautaro, čo bola radikálna ľavicová skupina známa únosmi, vraždami a bombovými útokmi. Takýchto skupín bolo v Čile mnoho. Sfanatizovaní mladí ľudia veriaci v nejaké pochybné fantazmagórie, ktorí sa nazývali bojovníkmi za slobodu, s kalašnikovmi a bombami v rukách.
Od prvého momentu musel Pinochet bojovať nielen s desivou ekonomikou a výsledkami vládnutia socialistu Allendeho, ale aj s teroristickými skupinami tvorenými mladými ľuďmi. Celé desaťročia nás komunisti kŕmili rečami o vraždách a mučení nevinných ľudí Pinochetovou armádou. Smutným miestom mučenia sa stal štadión v Santiagu. Pravdou je, že obetí vojenského prevratu v Čile bolo cca. tri tisíc ľudí a ďalších štyri tisíc zmizlo. Desiatky tisíc ľudí boli mučených a státisíce ľudí krajinu opustilo. Koľko z tých mŕtvych a zmiznutých bolo teroristami, sa už sotva dozvieme. Tak ako sa asi nedozvieme, čo všetko bolo nutné urobiť, aby sa armáda dozvedela o pripravovaných aktivitách teroristov, kde nezriedka umierali aj civilisti. Súhlasím s tým, že vojenský prevrat mal v Čile mnoho nevinných obetí. Ale je príčina a je dôsledok.
Príčinou bol bezbrehý bordel páchaný socialistom a jeho ľavičiarskou kompániou, ktorý ohrozil životy miliónov ľudí a dostal krajinu na hranicu občianskej vojny. Krajina v roku 1970 bola hodnotovo a názorovo skoro tak rozbitá, ako je dnes Slovensko. Na jednej strane socialisti pri moci, ničiac všetko, čo ešte nedávno malo hodnotu, s podporou mladých ľudí veriacich svojmu vodcovi, na druhej strane ľudia bez jedla, bez práce a bez peňazí.
V roku 1987 sa ľavicový novinár pýtal Pinocheta, či by v prípade podobnej krízy opäť siahol po tak tvrdých opatreniach. Pinochet reagoval otázkou, či komunisti a Kubánci dodržiavajú ľudské práva. Odpoveď novinára je neznáma. V roku 1978 súhlasilo v referende 78,6% voličov s pokračovaním Pinochetovej vlády. Ešte v roku 1988, keď Pinochet prehral prezidentské voľby, Pinocheta volilo 45% voličov. V ten rok vyhral Patricio Aylwin, ktorému Pinochet odovzdal funkciu. Jeho poslanie vtedy skončilo. Začalo v roku 1973, keď vďaka neschopnému socialistovi Allendemu sa dostala krajina na hranu prežitia, a skončilo po 15 rokoch. Celkom 15 rokov dostával Pinochet krajinu z bordelu, ktorý tam napáchal za púhe tri roky socialista Allende. Ja sa zamýšľam, koľko rokov bude treba upratovať Slovensko po tom bordeli, ktorý tu vnáša už 20 rokov karpatský socialista. A je mi smutno.
Kým v Čile vládol socialista Allende, pchali sme do neho ako ČSSR zbrane a peniaze. Keď Pinochet upratoval krajinu po Allendem, urobil množstvo reforiem, ktoré inšpirovali celý svet. A na Slovensko sme od Čile prevzali dôchodkovú reformu vrátane druhého piliera, daňovú reformu, nezávislosť centrálnej banky, prísnu menovú politiku, flexibilitu zákonníka práce... To bolo okolo roku 2005. A potom prišiel koniec. V podobe socialistu Roberta, s jeho drahými oblekmi a hodinkami, haciendami a pobehlicami, a s ním skončili akékoľvek reformy a krajina sa rúti do žumpy.
Zlatý Pinochet...
Dovetok: obetí Pinochetovho prevratu je okolo 7 tisíc. Z toho väčšina budú prívrženci Allendeho vrátane teroristov. A áno, určite sú tam aj nevinní ľudia, a násilie postihlo státisíce ľudí, kým sa krajina ako tak zrovnala. Kubánska revolúcia má na krku niekoľko desiatok tisíc obetí (stredný odhad 73 tisíc) plus 70 tisíc mŕtvych na úteku z Kuby + 14 tisíc mŕtvych v rôznych vojnových aktivitách Kuby. Dnes? Takmer 94% obyvateľov Kuby (cca. 10 miliónov) dnes žije v extrémnej chudobe. V Čile žije v extrémnej chudobe 6,9% obyvateľstva, t.j. 1,38 milióna ľudí, a v chudobe ako takej celkovo 24%. Len pre zaujímavosť - počet obyvateľov Slovenska žijúcich v chudobe za 20 rokov vlády karpatského socialistu vzrástol.
A tiež mi nedá - po vojenskom prevrate ušli z Čile tisíce prívržencov Allendeho do celého sveta. A keďže to boli socialisti a komunisti, veľmi radi vtedy, a žiaľ ešte aj dnes dookola opakujú čo všetko zlé sa v Čile stalo. Nečítal som od nich nič o biede a hlade, ktoré v krajine vypukli vďaka socialistom, ani o terorizme, vraždách a únosoch páchaných ľavičiarmi. Zlý bol a bude iba Pinochet. Je to ako u dnešných propalestínskych fanatikoch. Ani slovo o Hamáse a zverstvách palestínskych teroristov, vina je vždy na tej druhej strane.
Pre plastikových modelárov – na prezidentský palác La Moneda dňa 11.9.1973 útočili lietadlá Hawker Hunter 7. leteckej skupiny (Grupo de Aviación N.º 7) čilských vzdušných síl, dislokovanej na leteckej základni Los Cerrillos v Santiagu. Kvôli útoku sa presunuli na letisko Carriel Sur v meste Conceptión, skade štartovali, aby raketami Sura P-3 útočili na prezidentské objekty. Mená pilotov je možné nájsť na webe, ja rád prikladám pre modelárov kamufláže strojov. Lietadlá mali štandardnú britskú kamufláž RAF z čias studenej vojny - Dark Green a Dark Sea Grey, spodné plochy Light Aircraft Grey. Výrobcov farieb pridávať nemusím.